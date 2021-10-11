 (شاهد) زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يثير الجدل في أحدث ظهور له

في أحدث ظهور له دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، المسؤولين للعمل على تحسين حياة المواطنين في مواجهة الوضع الاقتصادي “الكئيب”، وذلك لدى إحيائه الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الحاكم في البلاد.

وتسبب كيم جونغ أون في جدل واسع، بهذه الإطلالة الأخيرة حيث ظهر ينتعل ما بدا أنه صندل أسود لامع على جورب أسود ليناسب حلته السوداء ونظارته الطبية غير مكتملة الإطار.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

يبدو كيم جونغ أون أقل نحافة من أي وقت مضى حيث دعا إلى حياة أفضل في مواجهة الاقتصاد “ القاتم '' في كوريا الشمالية

pic.twitter.com/jqVS7K1bEi — أإألعبدلي (@7zNqXP0yrODdRjK) October 11, 2021

“كولين سويركو” مراسل قناة “إن.كيه” التلفزيونية التي تتخذ من سيئول مقرا لها لاحظ صندل كيم، لكنه قال إن من غير الواضح لماذا لبس كيم الصندل أو ما إذا كان لبسه في السابق.

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مضيفا: “أيا كان السبب فإن كيم بدأ يميل أكثر للاهتمام بصحته البدنية والسعي لالتماس الراحة”.

لفت زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، انتباه المراقبين الدوليين، خلال إلقائه كلمة في ذكرى تأسيس الحزب الحاكم بالبلد الآسيوي، يوم الأحد، لكنه خطف الأنظار هذه المرة بسبب مظهره الجديد.#الخلاصة pic.twitter.com/8Ooa661QUY — الخلاصة (@cheipou_dahi) October 11, 2021

وقال سويركو “فقد قدرا كبيرا من وزنه في مايو وشوهد في سبتمبر يقف على حشيتين مبطنتين خلال الخطب الطويلة وهو ما لم يحدث من قبل. يبدو أنه أكثر حذرا من كوفيد-19 وربما أنه مشغول بأمور صحية مستمرة”.

هذا وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن “كيم” ألقى خطابا أمام مجموعة من المسؤولين احتفالا بالذكرى السنوية الـ76 لتأسيس حزب العمال الكوري، ركز فيه على مسائل حزبية.

وقال كيم في خطابه إن “البلاد أمامها مهام ضخمة لضبط وتطوير اقتصاد الدولة وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعت في اجتماعات الحزب والحكومة الأخيرة”.

وأضاف أن “الطريقة الوحيدة لدفع العمل الهام غير المسبوق بشكل فعال على الرغم من الوضع الكئيب هو أن يتحد الحزب بأكمله”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وتابع أنه “ينبغي للمسؤولين ألا يكونوا راغبين في الحصول على امتياز أو معاملة تفضيلية، ويجب أن يفكروا دائما فيما إذا كان عملهم يتعدى على مصالح الشعب أو يسبب مشاكل للمواطنين”.

وأقيمت فعاليات واحتفالات وعروض ألعاب نارية في بيونغ يانغ، لكن لم ترد تقارير عن تنظيم عرض عسكري كبير، وهو ما يقام أحيانا في مثل هذه المناسبات.

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