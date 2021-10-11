زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
Videoالهدهد

 (شاهد) زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يثير الجدل في أحدث ظهور له

كتب محمد أبو يوسف
0

في أحدث ظهور له دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، المسؤولين للعمل على تحسين حياة المواطنين في مواجهة الوضع الاقتصادي “الكئيب”، وذلك لدى إحيائه الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الحاكم في البلاد.

وتسبب كيم جونغ أون في جدل واسع، بهذه الإطلالة الأخيرة حيث ظهر ينتعل ما بدا أنه صندل أسود لامع على جورب أسود ليناسب حلته السوداء ونظارته الطبية غير مكتملة الإطار.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

“كولين سويركو” مراسل قناة “إن.كيه” التلفزيونية التي تتخذ من سيئول مقرا لها لاحظ صندل كيم، لكنه قال إن من غير الواضح لماذا لبس كيم الصندل أو ما إذا كان لبسه في السابق.

اقرأ أيضاً: زعيم كوريا الشمالية غير قادر على إطعام شعبه وسعر علبة القهوة 100 دولار

مضيفا: “أيا كان السبب فإن كيم بدأ يميل أكثر للاهتمام بصحته البدنية والسعي لالتماس الراحة”.

وقال سويركو “فقد قدرا كبيرا من وزنه في مايو وشوهد في سبتمبر يقف على حشيتين مبطنتين خلال الخطب الطويلة وهو ما لم يحدث من قبل. يبدو أنه أكثر حذرا من كوفيد-19 وربما أنه مشغول بأمور صحية مستمرة”.

هذا وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن “كيم” ألقى خطابا أمام مجموعة من المسؤولين احتفالا بالذكرى السنوية الـ76 لتأسيس حزب العمال الكوري، ركز فيه على مسائل حزبية.

وقال كيم في خطابه إن “البلاد أمامها مهام ضخمة لضبط وتطوير اقتصاد الدولة وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعت في اجتماعات الحزب والحكومة الأخيرة”.

وأضاف أن “الطريقة الوحيدة لدفع العمل الهام غير المسبوق بشكل فعال على الرغم من الوضع الكئيب هو أن يتحد الحزب بأكمله”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وتابع أنه “ينبغي للمسؤولين ألا يكونوا راغبين في الحصول على امتياز أو معاملة تفضيلية، ويجب أن يفكروا دائما فيما إذا كان عملهم يتعدى على مصالح الشعب أو يسبب مشاكل للمواطنين”.

وأقيمت فعاليات واحتفالات وعروض ألعاب نارية في بيونغ يانغ، لكن لم ترد تقارير عن تنظيم عرض عسكري كبير، وهو ما يقام أحيانا في مثل هذه المناسبات.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الوضع سيكون كارثيا لو امتلك كيم جونغ أون هذه التقنية بعد نجاح تجربة صاروخ كروز

الهدهد

شاهد أحدث ظهور للزعيم كيم جونغ أون وما ظهر على رأسه من الخلف يثير جدلاَ!

الهدهد

انشقاق مسؤول من كوريا الشمالية وهروبه من الكويت إلى كوريا الجنوبية .. كان مُكلّفاً…

تقارير

زعيم كوريا الشمالية يتمنى فوز “ترامب” في الانتخابات الأمريكية لهذه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More