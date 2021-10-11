ابتسام بطمة تنشر صورة جريئة في الجيم
ابتسام بطمة تواصل اثارة الجدل بنشر صورها الجريئة
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ابتسام بطمة تكشف مفاتنها بملابس جريئة في الجيم! (شاهد)

كتب أنس السالم
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نشرت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورة جديدة لها، وهي تمارس الرياضة في أحد الأندية.

وظهرت ابتسام بطمة في الصورة، وهي ترتدي ملابس رياضة جريئة كشفت بطنها، الامر الذي أثار الجدل بين الجمهور.

ابتسام بطمة

 

ابتسام بطمة وزوجها 

وقبل هذه الصورة، نشرت ابتسام بطمة صوراً لها ولزوجها من أمام حمام السباحة، بينما كانت ترتدي فستاناً أبيضاً قصير فوق الركبة، تكشف من ساقيها أكثر مما تغطي.

وظهرت شقيقة دنيا بطمة في إحدى الصور، وهي تحتضن زوجها، معقبة: (الحب).

ابتسام بطمة2

وتعرضت بطمة لهجوم من متابعيها الذين جددوا الاتهامات ضدها بالإساءة إلى فتيات المغرب، مؤكدين أنهن مُحافظات ولا يلجأن إلى التعري مثلها حسب تعبيرهم.

وفي الشهر الماضي، نشرت ابتسام صوراً وثقت حفل عيد ميلاد زوجها فؤاد، وظهرت فيه بفستان أحمر قصير، وقدّمت له هدية عيد ميلاده، وتبادلا القُبل بهذه المُناسبة، بحضور شقيقتها دنيا وبعض المقربين.

ابتسام بطمة وزوجها

وسبق أن نشرت شقيقة الفنانة المغربية صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة، وظهرت وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح.

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وفي صور أخرى، ظهرت ابتسام بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

واعتبر المتابعون أن ابتسام بطمة تجاوزت الخطوط الحمراء بنشر هذه الصور، وذكروها بأنها لا تعيش في أوروبا لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا ينبغي أن يكون علناً.

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