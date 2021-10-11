ما قصة الصيدلانية المصرية إيزيس مصطفى التي أثار الإعتداء عليها جدلاً واسعاً في مصر!؟ (شاهد)

تسببت صيدلانية مصرية تدعى إيزيس مصطفى إبراهيم، والتي تعمل بإحدى الوحدات الصحية في مدينة الزقازيق، بموجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد نشرها مقطعا يوثق الاعتداء عليها بالضرب من قبل زملاء إداريين لها، زعمت أنهم قاموا بسحلها بعد خلافات بينهم لعدم ارتدائها الحجاب.

إيزيس مصطفى

الفديو الذي نشرته الصيدلانية المصرية إيزيس مصطفى، يوثق واقعة الضرب المبرح التي تعرضت له داخل الوحدة الصحية في قرية كفر عطا الله التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وكشف المقطع الذي رصدته (وطن) تناوب اثنتين من الموظفات على ضرب إيزيس مصطفى وسحلها وجذبها من شعرها.

فيما زعمت إيزيس مصطفى أن ذلك حدث لعدم ارتدائها الحجاب، وجاري انتظار نتيجة التحقيقات للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدأت القصة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الزقازيق يفيد تقدم إيزيس إبراهيم وتعمل صيدلانية بالوحدة الصحية في قرية كفر عطا الله التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، شكوى ضد كلا من أمينة.ع الكاتبة، علياء، رضا، سحر وعبد الهادي ويعملون جميعهم بالتمريض، من صيدلانية تعمل بذات الوحدة الصحية، وأنها تعرضت للضرب والسب والتنمر من زملائها سابقي الذكر.

وأشارت ” إيزيس” إلى أنها دائمة التعرض للتنمر والمضايقة من قبل العاملين بالوحدة وأنها دائما تتعرض للشطب من سجلات الحضور رغم التزامها بمواعيد العمل وحضورها في مواعيدها الرسمية للعمل، كما يسخرون من إطعامها للكلاب في محيط الوحدة، مؤكدة أنه طفح الكيل.

وأوضحت أنها في يوم الواقعة تفاجأت باعتداء الكاتبة عليها وعندما حاولت الهرب تجمع حولها باقي الممرضات والتفوا حولها وأبرحوها ضربا.

فيما تحرش بها أحد العاملين أثناء تلقيها صفعات هؤلاء السيدات، فيما قامت إحدى زميلات الصيدلانية بتوثيق الواقعة من خلال التقاط فيديو للحظات الاعتداء.

وتحرر محضر بالواقعة وقامت الموظفة الأخرى بتحرير محضر آخر ضدها لتقوم النيابة باحتجاز كلاهما لمدة 48 ساعة ومع رفضها التنازل تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

كما أوضحت الصيدلانية أنها تعرضت لضغوط من مديرة الوحدة لتتنازل عن حقها لافتة إلى عدم التحقيق في الواقعة من قبل المسؤولين في الوحدة مع الاكتفاء بإجراء نقلهم لوحدات أخرى.

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من جانبه استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الصيدلانية إيزيس مصطفي إبراهيم، في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية وذلك بمكتبه بالديوان العام.

واستمع محافظ الشرقية للطبيبة الصيدلانية، مؤكداً “أننا في إنتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في تلك الواقعة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.”

كما طالب المحافظ الطبيبة الصيدلانية بالتحلي بالحكمة والصبر وأخلاق مهنه الصيادلة، والتغلب على المشكلات والاستفادة من التجارب الحياتية لصقل مهارتها في التعامل مع الآخرين والإستمرار في تحصيل العلم لمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنه الصيدلة وتقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء.

ومن جانبها قدمت الدكتورة إيزيس مصطفي إبراهيم، الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لها اليوم، بعد أن علم بما تعرضت إليه داخل مقر عملها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانوناً ، مقدمة له الشكر والتقدير والإمتنان.