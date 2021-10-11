إفلاس شركة “ماركة” الإماراتية وإلزام أعضاء مجلس إدارتها بسداد 448 مليون درهم

أصدرت محاكم دبي الابتدائية، حكماً بإشهار إفلاس شركة “ماركة” وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها.

ووفق الحكم القضائي سيتم تجريد مديري الشركة، وأعضاء مجلس إدارتها من إدارة الشركة والشركات التابعة لها في الدولة وخارجها، وغل أيديهم عن إدارة أموالها أو التصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، أو اقتراض أيّة مبالغ باسمها، وألزمتهم بتسليم أميني التفليسة كافة أموال ومستندات الشركة التي تحت أيديهم خلال خمسة أيام من تاريخ الحكم.

ديون شركة ماركة

كذلك ألزم حكم المحكمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، بالتضامن بينهم، بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون شركة ماركة البالغة 448,19 مليون درهم.

وأمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة، والشركات التابعة لها، بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة إليها لدى الجهات المختصة.

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كذلك، تم توقيع الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال أعضاء مجلس الإدارة بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة إليهم لدى الجهات المختصة.

الأفراد المتهمين في شركة ماركة

حمد عبدالله الشامسي

الرئيس السابق لصندوق أبوظبي المالي

– عضو مجلس إدارة كل من الشركة الكويتية للأغذية “أمريكانا” و”شركة ماركة القابضة” و بنك دبي الإسلامي

خالد سالم المهيري

مدير شركة ماركة وعضو في مجلس إدارة “شركة دار التأمين”، بالإضافة إلى إدارته قسم أميركا الشمالية في جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا”.

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جمال مطر الحاي

نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وشغل سابقاً منصب رئيس المجلس التنفيذي لـ”دائرة الطيران المدني – دبي”،، وعضواً سابق في “المجلس الوطني الاتحادي”

خالد بن جاسم بن كلبان

مؤسس ورئيس مجلس إدارة “بنك الأركان الإسلامي”، ورئيس مجلس إدارة كل من “شركة دبي للإستثمار العقاري”، “شركة ماركة القابضة” و”شركة المال كابيتال”، و”شركة الطيف للاستثمار”.

خالد محمد الكمدة

عضو مجلس إدارة “شركة دبي للإستثمار” ومدير تنفيذي سابق لبنك دبي الإسلامي وترأس مجلس إدارة كل من “البرج للتطوير العقاري”، و”شركة دبي إكسبرس لأعمال الشحن” و”شركة طيران الإمارات للفنادق والمنتجعات”.

عادل محمد الزرعوني

شريك وعضو منتدب ومؤسس في “مجموعة ريفولي”، وعضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة “شركة تعليم الخاصة”

محمد سيف الكتبي

مدير الاستثمار وتطوير الأعمال في “شركة درويش بن أحمد وأولاده”، وهو نائب رئيس مجلس إدارة مشروع “مستشفى دانة الإمارات للأطفال”

ناصر تيسير النابلسي

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة “شركة المال كابيتال” وهو مدير في شركة المال كابيتال

عبدالله حمد العواني

مدير إدارة الأصول في “شركة انترناشيونال كابيتال”، ومدير مبيعات الشركات في “شركة صروح العقارية” ، ومدير في “شركة الثريا للاتصالات” .

وقالت مصادر إن محكمة دبي حجزت على جميع أرصدتهم البنكية وتبين من خلال القراءة أن الأعضاء يشتركون في عدة شركات ويخفون فيها مبالغ ضخمة منها المال كابيتال ودبي للاستثمار!

ونشر المغرد القطري الشهير “بوغانم” وثائق الاحكام التي صدرت ضد شركة ماركة المدرجة في بورصة دبي والتي تم ايقاف تداولها بسبب قضايا فساد ورشاوي وسرقة. حسب قوله

1-

خااااص وحصري وسري .. لدى بوغانم فقط

عن الاحكام الصادره ضد شركة ماركة المدرجه

في بورصة دبي والتي تم ايقاف تداولها بسبب

قضايا فساد ورشاوي وسرقه .. pic.twitter.com/I3qXsuv3Ir — بوغانم (@bughanim73_q) October 11, 2021

2-

اكمال ملف الاحكام الصادرة

ضد شركة ماركة الاماراتيه

خاص وحصري وسري لدى بوغانم فقط .. pic.twitter.com/b9mGsoqp1I — بوغانم (@bughanim73_q) October 11, 2021

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