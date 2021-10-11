(أنا أخدت عقابي).. مريم حسين تهاجم روان بن حسين بسبب جرأتها مع سعد لمجرد!

هاجمت الفنانة المغربية مريم حسين، الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، بعد تبادل الأخيرة القبلات والأحضان مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

مريم حسين: (لو أنا لكنت في الحبس)

وكتبت مريم حسين في تعليقها على المقطع المتداول على السوشيال ميديا لروان بن حسين وسعد لمجرد: (الحمد الله مكنتش انا وإلا كنت فالحبس).

وكتبت من حسابها الرسمي: (اويلي احنا شعب محافظ ما نحضن رجال ما نعرفهم.. هذا الشي اصلا حرام بالدين الإسلامي.. هذا شي اللي تعلمتوا في الحبس ان خاص المرأة والرجل في الاماكن الخاصة ما يتلسقوش ولكن اللي تعلمتوا انه الحبس اللي شي ناس وناس لا.. الله يبارك بعمرك سيدي).

وختمت مريم حسين تعليقها قائلة: (تقريبا مثل رقصي بعيد ميلادي بس الفرق اني انسجنت).

تهكير حساب مريم حسين!

لكن مريم حسين ادعت لاحقاً أن حسابها تعرض للقرصنة، ولم تكتب تلك التعليقات ولم تهاجم روان بن حسين.

وقالت الفنانة المغربية بفيديو عبر (سناب شات): (صحيت على الأخبار المتداولة عن تعليقي على الفيديو لكن اكتشفت انه حسابي الرسمي تعرض للاختراق والاستيلاء عليه، لكن كويس إنه هكر محترم وما شتم).

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وأكدت مريم أنها لم تسخر من روان بن حسين، مضيفة: (اللي يبي يرقص يرقص.. واللي يبي يبوس يبوس.. أنا مع الحرية الشّخصية.. ولكن أنا مع قانون الدولة).

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وأشارت مريم حسين إلى أن قانون دولة الإمارات يمنع الالتصاق برجل غريب، ويجب احترام القانون وتطبيقه على الجميع، وتحديداً بعد حبسها عام 2018 بسبب الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الذي رفع دعوى ضدها.

وذلك بسبب فيديو خادش في دبي لها مع مغني راتب أمريكي، وهو ما جعل محكمة الجنح في دبي تقضي بحبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بتهمة (هتك عرض بالرضا).

مريم حسين: أحب الرقص

وحول رقص روان بن حسين مع سعد لمجرد، قالت مريم: (كل الناس ترقص بالعكس، وأنا عندي حالياً بروفا رقص، والسبب مفاجأة سأكشفها لكم.. أنا ما حرمت الرقص).

وتابعت: (إذا أنا كنت أحب الرقص وسويته بطريقة غلط، وتعاقبت أو رح يعاقبوني لازم أرضى بهذا الشيء، أنا عمري ما رح أخالف قانون الدولة، لما تقولي مريم فيكي ترقصين لكن مش بهذه الطريقة، سأقول لهم سمعاً وطاعة).

وأكدت مريم حسين أن التعليق الأول على فيديو روان بن حسين لم تكتبه هي، ولكنها كتبت التعليق الثاني حول الشعب المُحافظ.

مي العيدان تدخل على الخط

وتفاعلت الاعلامية الكويتية مي العيدان مع تغريدات مريم حسين، فنشرت عبر حسابها على (انستجرام)، صوراً للفنانة المغربية وهي تحتضن شباناً.

وعلقت مي العيدان ساخرة: (مريم حسين بعد فيديو حضن روان حسين لسعد المجرد: مريم حسين احنا شعب محافظ ما نحضن رجال ما انعرفهم. . لا تعليق صراحة).

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ثم أعادت مي نشر فيديو روان ولمجرد معقبة: (روان بن حسين تحضن سعد المجرد بدبي. . والله عيب امك توها متوفية. . انا امي ميته من 2009 للحين حزينة عليها وما احضر لا حفلات ولا عروس وانتي امك متوفيه ماعدى عليها 70 يوما).

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وتابعت: (ثانيا كونك كويتية وخليجية من متى نستقبل الرجال بالاحضان والبوس حتى لو تربطنا فيهم صداقه او زماله. . مفروض حتى لو مستقرة بدبي هذا ماينسيك العيب وقبله وفوق كل شي الحرام).

أحضان وقُبلات روان بن حسين وسعد لمجرد

وكانت روان بن حسين قد ظهرت بفيديو متداول وهي تركض باتجاه سعد لمجرد، وذلك خلال الحفل الشبابي الذي أحياه الأخير في دبي، والذي أقيم في Address Dubai Marina، وتحتضنه ويقوم بتقبيلها من وجنتها ثم يُقبل يدها، ويستمر بالغناء وهي تحتضنه.

احضان وعناق وقبلات بين سعد المجرد وروان بن حسين في دبي pic.twitter.com/Okgrvzwzzc — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 10, 2021

وأثارت اللقطات جدلاً بين الناشطين الذين اتهموا الفاشينستا الكويتية، بدعم مُغتصب على حد تعبيرهم، وتجاوز الحدود معه.

شذى حسون فعلتها قبلها!

و فعلت المطربة العراقية شذى حسون الأمر نفسه قبل روان بأيام، وظهرت بفيديو متداول وهي تحتضن وتقبّل سعد لمجرد في نفس الحفل.

وقدم سعد لمجرد الحفل في حمام السباحة، وكان يؤدي أغانيه مع فرقته الراقصة، بينما يمتلئ حمام السباحة بالجمهور المختلط ما بين شباب وفتيات جميعهم بملابس السباحة والبكيني.

وأثارت اللقطات الجريئة لحفل سعد لمجرد الخارج عن المألوف، غضباً واسعاً بين الناشطين واصفين ما يحدث في دبي، بالإسفاف والابتذال.

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