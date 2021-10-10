من هو الشيخ صالح الشمراني التي أشعلت وفاته مواقع التواصل بعدما عرفوا وصيته؟ (فيديو)

أعلن في العاصمة السعودية، الرياض، عن وفاة الشيخ صالح الشمراني، إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض؛ بعد إصابته بمرض عضال توفي على إثره في إحدى المستشفيات.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ صالح الشمراني، حيث مكث 20 عاماً إماماً وخطيباً بجامع المنيع بالرياض، وأشار متابعوه إلى أنه من القراء الحفاظ المجودين.

وفاه الشيخ صالح الشمراني

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للشيخ الشمراني وهو يقرأ القرآن بصوت شجي قبل وفاته في احد الصلوات.

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ودشن السعوديون هاشتاج حمل وسم وفاه الشيخ صالح الشمراني، داعين الله أن يتغمده برحمته.

اللهم كما أرحنا بجمال تلاوته

فأرحه في قبره #وفاه_الشيخ_صالح_الشمراني

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وانا لله وانا اليه راجعون واحسن الله عزاكم جميعاً 💔 pic.twitter.com/w2Y6Baghez — توكلنا ع الله♿️ (@abooodd2311) October 10, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. #وفاه_الشيخ_صالح_الشمراني — عبدالله حمزة 🌿 (@Obad86) October 10, 2021

اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأحسن عزاء أهله وذويه. إنّا لله وإنّا إليه راجعون. #وفاه_الشيخ_صالح_الشمراني pic.twitter.com/MklSU29ye5 — فهد اللويحق (@fahedloweehig) October 10, 2021

هذا ما تمناه الشيخ الشمراني قبل وفاته

وكشف الدكتور عبدالعزيز الشايع، عن أمنية الشيخ الشمراني، والتي تمثلت في المساهمة في نشر 10 سور قام بإرفاقها عبر قناته على اليوتيوب من سورة الأنبياء إلى سورة الروم، من تراويح عام 1443هـ، محتسباً الأجر عند الله.

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ودعا رواد مواقع التواصل للشيخ الشمراني بالرحمة والمغفرة وسردوا مناقبه، حيث قال أحدهم: “ما عهدناه إلا رجلاً خاشعاً متدبراً لكتابه ملازماً له، اللهم تقبله عندك وارفع منزلته في عليين”.

#وفاه_الشيخ_صالح_الشمراني هذه أثره رحمه الله.. فما هو الأثر الذي ستتركه أنت بعد طُول عُمُر.؟ pic.twitter.com/orTDMtXe18 — د. عيسى الذياب (@abunawaf022) October 10, 2021

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