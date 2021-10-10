صالح الشمراني
صالح الشمراني
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من هو الشيخ صالح الشمراني التي أشعلت وفاته مواقع التواصل بعدما عرفوا وصيته؟ (فيديو)

كتب محمد أبو يوسف
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أعلن في العاصمة السعودية، الرياض، عن وفاة الشيخ صالح الشمراني، إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض؛ بعد إصابته بمرض عضال توفي على إثره في إحدى المستشفيات.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ صالح الشمراني، حيث مكث 20 عاماً إماماً وخطيباً بجامع المنيع بالرياض، وأشار متابعوه إلى أنه من القراء الحفاظ المجودين.

وفاه الشيخ صالح الشمراني

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للشيخ الشمراني وهو يقرأ القرآن بصوت شجي قبل وفاته في احد الصلوات.

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ودشن السعوديون هاشتاج حمل وسم وفاه الشيخ صالح الشمراني، داعين الله أن يتغمده برحمته.

هذا ما تمناه الشيخ الشمراني قبل وفاته

وكشف الدكتور عبدالعزيز الشايع، عن أمنية الشيخ الشمراني، والتي تمثلت في المساهمة في نشر 10 سور قام بإرفاقها عبر قناته على اليوتيوب من سورة الأنبياء إلى سورة الروم، من تراويح عام 1443هـ، محتسباً الأجر عند الله.

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ودعا رواد مواقع التواصل للشيخ الشمراني بالرحمة والمغفرة وسردوا مناقبه، حيث قال أحدهم: “ما عهدناه إلا رجلاً خاشعاً متدبراً لكتابه ملازماً له، اللهم تقبله عندك وارفع منزلته في عليين”.

 

 

 

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