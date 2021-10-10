محمد صلاح يدعم زميله في منتخب الفراعنة بعد تعرضه للانتقادات (صور)

دعم النجم المصري الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، زميله في صفوف منتخب مصر ” الفراعنة” عبد الله السعيد بعد تعرضه لموجة من الانتقادات بعد الأداء المتواضع الذي ظهر فيه اللاعب خلال مواجهة المنتخب أمام نظيره منتخب ليبيا في إطار منافسات تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022، والذي جمع كلا المنتخبين على ملعب ” استاد برج العرب”.

محمد صلاح وعبد الله السعيد

ونشر المصري صلاح صورة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، تجمعه باللاعب عبد الله السعيد وهما يشيران معًا بعلامة النصر داخل غرفة الفندق، وذلك دعمًا للأخير بعد الانتقادات التي وجهت له من قبل من قبل جماهير الكرة المصرية على أدائه الباهت أمام نظير منتخب ليبيا.

محمد صلاح يحتفل مع عبد الله السعيد بعلامة النصر بعد الفوز على المنتخب الليبي أمس pic.twitter.com/7upV7BMQFe — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) October 9, 2021

كيروش وتفضيل عبد الله السعيد

وكان المدرب البرتغالي الجديد ” كارلوس كيروش” وجهازه الفني قد فضل مهاجم فريق بيراميدز عبد الله السعيد على نجمي الأهلي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف اللذان تم استبعادهما من قائمة تشكيلة منتخب مصر الحالية في مواجهة نظيره الليبي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم 2022.

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ونجح منتخب مصر ” الفراعنة” من تحقيق الفوز على منافسه الضيف منتخب ليبيا بهدف نظيف وعالمي عن طريق النجم المصري عمر مرموش لاعب نادي شتوتغارت الألماني في الدقيقة ال49 سدده اللاعب بقوة من خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة داخل شباك منتخب مصر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مجددًا منتخب ليبيا على أرض ملعب “28 مارس” في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022.

محمد صلاح ودعم زملائه

ولم تكن المرة الأولى التي يقوم بها “فخر العرب” محمد صلاح في دعم زملائه في منتخب مصر، حيث سبق وأن ساند العديد من اللاعبين وتقديم الدعم المعنوي لهم من أبرزهم مؤمن زكريا و محمود تريزيجيه وغيرهم من اللاعبين.

ويتصدر منتخب مصر في صدارة قائمة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أقرب المنافسين منتخب ليبيا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وفي المركز الثالث آتى منتخب أنغولا برصيد 3 نقاط، بينما في أدني ترتيب المجموعة جاء منتخب الغابون برصيد نقطة واحدة خلال منافسات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022.

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