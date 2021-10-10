غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بصور صادمة بعد اختفاءها وحذف جميع صورها! (شاهد)

فاجأت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، جمهورها بإطلالة مُختلفة تماماً، عادت بها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

غادة عبدالرازق: هل أنتم مستعدون؟

ونشرت غادة عبدالرازق صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت فيها بقصة شعر مُختلفة، وملابس غريبة، معقبة: (هل أنتم مستعدون؟).

وتُعد هذه الصور هي الأولى لغادة عبدالرازق بعد إغلاقها لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بحذف جميع صورها، مما أثار حيرة جمهورها حينها.

واعتقد بعضهم حينها أن الفنانة المصرية تمهد لاعتزالها السوشيال ميديا، بينما رجح آخرون أنّها تستعد لنشر مفاجأة فنية جديدة تعود بها بقوة.

وكانت آخر صورة شاركتها غادة مع جمهورها غريبة ظهرت خلالها بمظهر غير مرتب، وبدون مساحيق تجميل.

ونشرت غادة عبدالرازق الصورة عبر حسابها على (انستجرام) حينها، بعد انقطاع دام أشهر عن جمهورها، بسبب انشغالها بواجباتها كزوجة وأم وجدة.

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وبدت غادة في الصورة بشعر منكوش ومجعد، وحاجبين غير مرتبين، ولم تضع مساحيق تجميل، بينما ظهرت برموش طويلة بسبب الفلتر الذي استخدمته.

وعلقت غادة على الصورة بالقول: (بقالي كتير مانزلتش صورة يالة واحدة جديده من المنزل بعد القيام بالإعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه).

رسالة غامضة

وكان آخر ظهور لغادة عبدالرازق عبر (انستجرام)، قبل اختفاءها حين احتفلت بعيد ميلادها في يوليو الماضي،

ونشرت حينها صورتها معقبة: (أود أن أشكر كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد.. شكراً جزيلاً لكم على كل تمنياتكم بعيد ميلادي).

وفي نفس الشهر، كتبت الفنانة المصرية رسالة غامضة عبر (انستجرام) أيضاً جاء في نصها: (ونستعيذك يا الله من خبثاء النوايا، متصنعي الود).

كما نشرت الممثلة المصرية صوراً في يونيو الماضي تُظهرها بلوك جديد وتسريحة شعر ناعمة.

وشبه المتابعون غادة عبدالرازق بالممثلة اللبنانية نادين نجيم، وأكدوا أنهم اعتقدوها هي، بينما ذكر آخرون أنها أقرب إلى الممثلة السورية كندة حنا.

(لحم غزال)

وكان آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل “لحم غزال” والذي عُرض في رمضان 2021، وشاركها البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم.

والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

غادة عبد الرازق تعود للمسرح

ولم تعلن غادة حتى اللحظة موقفها من موسم الدراما لرمضان 2022، ولكنها أكدت مؤخراً عودتها إلى المسرح بعدما قدمت سابقا 3 مسرحيات فقط وهي (طراقيعو، وحودة كرامة، ودار الأيتام).

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وكشفت غادة أنها بصدد التحضير لمسرحية استعراضية موسيقية، سيتم عرضها يومين أسبوعيا فقط نظرا لصعوبة الدور، على أن تبدأ البروفات التحضيرية للمسرحية الأسبوع المقبل، بجلسة عمل مع الشركة المنتجة للاتفاق على اسم المخرج وترشيح نجوم العمل.

جائزة الأدب والإبداع

وفي سياق آخر، علق الدكتور عصام حجي عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، على منح غادة عبد الرازق وفنانين آخرين، جائزة مخصصة للبحث العلمي مستنكرا هذا العبث بأسلوب ساخر.

وكانت غادة عبد الرازق، أعلنت في يونيو حصولها على جائزة الأدب والإبداع من الدكتور صديق عفيفي، بصحبة الفنانتان الإعلانية بوسي شلبي والفنانة سوسن بدر، في حفل عقد بقصر البارون.

وعلق عصام حجي على هذا الحدث ساخرا:”مبروك كنت أتمنى الحضور لسور القصر لمشاهدة هذا الاحتفاء المهيب بالعلم.”

وتابع في تغريدته على حسابه الرسمي في (تويتر):”لكن الوجود في المنفى أعجزني عن تأديت واجبي في مشاركة الجموع في تحية من يسهرون على علو شأن العلم والمعرفة.

مبروك،

كنت اتمنى الحضور لسور القصر لمشاهدة هذا الاحتفاء المهيب بالعلم لكن الوجود في المنفى أعجزني عن تأديت واجبي في مشاركة الجموع في تحية من يسهرون على علو شأن العلم والمعرفة. https://t.co/I6mNXWMHWY — د. عصام حجي (@essamheggy) June 15, 2021

غادة عبد الرازق: (أقسم أن هذا عمري الحقيقي)

إلى هذا، كشفت غادة عبد الرازق عمرها الحقيقي مؤكدة أنها ليست مواليد 1965 كما هو شائع، وأقسمت أنها مواليد 1970، مستدلة ببطاقتها الشخصية، ونوهت إلى أنها ستحتفل ببلوغها 51 عاما في يوليو المقبل.

وتابعت غادة عبد الرازق خلال ندوة أجرتها مؤسسة “أخبار اليوم” المصرية قبل أشهر: (ما هو الفارق إن كان عمري 60 أو 70 أو 80 عاما؟ هل هذا سيقلل من نجوميتي أو يزيدها، هل الممثل أصبح يتم تقييمه بعمره؟).

وحول علاقتها بزوجها مدير التصوير، هيثم زنيتا، قالت الممثلة المصرية إنه غيرها تماماً على المستوى الشخصي، ومنها أمور كانت مخطئة في حق نفسها، كذلك على المستوى العملي، إذ كانت تقوم بأمور خاطئة نجح هو في أن تعدل عنها.

لا عودة للعمل مع محمد سامي

وحين سؤالها عن المخرج محمد سامي وسبب هجومه عليها، رفضت غادة الرد، وقالت: (موقفه الضعيف لا يسمح لي أن أرد عليه بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن توقفها عن التعامل معه، بعد عرض أحدث مسلسلاته نسل الأغراب رمضان الماضي).

وأشارت غادة عبد الرازق إلى أنها سبق وردت على محمد سامي، لكنها ترفض الآن الرد عليه بسبب ضعفه، وأضافت: (أرفض أن أكون السكين بعد أن سقط العجل)، مؤكدة أنها مستعدة للرد عليه حين يكون هناك موقف قوي من جديد.

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