شمس البارودي تعود للشاشة بعد 37 عاما وزوجها حسن يوسف يكشف التفاصيل

انتشرت أنباء مؤخرا عن عودة الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، للشاشة في عمل من إخراج ابنها عمر حسن يوسف، وذلك بعد غياب 37 عاما.

وفي تصريحات لوسائل إعلام كشف حسن يوسف، زوج شمس البارودي، حقيقة ما يثار قائلاً إنها حينما قررت الاعتزال لم تكن مترددة، واتخذت القرار بعد تفكير، لأنها كانت تعلم أنها خطوة ليست سهلة، بل جاءت وهي في عز نجوميتها.

وأضاف يوسف قائلاً إن ابنه عمر “قرر منذ فترة عمل فيلم وثائقي عن حياتي وحياة والدته، وما سيحدث أنني وشمس سوف نظهر بالفعل، لكن للحديث والتعليق على مشوارنا، لا كممثلين كما قيل وتردد”.

اقرأ أيضاً: هكذا أصبحت شمس البارودي في عمر الـ75 وظهور جديد بالحجاب (شاهد)

وأضاف “شمس لن تعود ممثلة بأي حال من الأحوال في أي عمل، سواء أكان تلفزيونياً أم سينمائياً”.

موضحاً أنها تلقت عرضاً بملايين الجنيهات للعودة، ولكن كان ردها بالرفض قاطعاً”.

آخر فيلم لشمس البارود

واعتزلت شمس البارودي الفن بعد آخر أفلامها “اتنين على الطريق”، عام 1984 مع الفنان عادل إمام.

وارتدت شمس الحجاب ثم النقاب الذي ارتدته لفترة وعادت للحجاب مرة أخرى.

واعتزلت الأضواء منذ ذلك الوقت، وكان آخر ظهور لها قبل حوالي عامين مع أسرتها من خلال صور تم تداولها لهم.

شمس البارودي بالحجاب في أحدث ظهور

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي تصدر وسم باسم الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر، بعد انتشار صورة حديثة لها على مواقع التواصل رفقة زوجها الفنان حسن يوسف.

شمس البارودي التي تبلع من العمر الآن 75 عاما، نشرت صورة على طريقة “السليفي” مع زوجها حسن يوسف، وظهرت بالحجاب الذي ارتدته منذ سنوات طويلة بعد اعتزالها الفن.

وأحدثت صورة البارودي ضجة واسعة على مواقع التواصل، حيث أن ظهورها منذ اعتزال التمثيل نادر جدا

وبدت شمس في صحة جيدة ولم يظهر عليها علامات الشيب بشكل كبير، وكذلك زوجها حسن يوسف الذي بدى بصحة جيدة وهو قد بلغ الآن 87 عاما.

اقرأ أيضاً: بعد أن خلعت النقاب.. شمس البارودي تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بصورة عائلية مع زوجها وأسرتها

وأثنى النشطاء على جمال شمس البارودي التي لا تزال محتفظة به رغم وصولها هذا السن.

كما أشاد العديد من المتابعين بالتزام شمس البارودي بالحجاب منذ أن أعلنت اعتزالها عالم التمثيل، ولم تخلعه كما فعلت بعض الممثلات اللائي ارتدينه ثم عدن لخلعه وممارسة التمثيل مرة أخرى.

وتزوجت شمس البارودي من حسن يوسف منذ بداية السبعينيات وأنجبا 4 أبناء هم ناريمان وعبدالله ومحمود وعمر.

قصة اعتزال شمس البارودي

وكانت البارودي كشفت في تصريحات صحفية العام الماضي، تفاصيل جديدة، بشأن الرحلة التي كانت وراء اتخاذها قراراً باعتزال التمثيل عام 1982.

وقالت البارودي، في تصريحات خاصة مع صحيفة “الوطن” المصرية وقتها، إنها سافرت إلي باريس رفقة زوجها الفنان حسن يوسف، واشترت أحدث الملابس من بيوت الأزياء العالمية هناك، استعدادا لتصوير فيلم جديد من إنتاج شركة زوجها”، مضيفة أنها “اتجهت بعدها إلى المملكة العربية السعودية رفقة والدها لأداء مناسك العمرة”.

أحدث صورة للثنائي حسن يوسف وشمس البارودي 😍🤍..

كانوا نجوم الفن بزمانهم أحب علاقتهم الهادئة وتطورهم مع بعض إختاروا طريق الهداية بإقتناع💕#حسن_يوسف #شمس_البارودي #الزمن_الجميل pic.twitter.com/KNHWGaoTPO — 𝚂𝙰𝙼𝙰🌱✍🏻 (@sama7sf) June 8, 2021

وتابعت: “وصلت إلي المدينة المنورة أولاً مع والدي، وكان يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهناك شاهدت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره وكان ينظر إليّ، فاهتززت وذهلت وانتابتني حالة بكاء شديد، ووجدت نفسي أردد باكية (يا حبيبي يا رسول الله) وأنا غير مصدقة ما يُحدث لي”.

وأردفت شمس البارودي: “تواجدت معي زوجة صديق والدي حينها، والتي صاحت فيّ قائلة (فوقي يا شمس)، وغادرت المكان وأنا في حالة ذهول، لدرجة أن والدي سألني عن سبب تأخري بالداخل، لتجيب زوجة صديقه قائلة (باركوا لها.. ده ربنا فتح عليها) ولم أع معني كلامها من فرط حالة الصمت والذهول التي تملكتني وقتها”.

وتابعت: “اتجهنا بعدها إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطواف حدثت لي فتوحات أخرى، منها رؤيتي لفاتحة الكتب كاملة بمعانيها وأنا أصلي، وحينما التزمت قرأت مدارج السالكين في 3 أجزاء، واكتشفت أنني رأيت كل ما هو مكتوب، أقسم بالله أن هذا ما حدث معي حينها”.

وواصلت: “أيقن قلبي حينها أن كل شيء إلى زوال، سواء المال أو الجاه أو الشكل أو الجمال، فلن يبقى معي في قبري سوى قوة إيماني، وحينها قررت اعتزال التمثيل وأنا في أوج توهجي الفني”.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»