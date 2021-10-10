طرد لاعب كرة القدم بعد تدخله العنيف على طريقة الكاراتيه (فيديو)

أشهر حكم مباراة في رياضة كرة القدم البطاقة الحمراء في وجه لاعب برازيلي، بعد تدخله العنيف للغاية على طريق رياضة الكاراتيه للفنون القتالية في وجه أحد اللاعبين.

التدخل العنيف ولاعب كرة القدم

وأفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، وقعت تلك الحادثة في أحداث مجريات الشوط الأول في مباراة بوتافوغو وكلوبي دي ريغاتاس، حيث تلقى المدافع كايتانو البطاقة الحمراء مباشرة من الحكم، بعد أن قام بمنع مهاجم بوتافوغو رافائيل نافارو من استلام الكرة بتدخل عنيف.

🚨⚽️ | NEW: An red card incident in Brazil’s Serie B pic.twitter.com/wqIzIc3l7Z — Football For All (@FootballlForAll) October 9, 2021

وبينت الصحيفة، بأن اللاعب قد تعرض لإصابة قوية في وجهه وسقوطه على الأرض، ثم النهوض وهو يعاني من جرح قوي في منطقة الأنف، وعلى الرغم من إصابته فقد واصل نافارو اللعب وتمكن من صنع الهدف الافتتاحي للفريق في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين دون مقابل.

ترتيب الدوري البرازيلي

ويتربع فريق مينيرو في صدارة قائمة ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 53 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فلامينغو في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى فريق بالميراس برصيد 39 نقطة، متساويًا بذلك مع فورتاليزا بنفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع، أما في خامس الترتيب جاء فريق براغانتينو برصيد 38 نقطة.

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وجاء في المركز السادس فريق كورينثيانز برصيد 37 نقطة، يليه فريق إنترناسيونال برصيد 36 نقطة، وفي المركز الثامن جاء فريق أتلتيكو بارانيس برصيد 33 نقطة، وفي المركزين التاسع جاء فريق فلومينينسي بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز العاشر من جدول الترتيب جاء فريق أمريكا برصيد 31 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

رياضة كرة القدم

وتعد رياضة كرة القدم أحد أنواع الرياضات الشعبية التي يعشقها عشاقها الذين يأتون إلى المدرجات لمشاهدة وتشجيع ناديهم المفضل في أرجاء دول العالم.

وتحظى الدوريات الخمس الكبرى الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي والأمريكي، الاهتمام الكبير والشهرة في عالم كرة القدم، حيث يتواجد بها العشرات من النجوم الذين يتمتعون بالمهارات العالية في تلك الرياضة.

وعن قواعدها، فهي رياضة جماعية تعلب بين فريقين يتكون كل منهما من أحد عشر لاعبًا تلعب بكرة مُكوَّرة.

ويلعب كرة القدم 250 مليون لاعب في أكثر من مائتي دولة حول العالم، فلذلك تكون الرياضة الأكثر شعبية وانتشارًا في العالم، وتُلعب كرة القدم في ملعب مستطيل الشكل مع مرميين في جانبيه الهدف من اللعبة هو إحراز الأهداف بركل الكرة داخل المرمى.

ويسمح فقط لحارس المرمى في اللعبة بلمس كرة القدم داخل خطوط البيضاء لحراسة مرماه فقط، على عكس اللاعبين الأخيرين الذين لا يسمح لهم بذلك، وتعتمد على قدرة كل فريق في إحراز الأهداف في شباك المرمى.

يشار إلى أن لعبة كرة القدم كان بداية النشأة لها في عام 1948م، وهي من الرياضات التي تساهم في توحيد الشعوب عبر البطولات القارية والدولية والتي من أبرزها مونديال كأس العالم.

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