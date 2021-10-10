عملية العقرب .. شاهد فيديو ضبط إسرائيلي في دبي وبحوزته 500 كغم مخدرات

كشفت شرطة دبي في الإمارات تفاصيل إلقاء القبض على إسرائيلي للاشتباه في تورطه في تهريب عشرات الكيلوغرامات من المخدرات، وضبطت 500 كيلوغرام من مخدر الكوكايين في عملية أطلقت عليها “العقرب” وتعتبر أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة.

عملية العقرب في دبي

وقالت شرطة دبي اليوم، الأحد، في بيان إن قيمة المضبوطات من المخدرات 500 مليون درهم (136 مليون دولار) كانت مخبأة في إحدى الحاويات، فيما أشارت تقارير عبرية إلى أن المتهم الذي نفذ العملية هو إسرائيلي من سكان اللد ويدعى خليل دسوقي.

#شرطة_دبي تضبط 500 كيلو من مخدر الكوكايين في عملية "العقرب" pic.twitter.com/ZbQYL8Y5LN — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 10, 2021

البيان أوضح أيضا أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حصلت على معلومات تفيد بأن تشكيلا عصابيا دوليا قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من الجنسية الشرق أوسطية المتواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج.

وفور تلقي المعلومة، تم تشكيل فريق عمل متخصص، وشرعوا في مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقاً بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع ـ بحسب البيان ـ

وذكر البيان أيضا أن عملية مراقبة المتهم أظهرت استئجاره لسيارة دفع رباعي، وشراء أدوات تقطيع ليستخدمها في عملية إفراغ شحنة المخدرات بغرض الاتجار.

ولفت إلى أنه تم تحديد ساعة الصفر، حيث داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات.

ووفقا للبيان، أقر المتهم بحيازته للمخدرات، وتبين أن له سوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

المتهم من سكان اللد

من جانبه أورد موقع “والا” العبري الخبر ولكنه فجر مفاجأة بكشفه عن هوية المتهم، وذكر أنه يدعى خليل دسوقي، 31 عاما، من سكان اللد.

وذكر الموقع العبري أن خليل هو إسرائيلي اعتقل الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه في تورطه في تهريب عشرات الكيلوغرامات من المخدرات.

“والا” أفاد ايضا بأن المتهم غادر إسرائيل يوم، الثلاثاء الماضي ، وبعد وقت قصير من هبوطه في المطار – أوقفته سيارة في المدينة.

ويدعي زملاؤه ـ وفق الموقع العبري ـ أنه كان على ما يبدو تحت المراقبة، في عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية وشرطة دبي – الذين علموا برحلته المخطط لها إلى المدينة.

وبحسب أحد المصادر، فقد جاءت المخدرات إلى دبي من تايلاند وكان من المفترض أن تغادر إلى إسرائيل.

ولفت موقع “والا” العبري أنه لن يُسمح لمحامي “خليل” أوري بن ناتان، بالاتصال به إلا في الأيام المقبلة ومن خلال محامٍ محلي.

من جانبه قال بن ناتان محامي المتهم المحتجز في الإمارات لموقع “والا”: “ليس لدي شك في أنه حتى لو كان شارك في نشاط أو آخر، أنه استغل من قبل الآخرين”.

التنسيق الأمني بين الإمارات وإسرائيل

والثلاثاء الماضي، بحث وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد، في أبو ظبي مع نظيرته الإسرائيلية، أيليت شاكيد، تعزيز التعاون بالمجالات الأمنية.

سعدت بلقاء معالي أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية بدولة إسرائيل، واستعرضنا خلال اللقاء آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين، في دعم أمن المنطقة واستقرارها لما فيه خير شعوب البلدين والمنطقة pic.twitter.com/zbIoSk4blW — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) October 5, 2021

وأوضح المصدر أنه “تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات”، دون تفاصيل أكثر.

وسبق أن التقت الوزيرة الإسرائيلية نظيرها الإماراتي فور وصولها أبو ظبي، الاثنين الماضي، وبحثا “عددا من المبادرات لتعزيز التعاون بين الدولتين، وتعزيز الحوار بين الأديان”، بحسب ما ذكر إعلام عبري في وقت سابق، دون تفاصيل عن هذه المبادرات.

وأعلنت “شاكيد” الثلاثاء، أن اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين تل أبيب وأبو ظبي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 10 أكتوبر، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل والإمارات وقّعتا اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول، في يناير الماضي، لكن الإمارات علقتها بعد فترة وجيزة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي ذلك الوقت، كان على الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين لدى عودتهم لإسرائيل، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في الدولة الخليجية.

وكانت إسرائيل والإمارات وقّعتا اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

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