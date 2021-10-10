تعرف على أبرز نجوم كرة القدم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة في مجال كرة القدم والأخبار الرياضية، عن قائمة أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 في رياضة كرة القدم في العالم.

نجوم كرة القدم وجائزة الكرة الذهبية 2021

ونشرت المجلة الفرنسية، قائمة المرشحين الذين جرى اختيارهم من أجل المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وتضم القائمة 30 لاعبًا من كافة أنحاء العالم، تم اختيارهم بناء على أصوات 180 صحفيًا متخصصًا في رياضة كرة القدم، حيث سيتم تقليص في نهاية المطاف إلى ثلاثة لاعبين واختيار أحدهم للتتويج بالكرة الذهبية.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية في حفل سيقام في العاصمة الفرنسية “باريس”، في ال29 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

قائمة نجوم كرة القدم المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2021:

النرويجي “إرلينغ براوت هولاند” مهاجم نادي بوروسيا دورتموند.

الأرجنتيني “ليونيل ميسي” مهاجم نادي باريس سان جيرمان.

الفرنسي “كيليان مبابي” مهاجم نادي باريس سان جيرمان.

البرازيلي “نيمار جونيور” مهاجم نادي باريس سان جيرمان.

Who should win the 2021 Ballon d'Or ? Tweet your answer – favorite player with #ballondor ✨⭐️ pic.twitter.com/hUlLgxVxOd — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

المصري “محمد صلاح” مهاجم نادي ليفربول.

البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مهاجم نادي مانشستر يونايتد.

البرتغالي “برونو فرنانديز” لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد.

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الفرنسي “كريم بنزيما” مهاجم نادي ريال مدريد.

الكرواتي “لوكا مودريتش” لاعب وسط نادي ريال مدريد.

الإسباني “جيرارد مورينو” مهاجم نادي فياريال.

الأوروغواياني “لويس سواريز” مهاجم نادي أتلتيكو مدريد.

الإسباني “بيدري” مهاجم نادي برشلونة.

الإيطالي “جورجينيو” لاعب وسط نادي تشيلسي.

البلجيكي “روميلو لوكاكو” مهاجم نادي تشيلسي.

Here are the first 20 nominees for the Men’s #ballondor pic.twitter.com/tIHav6s9gx — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

الفرنسي “نغولو كانتي” لاعب وسط نادي تشيلسي.

الإنجليزي “ماسون ماونت ” لاعب وسط نادي تشيلسي.

الإسباني “سيزار أزبيليكويتا” لاعب وسط نادي تشيلسي

الإيطالي “ليوناردو بونوتشي” مدافع نادي يوفنتوس.

الإيطالي “جورجيو كيلليني” مدافع نادي يوفنتوس.

الجزائري “رياض محرز” مهاجم نادي مانشستر سيتي.

الإنجليزي “فيل فودين” مهاجم نادي مانشستر سيتي.

الإنجليزي “رحيم ستيرلينغ” مهاجم نادي مانشستر سيتي.

Here are the other 10 nominees for the Men’s #ballondor pic.twitter.com/auEMazmpEy — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

البلجيكي ” كيفين دي بروين” لاعب وسط مانشستر سيتي.

البرتغالي “روبن دياز” مدافع نادي مانشستر سيتي.

البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” مهاجم نادي بايرن ميونيخ.

الإنجليزي “هاري كين” مهاجم نادي توتنهام.

الإيطالي “نيكولو باريلا” لاعب وسط نادي إنتر ميلان.

الأرجنتيني “لوتارو مارتينيز” مهاجم نادي إنتر ميلان.

الدنماركي “سيمون كيير” مدافع نادي ميلان.

الإيطالي “جيانلويغي دوناروما” حارس نادي باريس سان جيرمان.

ومن الجدير بالذكر فإن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هو الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، ب6 مرات بالكرة الذهبية مع ناديه السابق برشلونة، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو ب5 مرات.

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