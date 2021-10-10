وزراء الحكومة الأردنية يستقيلون.. بشر الخصاونة يجري التعديل الرابع على حكومته

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن وزراء الحكومة الأردنية قاموا، الأحد، بتقديم استقالاتهم لرئيسها بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل رابع سيجريه على حكومته، وفق مصدر رسمي.

وفي هذا السياق نقل تلفزيون “المملكة” عبر موقعه الإلكتروني، عن مصدر لم يسمه قوله إن “الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل حكومي”.

تعديل على حكومة بشر الخصاونة

ولم يوضح المصدر طبيعة الحقائب الوزارية التي سيجري عليها التعديل ولا موعده أو تفاصيل أخرى بشأنه.

والتعديل “المرتقب” هو الرابع على حكومة الخصاونة، التي تشكلت في أكتوبر 2020.

وجرى التعديل الوزاري الأول في 2 ديسمبر 2020 واقتصر على وزارة الداخلية.

فيما جرى الثاني في 7 مارس الماضي وشمل 11 وزارة، بينما حدث التعديل الثالث في 29 من الشهر ذاته وشمل وزارتي العمل والصحة.

اقرأ أيضاً: شاهد ولي العهد الأردني في أول ظهور بعد إصابته بكورونا: “عدنا والعودُ أحمدُ”

وفي 7 أكتوبر 2020 كلف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك، عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير 1999.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن التعديل الحكومي المرتقب من المتوقع أن يطال أكثر من 10 حقائب وزارية.

كيف عين الملك بشر الخصاونة لادارة الحكومة

وكان العاهل الأردني قد عيّن الخصاونة، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وهو دبلوماسي مخضرم سابق ومساعد للقصر، لاستعادة ثقة الشعب بخصوص التعامل مع جائحة كورونا، وتهدئة الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الازدهار والحد من الفساد.

حكومة الخصاونة نالت إشادة من صندوق النقد الدولي بسبب طريقة تعاملها مع الاقتصاد خلال الجائحة.

وتفاوضت مع الصندوق على قرض قيمته 1.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مما يشير إلى الثقة في برنامج الإصلاح في الأردن.

في حين سجل الاقتصاد العام الماضي أكبر انكماش له منذ عقود؛ إذ تضرر من إجراءات العزل العام وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في السياحة خلال جائحة كورونا، لكن الحكومة والصندوق يتوقعان نمواً بنحو 2% هذا العام.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»