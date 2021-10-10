القصة الكاملة لرفع علم فرنسا داخل مدرسة في مصر والتحقيقات كشفت مفاجأة (شاهد)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصورة انتشرت توثق رفع علم فرنسا داخل مدرسة، من قبل الطلاب في طابور الصباح ما تسبب في موجة جدل بين المصريين.

الصورة التي اتضح أنها التقطت بأحد مدارس محافظة دمياط، أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كده كتير يا مصر .. كتير أوي .. كتير والله

★ مدرسه الخانكة الابتدائية بدون ديسكات

★ مدرسة بدمياط ترفع علم فرنسا بدل علم مصر pic.twitter.com/rmOOsMkz0X — صاحب السعادة (@Happiness_owner) October 10, 2021

طلاب عمانيون يرفعون علم فرنسا بدلاً من علم مصر

وتداول النشطاء صورة لمجموعة من الطلاب يرفعون علم فرنسا المكونة ألوانه من (الأبيض- الأحمر- الأزرق)، بدلاً من علم مصر، بينما قال البعض إنه علم مصر ولكن دون النسر.

وكيل الوزارة بيقولك دا مش علم فرنسا دا علم مصر بس الإضاءة خلت اللون الاسود باين ازرق!!!!!

طب النسر راح فين؟!

اتأخر علي الطابور بسبب المواصلات ولا ايه؟ pic.twitter.com/eJ0c5C7XKy — Տᑎᑎᗩ㋛︎ (@snnasnnas) October 10, 2021

من جانبه صرح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بأن إدارة المدرسة طلبت من التلاميذ صناعة أعلام احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر المجيد، إلا أن مجموعة من التلاميذ قامت بصناعة العلم بطريقة خاطئة في وضع أفقي.

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وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن ذلك الخطأ غير متعمد من التلاميذ بالإضافة إلى أن التصوير بالموبايل مع ضوء الشمس جعل اللون الأسود يبدو باللون الأزرق.

مدرسة في دمياط رفعوا علم فرنسا بدل علم مصر في اول يوم دراسة pic.twitter.com/jLYRl9uISs — 𝕄𝔸𝔾𝔻𝕐 𝔼𝕃𝕂𝕆𝕌𝕋 (@MaGdyElkout) October 10, 2021

وفور اكتشاف الأمر تم تحويل الموضوع للشئون القانونية.

وزارة التربية والتعليم ترد

وكشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم الفني ، لبوابة “أخبار اليوم” الحكومية، أنه تم التحقق من الواقعة وتبين أن المدرسة التي حدث بها الواقعة في محافظة دمياط، مشيرة إلى أن العلم تم صنعه يدويا بالمدرسة على أنه العلم المصري .

وأشارت المصادر ، إلى أن ادارة المدرسة قدمت اعتذارا للوزارة، وأكدت على أنه خطأ غير مقصود ولن يتكرر مرة أخرى .

يذكر أن انطلقت الدراسة الفعلية اليوم الأحد، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، لما يقرب من 24 مليون طالبة وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بجميع مدارس محافظات مصر.

#هنغرد_في_عشق_مصر

خد الخبر ده عندك 🙃

مدرسة فى #دمياط بترفع علم #فرنسا🇫🇷 بدل علم #مصر🇪🇬 أول أيام الدراسة 😠

لأ ويقولك إيه..📢 العلم تم صنعه يدويا بالمدرسة على أنه العلم #المصري وإدارة المدرسة قدمت اعتذارا للوزارة، وأكدت على أنه خطأ غير مقصود🤚

معنديش تعليق مناسب الصراحة 😡😡 pic.twitter.com/gOLPwKB5my — 🇪🇬 Millad 🇪🇬 (@Milad_El_SiSi) October 10, 2021

بينما انتظمت أمس السبت، في ١٢ محافظة هي الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

والتزمت المدارس بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية، والتزام فريق العمل بكافة التعليمات، والإشراف المشدد ومسافات التباعد بين الطلاب .

حيث قامت المدارس بتوزيع الورود على الطلاب احتفالا بالعام الدراسي الجديد، وتوفير عرائس الكرتون بفناء المدرسة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على العام الجديد.

وشددت الوزارة على مديري المديريات، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيمات وقياس درجات الحرارة لجميع الطلبة، وتحقيق التباعد الإجتماعي لسلامة وامن الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة.

وتتابع الوزارة اليوم الدراسي، من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان بالتواصل مع جميع مديريات التعليم للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، والالتزام بتعليمات الوزارة، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وعزل الطلاب الذي تتعدى درجة حرارته 38 درجاة بغرفة عزل المدرسة لحين التأكد من سبب ارتفاع الحرارة.

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