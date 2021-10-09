منتخب البرتغال يفوز على قطر بالثلاثية النظيفة (شاهد)

تغلب منتخب البرتغال على نظيره منتخب قطر بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين في إطار منافسات تصفيات مونديال كأس العالم 2022.

منتخب البرتغال والثلاثية النظيفة في شباك قطر

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة ال37 بتسديدة قوية في شباك مرمى منتخب قطر، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال48 عن طريق جوزيه فونتي في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب ببراعة على يمين حارس المنتخب القطري.

وفي الدقيقة ال90 سجل اللاعب أندريه سيلفا الهدف الثالث في المباراة سدده بقوة داخل شباك المرمى، لينتهي اللقاء الناري بين المنتخبين بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

وشهد المباراة الأداء الباهت للمنتخب القطري طيلة مجريات أحداث المباراة، مع قلة الفرص في الوصول إلى مرمى منتخب البرتغال وهز شباك وسط استبدال وحصانة دفاع المنتخب البرتغالي.

تشكيلة منتخب قطر

ودخل مدرب المنتخب القطري “العنابي” فليكس سانشيز بتشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف منتخب البرتغال ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى سعد الشيب.

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بينما في دفاع تشكيلة المنتخب جاء كلاً من: عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بسام الراوي، أما في خط الوسط كان كلاً من: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، بيدرو، وفي هجوم الفريق آتى الثنائي، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيلة منتخب البرتغال

ولعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب قطر، حيث تواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، أندريه سيلفا.

يشار إلى أن منتخب قطر يخوض مباريات مع المجموعة الأولى المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، الودي دون احتساب أي من النقاط، في إطار الاستعدادات لانطلاق مونديال كأس العالم الذي ستستضيفه دولة قطر 2022.

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