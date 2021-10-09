قصي خولي يصدم المتابعين بوجه جديد بعد عملية التكساس! (شاهد)

فاجأ الفنان السوري قصي خولي جمهوره، بشكله الجديد المُختلف تماماً عن آخر ظهور له في مهرجان الفضائيات العربية والموريكس دور قبل أسبوعين.

قصي خولي: بلشنا الوسم

وظهر قصي خولي من غرفة المكياج، في كواليس مسلسله الجديد، وهو أمام المرآة بشعر أسود طويل ومنفوش، وشارب قصير، ولحية خفيفة جداً.

وأرفق الفنان السوري الفيديو بتعليق حول المسلسل، قائلاً: (بلشنا الوسم، الله ولي التوفيق).

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وعبر الجمهور عن صدمته من شكل قصي الجديد وكأنه ركب رأس جديد حسب تعبيرهم، مشبهينه بالممثل العالمي جوني ديب، وسلفستر ستالون.

جوني ديب العرب

وجاء في التعليقات: (لما تطلب جوني ديب من علي اكسبريس ).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (جوني ديب العرب).

وتساءل آخر: (ليش هيك عم تعمل بشفايفك ).

وأكد له أحد المتابعين أنه سيشعر بالندم لاحقاً، وكتب: (ااخ شو رح تندم على تغير خلقتك.. موفق).

بينما شبهه أحد المتابعين بالشيف التركي الشهير نصرت، وكتب: (بيمثل دور نصرت وبيرش ملح).

ونوه آخر لخضوعه إلى عملية تعريض الفك والمعروفة بعملية تكساس، وكتب: (اهم شي التكساس).

وكان تصدر الفنان السوري قد حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك بسبب إطلالته الغريبة في حفل الموريكس دور بدورته العشرين.

وظهر قصي خولي الحفل بشعر طويل، حاول لملمته على شكل ذيل الفرس، وغير لونه تماما من الأسود إلى البني المائل للأحمر، وترك شاربه طويلاً بنفس اللون.

قصي خولي في لوك جوني ديب. pic.twitter.com/eYNSO5rCp2 — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 17, 2021

وكان على قصي الصعود إلى المسرح للمشاركة في تكريم المنتج صادق الصباح مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم، إلا أنّه حضر متأخراً بحجة أنه كان لديه تصوير.

وهو ما جعل البعض يخمن أن هذه الإطلالة سببها الشخصية التي يؤديها في مسلسله الجديد.

رقص نادين نجيم مع قصي خولي

وتداولت حسابات فنية حينها وصلة رقص جمعت قصي خولي بالفنانة اللبنانية نادين نجيم، وهما في كواليس حفل الموريكس دور الذي أقيم في بيروت.

وظهر الثنائي نادين نجيم و قصي خولي بالفيديو وهما يرقصان بانسجام تام، ويقترب قصي من نادين ويهمس لها بأمر ما جعلها تضحك.

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وأثار الفيديو جدلاً بين المتابعين الذين رأوا أن تقارب قصي ونادين، أثر به كثيراً، واتهموها بأنها تقف وراء عمليات التجميل التي خضع لها، والإطلالة الغريبة التي ظهر بها في الموريكس دور.

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عملية التكساس

وسبق أن أثار قصي خولي جدلاً واسعاً قبل نحو شهرين بين جمهوره بعدما نشر صورة جديدة له كشفت خضوعه لعملية تجميل غيرت شكل وجهه.

وكانت البداية حين نشر قصي خولي صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان والترويج لأحدث أعماله الفنية.

وظهر قصي خولي بملامح مختلفة إثر خضوعه لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة ب(عملية التكساس) أو تحديد الحنك.

وعلق قصي خولي على الصورة: (مسلسل توتر عالي قريبا).

وأثارت الصورة جدلاً واسعاً بين محبيه الذين عبر معظمهم عن استياءه بسبب ما رأوا أنه تشويه لملامحه، وجاء في التعليقات: (أحس الصوره فوتشوب هذا تشويه مو تكساس ياعفو الله).

وألقى معظمهم باللوم على الفنانة اللبنانية نادين نجيم، كونها خضعت لنفس العملية، وكانت آخر أعمالهما معاً في مسلسل 2020، فكتبت مغردة: (نادين نجيم اطلعي من فكه).

وكتب آخر ساخراً: (هذي نهاية القعده مع نادين نجيم).

ووافقتهما الرأي أخرى وكتبت: (مثّل مع نادين وانعدى منها بمرض تعريض الحنك).

ووصف آخر ما فعله قصي خولي بشكله بـ(التخريب) وكتب: (عمليات تخريبية).

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وفي مايو الماضي، حصل قصي خولي على الإقامة الذهبية في الإمارات إلى جانب عدة فنانين سوريين آخرين مثل بسام كوسا، أمل عرفة، كاريس بشار، وائل زيدان، رنا أبيض، نظلي الرواس، ناصيف زيتون، تيم حسن، شادي زيدان، سحر فوزي، مها المصري، كما مُنح الفنان ياسر العظمة الجنسية الإماراتية.

أحلام وقصي خولي معاً

وفي سياق آخر، اجتمع قصي خولي مؤخراً بالفنانة الإماراتية أحلام والفاشينستا الكويتية نهى نبيل في أحد المطاعم في دبي.

ونشرت نهى نبيل حينها عبر خاصية الستوري على حسابها في (انستجرام)، صورة تجمعها بالفنان السوري وعلقت: (يا عفو الله)، في إشارة للعبارة الشهيرة التي كان يرددها قصي خولي في مسلسل 2020.

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كما شاركت نهى نبيل فيديو يجمع أحلام وقصي خولي أثناء حديثهما وعلقت: (في أحلى من هالعشاء يا عفو الله أم فاهد وقصي).

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