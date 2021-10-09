كندا حنا تثير ضجة بما ارتدته في أحدث ظهور! (شاهد)

أثارت الفنانة السورية كندا حنا، جدلاً واسعاً بين جمهورها بعد ظهورها بشكل جديد ومختلف تماماً عما اعتادوا عليه.

كندا حنا بشكل جديد

ونشرت كندا حنا صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، والتي بدت فيها فستان ملون دون أكمام يكشف جزءاً كبيراً من صدرها، مع فتحة من ناحية الساق تُظهر الكثير من جسدها.

واعتمدت كندا حنا تسريحة شعر الجدايل على الطريقة الإفريقية، وعقبت: (تغيير شكل، ‎الابتسامة من القلب بتحسسنا بشعور حلو و بتدل على التهذيب ومحبة الآخرين بحبكم كلكم و يسعد مساكم).

انتقادات لملابس كندا حنا!

لكن كندا حنا تعرضت لهجوم من مُتابعيها الذين اتهموها باللجوء إلى التعري، فكتب أحدهم: (فستان مو حلو و لوك مو حلو وكتير صايرة تتعري).

وجاء أيضاً في أحد التعليقات: (شو هاللبس مو مفهوم اساسو من راسو).

بينما شبه الكثيرون قماشة فستانها بأثاث المنزل القديم، ومما جاء في التعليقات: (مخده دارنا مسوينها فستان ، لابسه حصير، أحلى بساط عربي، بساط بيت جدي).

وقبل أيام، شاركت الفنانة السورية كندا حنا جمهورها فيديو عبر (انستجرام) يوثق لحظات عفوية جمعتها بأطفالها.

وظهرت كندا حنا تلاعب أطفالها الثلاثة وتقبلهم ووضعت خلفية على الفيديو أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم (يابنات).

View this post on Instagram A post shared by Kinda Hanna | كِندة حنا (@kindahannaofficial)

وعقبت كندا على الفيديو بتعليق جاء في نصه: (كبرو الكتاكيت سنة لله يحميهن ويخليلي ياهن ويحمي اطفالكم جميع).

كندا تعرضت للقرصنة

وفي سياق آخر، كشفت كندة حنا في تصريح لموقع (الفن)، أن صفحة الفانز الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي، قد تعرضت للقرصنة ولم تعد تتحكم بها.

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وطلبت الفنانة السورية التبليغ عن الصفحة بعدما فقدت السيطرة عليها، وتضم نحو مليون ومئتي متابع وتحمل اسم “Kinda Hanna كندة حنا، وهي غير موثقة بالشارة الزرقاء من (فيسبوك).

وسافرت كندة حنا قبل أسابيع إلى مدينة أربيل في العراق من أجل المشاركة في مسلسل (ليلة السقوط)، وذلك بعدما قدمت اعتذارها عن المشاركة في مسلسل (روز).

ليلة السقوط وجرائم داعش

وانتهى فريق عمل مسلسل (ليلة السقوط)، من تصوير 90% من المشاهد في الأماكن الطبيعية للأحداث التي يتناولها في مدينة أربيل من خلال ميزانية مفتوحة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة المنتجة، فإن المسلسل الذي شارك فيه نحو 150 فنانًا من العراق، ومصر، وسوريا، والأردن، وتونس، يهدف إلى نقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال الأعوام الماضية.

وأشارت شركة (بلا حدود) للإنتاج الفني إلى أن العمل سيكون جاهزاً للعرض مطلع العام المقبل، ليكون أيقونة الإنتاج الفني للعام 2022، بعد أن استغرق الإعداد للعمل سنتين.

وأكدت الشركة أنها اختارت باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربي، تحت قيادة المخرج السوري ناجي طعمي زوج كندة حنا.

وأبرزه النجوم هم طارق لطفي وأحمد صيام من مصر، وباسم ياخور وكندا حنا من سوريا، وصبا مبارك من الأردن.

كما يشارك في العمل كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، سمر محمد وذو الفقار خضر.

واختارت شركة (بلا حدود)، الموسيقار المصري ياسر عبد الرحمن لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الأضخم إنتاجاً في الوطن العربي بحسب تعبيرهم في البيان.

ويفضح مسلسل (ليلة السقوط)، جرائم داعش في القتل والسبي والاغتصاب وتهريب الآثار بحسب منتج العمل قيس الرضواني.

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وقال الرضواني في تصريحات صحفية: (يُعد هذا العمل الأول من نوعه الذي يناقش أفعال تنظيم داعش الإرهابي الوحشية في مدينة الموصل بشكل خاص، ومدن العراق بشكل عام، ليكون أداة فضح لكل ما حدث في الفترة من 2014 حتى 2017، من أفعال وحشية قننت وسائل الإعلام رصدها وكشفها للرأي العام).

وتابع: (يكشف المسلسل الحقائق الغائبة عن هذا التنظيم أمام العيان، ويتناول العمل مشاهد جريئة لم تتناولها الدراما العربية من قبل).

وأشار الرضواني إلى أن المسلسل الذي ألفه مجدي صابر يكشف جرائم اغتصاب الإيزيديات وخطفهن كسبايا.

وزاد: (كما يُبرز العمل تكاتف شعب العراق بكل مكوناته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكي في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثاً مأساوية دموية).

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