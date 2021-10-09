روان بن حسين في أحضان سعد لمجرد وتتبادل معه القبلات! (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، وهي تُقبل الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك خلال الحفل الشبابي الذي أحياه الأخير في دبي، والذي أقيم في Address Dubai Marina..

أحضان وقُبلات روان بن حسين وسعد لمجرد

وظهرت روان بن حسين بالفيديو الذي رصدته (وطن)، وهي تركض باتجاه سعد لمجرد، وتحتضنه ويقوم بتقبيلها من وجنتها ثم يُقبل يدها، ويستمر بالغناء وهي تحتضنه.

احضان وعناق وقبلات بين سعد المجرد وروان بن حسين في دبي pic.twitter.com/Okgrvzwzzc — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 10, 2021

وأثارت اللقطات جدلاً بين الناشطين الذين اتهموا الفاشينستا الكويتية، بدعم مُغتصب على حد تعبيرهم، وتجاوز الحدود معه.

وجاء في التعليقات: (دارسة قانون وتدعم مغتصب قواعد اللعبة تغيرت).

اقرأ أيضا: هند صبري تكشف عن تلقيها تهديدات بقتل بناتها بعد اغتصابهن بسبب سعد لمجرد!

وعقب آخر: (ليش رخيصة كذا عشانه مشهور يعني).

وكتب ناشط: (أوك حتى لو فنان ترمي نفسها عليه كذا قدام الناس).

وأشار آخر إلى طليق روان، وكتب: (الحمدلله زوجها الليبي طلقها، ليت يأخد بنته احسن ما تصبح مثل امها).

شذى حسون فعلتها قبلها!

وبالأمس، فعلت المطربة العراقية شذى حسون الأمر نفسه، وظهرت بفيديو متداول وهي تحتضن وتقبّل سعد لمجرد في نفس الحفل.

وقدم سعد لمجرد الحفل في حمام السباحة، وكان يؤدي أغانيه مع فرقته الراقصة، بينما يمتلئ حمام السباحة بالجمهور المختلط ما بين شباب وفتيات جميعهم بملابس السباحة والبكيني.

وأثارت اللقطات الجريئة لحفل سعد لمجرد الخارج عن المألوف، غضباً واسعاً بين الناشطين واصفين ما يحدث في دبي، بالإسفاف والابتذال.

روان بن حسين بدون مكياج

أما في أول ظهور لروان بن حسين الشهر الماضي، بعد وفاة والدتها، لم تتمالك نفسها، أمام متابعيها وانهارت بالبكاء رغم محاولتها التماسك.

وظهرت روان بن حسين بفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون مساحيق تجميل لأول مرة، وذلك حداداً على والدتها.

وبدأت روان بالتحدث قائلة: (شعور غريب يمكن لأني أول مرة احس بشعور الفقد بس اللي يطمني ان أمي كانت إنسانة خيرة عمرها ما ضرت أحد وإني انا عارفة إنه أن شاء الله أمي في مكان أحسن وسعيدة في المكان اللي هي فيه بس اللي يخلي الواحد يغص هو شعور الفقد).

واستطردت: (راح ييجي يوم أحتاج أكلمها، أحتاج لحضنها، أشم ريحتها، اللهم لا اعتراض).

وتابعت بن حسين باكية: (أمي انسانة حديدية وإنسانة عظيمة لآخر يوم من عمرها، صدق كأنها قالت المهمة انتهت وراحت لما خرجت أخواتي الصغار من الثانوية وكانت طول عمرها تقول الله ياخذ أمانته بس لما بناتي الصغار يتخرجون من الثانوية وأمن مستقبلهم).

اقرأ أيضاً: بفستان كشف ساقيها .. روجينا بوصلة رقص مثيرة مع راغب علامة (شاهد)

وتحدثت روان بن حسين عن دور والدتها في حياتها خاصة بعد أزمة طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، وقالت: (أمنت مستقبل بناتها وأمنت مستقبل ابنتها روان، وقفت معاي بولادتي ووقفت معاي بطلاقي الى حين اخذت ورقة الطلاق والى حين ما ابنتي اخذت جواز سفر بعدين جاء الوقت اللي أمي تحقق أمنيتها وتروح تشوف وجه الله).

روان بن حسين لم تودع والدتها

وفي وقت سابق، عبرت بن حسين عن حزنها وشعورها بالصدمة بعد عدم تمكنها من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدتها بعد قرار منعها من دخول الكويت بسبب لقاح فيروس كورونا.

وذلك بسبب الشروط المعينة التي وضعتها دولة الكويت لتغيير نوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الجرعة الثانية، كما أجازت اعتماد شهادات المطعمين في الخارج شريطة أن تكون اللقاحات مجازة محلياً.

ونشرت وزارة الصحة الكويتية بياناً عبر حسابها على (تويتر) حينها، قالت فيه إن اللجنة الفنية للقاحات حددت شروطاً للسماح بتغيير منصة لقاح (كوفيد -19) في الجرعة الثانية وفق التوصيات العلمية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المختصة أجازت التغيير للأشخاص الذين لديهم موانع من أخذ نفس نوع منصة الجرعة الأولى من اللقاح.

وكشفت بن حسين عبر حسابها على (تويتر) ماحدث معها قائلة: (بلادي وإن جارت عليّ عزيزة… أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها وعاجزة إني أكون جنب أخوي وإخواتي الصغار اللي بأمس الحاجة لي.. ليش؟).

وتابعت: (لأني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات وباقي دول العالم إلا وطني الحبيب الكويت!).

وعاتبت روان بن حسين سلطات بلادها قائلة: (هل يعقل هذا؟ بلدي غالية عليّ ولحم أكتافي من خيرها، بس ما توقعت يجي اليوم اللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقي. حسبي الله ونِعم الوكيل).

وختمت الفاشينستا الكويتية في منشور آخر: (وصلتني قبل دقائق معلومات تفيد بأن قانون عدم السماح خروج المواطنين الملقحين بلقاحات غير معتمدة من الكويت، سيتم تطبيقه ابتداء من 1 آب (اغسطس). إن شالله راح اقضي كم يوم في وطني وبين أهلي وأزور قبر حبيبتي اللي فقدتها).

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»