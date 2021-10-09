اجتماع طارئ لأندية الدوري الإنجليزي بعد استيائهم من الاستحواذ السعودي على نيوكاسل

طالبت أندية الدوري الإنجليزي بعقد اجتماع طارئ بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الأسبوع المقبل.

أندية الدوري الإنجليزي ونيوكاسل يونايتد

وأفادت صحيفة “غارديان” الإنجليزية، أن قرار الاستحواذ من قبل صندوق الاستثمار السعودي على نسبة 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الذي قابله الاستياء الشديد من قبل أندية الدوري الإنجليزي.

حالة من الغضب تسود أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب قيام صندوق الاستثمار السعودي بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد 👀🤔 الأندية الأخرى يبدو أنها تشعر بالقلق من هذه الخطوة، والتي تهددها في المستقبل من مختلف النواحي الرياضية والمالية 🔥 — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 9, 2021

وبينت الصحفية، أن الأندية التسعة عشر المتبقية من الدوري الإنجليزي قد طالبت بعقد اجتماع طارئ مع الرابطة، من أجل بحث تداعيات الموقف في نادي نيوكاسل يونايتد، وليس من أجل عرقلة عملية الاستحواذ لأن الصفقة قد تمت بالفعل ولا يمكن اعتراضها.

تغيير موقف رابطة الدوري الإنجليزي

وأوضحت الصحيفة، بأن غضب أندية الدوري الإنجليزي نابع من ارتباكهم حول تغيير موقف رابطة الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” تجاه شراء صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد.

🚨 الغارديان | • هُنالك أندية غاضبة في البريميرليغ من صفقة الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد.. الأندية تطالب بعقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع. • الأندية الغاضبة أعربت عن قلقها حول احتمالية تأثر العلامة التجارية للدوري بعد الصفقة. pic.twitter.com/LmqJlbmK9C — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) October 8, 2021

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وكانت رابطة الدوري قد رفضت محاولات صندوق الاستثمار السعودي لشراء نادي نيوكاسل يونايتد في عام 2020، لكن موقف الرابطة جعلت أندية الدوري الإنجليزي تعبر عن استيائهم في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة، ” أن وصول مجموعة جديدة من أصحاب رؤوس الأموال الجديدة إلى إزعاج الأندية التي ترى بأن مدينة نيوكاسل يونايتد أكثر قدرة على المنافسة مع احتمالية تضخم ثروة ملعب سانت جيمس بارك معقل نادي نيوكاسل يونايتد”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي الإنجليزي على صدارة قائمة ترتيب ” البريميرليج” برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول الإنجليزي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة، متساويًا في الترتيب مع مانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون بنفس النقاط.

🚨 الديلي ميل عبر أليكس بومر ( صحفي متوسط الموثوقيه ): استهدف نيوكاسل غراهام بوتر لتدريب الفريق بدلاً من ستيف بروس. pic.twitter.com/SxVWqkVyJ7 — نواف العقيّل (@nawaf__oga) October 9, 2021

بينما جاء في المركز السابع فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام الذي آتى في المركز الثامن، يليه فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة في المركز التاسع، أما في عاشر الترتيب آتى فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط خلال الموسم الجاري.

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