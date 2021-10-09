الاستحواذ السعودي وغضب أندية الدوري الإنجليزي
الاستحواذ السعودي وغضب أندية الدوري الإنجليزي
Imageرياضة

اجتماع طارئ لأندية الدوري الإنجليزي بعد استيائهم من الاستحواذ السعودي على نيوكاسل

كتب فارس أبو شيحة
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طالبت أندية الدوري الإنجليزي بعقد اجتماع طارئ بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الأسبوع المقبل.

أندية الدوري الإنجليزي ونيوكاسل يونايتد

وأفادت صحيفة “غارديان” الإنجليزية، أن قرار الاستحواذ من قبل صندوق الاستثمار السعودي على نسبة 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الذي قابله الاستياء الشديد من قبل أندية الدوري الإنجليزي.

وبينت الصحفية، أن الأندية التسعة عشر المتبقية من الدوري الإنجليزي قد طالبت بعقد اجتماع طارئ مع الرابطة، من أجل بحث تداعيات الموقف في نادي نيوكاسل يونايتد، وليس من أجل عرقلة عملية الاستحواذ لأن الصفقة قد تمت بالفعل ولا يمكن اعتراضها.

تغيير موقف رابطة الدوري الإنجليزي

وأوضحت الصحيفة، بأن غضب أندية الدوري الإنجليزي نابع من ارتباكهم حول تغيير موقف رابطة الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” تجاه شراء صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد.

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وكانت رابطة الدوري قد رفضت محاولات صندوق الاستثمار السعودي لشراء نادي نيوكاسل يونايتد في عام 2020، لكن موقف الرابطة جعلت أندية الدوري الإنجليزي تعبر عن استيائهم في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة، ” أن وصول مجموعة جديدة من أصحاب رؤوس الأموال الجديدة إلى إزعاج الأندية التي ترى بأن مدينة نيوكاسل يونايتد أكثر قدرة على المنافسة مع احتمالية تضخم ثروة ملعب سانت جيمس بارك معقل نادي نيوكاسل يونايتد”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي الإنجليزي على صدارة قائمة ترتيب ” البريميرليج” برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول الإنجليزي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة، متساويًا في الترتيب مع مانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون بنفس النقاط.

بينما جاء في المركز السابع فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام الذي آتى في المركز الثامن، يليه فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة في المركز التاسع، أما في عاشر الترتيب آتى فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط خلال الموسم الجاري.

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