مجدداً .. ابتسام بطمة في ظهور جريء مع زوجها أمام حمام السباحة! (شاهد)

عادت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، لإثارة الجدل بظهور جريئ مع زوجها اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

ابتسام بطمة عن زوجها: الحب

ونشرت ابتسام بطمة عبر حسابها على (انستجرام)، صوراً لها ولزوجها من أمام حمام السباحة، بينما كانت ترتدي فستاناً أبيضاً قصير فوق الركبة، تكشف من ساقيها أكثر مما تغطي.

وظهرت شقيقة دنيا بطمة في إحدى الصور، وهي تحتضن زوجها، معقبة: (الحب).

وتعرضت ابتسام بطمة لهجوم من متابعيها الذين جددوا الاتهامات ضدها بالإساءة إلى فتيات المغرب، مؤكدين أنهن مُحافظات ولا يلجأن إلى التعري مثلها حسب تعبيرهم.

وفي الشهر الماضي، نشرت ابتسام صوراً وثقت حفل عيد ميلاد زوجها فؤاد، وظهرت فيه بفستان أحمر قصير، وقدّمت له هدية عيد ميلاده، وتبادلا القُبل بهذه المُناسبة، بحضور شقيقتها دنيا وبعض المقربين.

وسبق أن نشرت شقيقة الفنانة المغربية صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة، وظهرت وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح.

وفي صور أخرى، ظهرت ابتسام بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

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واعتبر المتابعون أن ابتسام بطمة تجاوزت الخطوط الحمراء بنشر هذه الصور، وذكروها بأنها لا تعيش في أوروبا لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا ينبغي أن يكون علناً.

ابتسام بطمة وابنتها المراهقة

كما استعرضت ابتسام بطمة جسدها بطريقة جريئة، بمشاركة ابنتها المراهقة لينا هذه المرة.

ونشرت ابتسام بطمة صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بابنتها لينا التي ظهرت بهوت شورت أبيض، بينما ظهرت والدتها بشورت أسود، وتيشرت أبيض طويل.

وعلقت شقيقة دنيا بطمة على الصورة قائلة: (حياتي).

ونشرت لينا نفس الصور عبر حسابها على (انستجرام)، وظهرت في إحدى الصور برفقة غزل، ابنة دنيا بطمة.

وسبق أن ظهرت لينا مع خالتها دنيا، أثناء تواجد والدتها في السجن بتهمة التشهير بالفنانين في قضية (حمزة بيبي مون).

وظهرت المراهقة في مجموعة صور نشرتها دنيا وهي ترتدي قفطاناً أنيقاً ومزركشاً برفقة بنات خالتها.

غزل الترك وأول يوم في المدرسة

وفي سياق آخر، وثقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أولى لحظات ذهاب ابنتها الأكبر غزل الترك إلى المدرسة، وعودتها منها أول أمس الخميس.

ونشرت دنيا بطمة صورة غزل وهي ترتدي الزي المدرسي، عبارة عن مريول زهري كاروهات، مع حقيبة باربي، وتسريحة طفولية لشعرها.

وعلقت دنيا: (أول يوم في المدرسة، الله يوفقك دوم حبيبة قلبي زوزو).

ثم وثقت الفنانة المغربية لحظة عودة ابنتها من المدرسة، واستقبال والدتها لها، وعلقت دنيا وكأنها تغني: (وجات بنتي زوزو، ويه ويه ويه ويه).

وفي تعليق على آخر صور غزل، كتبت دنيا: (زوزو تحبكم).

وعبر الجمهور عن صدمته من شكل غزل التي لا تشبه والدتها، وتمنوا لها عاماً دراسياً ناجحا ومسيرة علمية مميزة.

ليلي روز

وسبق أن كشفت الفنانة المغربية النقاب عن صورة ابنتها الصغيرة (ليلي روز) لأول مرة، وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها ابتسام بطمة.

وتداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليلي روز في أول ظهور لها، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً كما والدتها تماماً.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من جمال ابنة دنيا بطمة الأصغر، خاصة أنها لا تشبه والدها أو والدتها أو شقيقتها الأصغر غزل، ما أثار استغرابهم، وجعلهم يخمنون أنها تشبه خالتها ابتسام، أو أختها غير الشقيقة، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

دنيا بطمة بدون تعديلات

هذا وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لدنيا قبل أيام من أحد حفلات الزفاف الخاصة التي قامت بإحيائها.

وظهرت دنيا بطمة بإطلالة مُفاجئة، حيث بدت بوزن زائد جداً عما تبدو عليه في صورها، خاصة أنها ظهرت بدون تعديلات، وكانت ترتدي قفطاناً أبيض، وتؤدي أغنية مصرية، وتحاول الرقص عليها رقصاً شرقياً، بينما يتفاعل الجمهور معها.

دنيا بطمة في حفل عرس بطنجة pic.twitter.com/AYjyS8GSah — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 2, 2021

وعبر الناشطون عن صدمتهم من شكل دنيا بطمة ووزنها الزائد.

دنيا بطمة: هذا سر تغير شكلي

وخرجت بطمة عن صمتها لأول مرة، وكشفت سبب تغيير شكلها بشكل جذري، نافيةً خضوعها لعمليات تجميل.

وقالت دنيا بطمة في مداخلة مصورة مع برنامج “et بالعربي”: (لم أخضع لعمليات تجميل نهائيا، يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر، وكنت أنام مبكراً وأعتني ببشرتي، ولا أكثر من المكياج، فقط مسكارة وغلوس).

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن كل ما فعلته هو تغيير إطلالتها لتغيير نفسيتها فقط.

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