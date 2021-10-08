هازارد يمازج مبابي بعد رغبة الأخير الانتقال إلى ريال مدريد (شاهد)

التقطت عدسات الكاميرا موقف طريف للنجم البلجيكي إيدين هازارد قائد منتخب بلجيكا ولاعب فريق ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا في منافسات دور النصف النهائي من دوري أمم أوروبا، والتي انتهت بفوز فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

هازارد ومبابي

وأثناء سير المباراة التقطت عدسات الكاميرا لقطة للنجم البلجيكي إيدين هازارد داخل أرضية ملعب “أليانز ستاديوم”، وهو يمازح كيليان مبابي قائلاً له: “هلا مدريد”، إلا أن النجم الفرنسي اكتفى بالضحك قبل أن يبتعد قليلاً عن هازارد.

وجاءت كلمة هازارد للنجم الفرنسي مبابي عقب تصريحات الأخيرة حول مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان والرغبة في الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد.

مبابي وريال مدريد

وقال الفرنسي مبابي في مقابلة صحفية مع إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية العالمية في وقت سابق، ” لقد طلبت الرحيل منذ لحظة قراري بعدم تجديد العقد، وأردت أن يستفيد النادي بمبلغ انتقالي والحصول على بديل يملك الجودة”.

وأردف مبابي، ” النادي منحني الكثير ولطالما كنت سعيدًا في السنوات الأربع التي قضيتها هنا، ولا زلت سعيدًا حتى الآن وأعلنت قراري إلى النادي مبكرًا كي يتمكن النادي من التصرف”.

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وأضاف، ” أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف وأن نتعاون جميعًا من أجل إبرام اتفاق جديد، وكنت أحترم رغبتهم في بقائي وقلت لهم إذا لم ترغبوا في رحيلي سأبقى”.

📸🔥 هازارد ضد فرنسا pic.twitter.com/wSNrftf3kr — Real Madrid Life ♚ ريال مدريد لايف (@xRealMadridLife) October 7, 2021

وتابع مبابي، ” علاقتي مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو جيدة، وهناك من أشاع بأنني قد رفضت 6 أو 7 عروض من أجل تمديد عقدي وأنني لا أريد التحدث مع ليوناردو وهذا ليس صحيحًا”.

واستكمل، ” لقد أخبروني أنني سأتحدث مع رئيس النادي ناصر الخليفي، ولا يمكنني الحكم ما إذا كان ليوناردو لم يتمكن من الوصول لحل معي، كما أن موقفي كان واضحًا منذ البداية، وقلت لهم أنني أريد الرحيل وقلتها مبكرًا بما فيه الكفاية”.

وختم حديثه، “لم أقدر حقيقة الحديث بأنني أردت الرحيل في أخر أسبوع من شهر أغسطس الماضي، فأنا لست لصًا وتحدثت مع إدارة الفريق في شهر يوليو وقلت لهم بأنني أريد المغادرة”، وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي عقده مع نادي باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران عام 2022 المقبل.

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