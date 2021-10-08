موعد مباراة منتخب البرتغال وقطر والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب البرتغال مباراة قوية أمام نظيره منتخب قطر مساء يوم السبت، في إطار تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيجمع كلا المنتخبين على ملعب “استاد ألجارفي”.

موعد مباراة منتخب البرتغال وقطر

وستنطلق المباراة بين منتخب البرتغال وقطر في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، اليمن، قطر.

🎥| جانب من فعاليات الاتحاد القطري لكرة القدم في البرتغال تزامناً مع مباراة العنابي أمام البرتغال ضمن التصفيات الأوروبية🇶🇦😍#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/rGPJ8yznpy — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 6, 2021

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وليبيا والسودان عند الساعة التاسعة والربع مساءً، أمام بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر والربع، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة والربع مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستذاع المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث في نقل منافسات تصفيات مونديال كأس العالم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

🏟 لمحة سريعة حول استاد الغارف الذي سيلعب به منتخبنا الوطني 🇶🇦 يوم غد أمام المنتخب البرتغالي ضمن التصفيات الأوروبية.#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/06Rw00Xgc4 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 8, 2021

وستنقل المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة منتخب قطر

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب القطري “العنابي” فليكس سانشيز بتشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف منتخب البرتغال ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022 الودية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مشعل برشم.

📍مقر تدريبات العنابي في البرتغال

🗓 يوم الخميس

🕰 الفترة المسائية

⛅️ طقس دافىء

⚽️ الحصة التدريبية الرئيسية لمباراة البرتغال#منتخب_قطر_في_أوروبا 🇶🇦💪 pic.twitter.com/Jibi86Z5YS — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 7, 2021

بينما في دفاع تشكيلة المنتخب سيكون كلاً من: عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بسام الراوي، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، بيدرو، وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيلة منتخب البرتغال

وسيلعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف منتخب قطر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

كريستيانو رونالدو خلال تدريبات منتخب البرتغال 🇵🇹 pic.twitter.com/5JxZoRQmsZ — فهَد (@bf5ii) October 6, 2021

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

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