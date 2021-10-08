مباراة منتخب قطر والبرتغال في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
مباراة منتخب قطر والبرتغال في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
Imageرياضة

موعد مباراة منتخب البرتغال وقطر والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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يستضيف منتخب البرتغال مباراة قوية أمام نظيره منتخب قطر مساء يوم السبت، في إطار تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيجمع كلا المنتخبين على ملعب “استاد ألجارفي”.

موعد مباراة منتخب البرتغال وقطر

وستنطلق المباراة بين منتخب البرتغال وقطر في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، اليمن، قطر.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وليبيا والسودان عند الساعة التاسعة والربع مساءً، أمام بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر والربع، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة والربع مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستذاع المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث في نقل منافسات تصفيات مونديال كأس العالم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة منتخب قطر

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب القطري “العنابي” فليكس سانشيز بتشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف منتخب البرتغال ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022 الودية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مشعل برشم.

بينما في دفاع تشكيلة المنتخب سيكون كلاً من: عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بسام الراوي، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، بيدرو، وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيلة منتخب البرتغال

وسيلعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف منتخب قطر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

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