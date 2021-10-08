مباراة منتخب مصر وليبيا في منافسات تصفيات كأس العالم 2022
مباراة منتخب مصر وليبيا في منافسات تصفيات كأس العالم 2022
Videoرياضة

منتخب مصر يفوز بشق الأنفس على ليبيا بهدف عالمي (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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حقق منتخب مصر الفوز الشاق على منافسه منتخب ليبيا بهدف عالمي نظيف، في إطار منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، جمعت المنتخبين على أرض ملعب “استاد برج العرب”.

منتخب مصر والهدف النظيف

وأحرز منتخب مصر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال49 سجلها اللاعب عمر مرموش ببراعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن في زاوية صعبة داخل شباك مرمى منتخب ليبيا.

وشهدت المباراة القوة والسيطرة بين كلا المنتخبين طيلة أحداث المباراة، مع العديد من الفرص في هز الشباك من كلا الجانبين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بهدف نظيف دون رد.

ومن المقرر أن يعود كلا المنتخبين للمواجهة مرة أخرى في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2022، ولكن هذه المرة على ملعب ” 28 مارس” في مدينة بنغازي.

تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الضيف منتخب ليبيا، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

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أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ياسر إبراهيم، أحمد حجازي، أحمد فتحي، وفي خط الوسط آتى كلاً من: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، عمر مرموش، وكان في هجوم الفريق كلاً من: محمد صلاح، عبد الله السعيد، مصطفى محمد.

تشكيلة منتخب ليبيا

ولعب المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، في مواجهة قوية أمام منافسه المستضيف منتخب مصر، وكان في حراسة المرمى محمد نشنوش.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: سند الورفلي، علي سلامة، علي معتوق، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي، أحمد بن علي، أحمد التربي، بينما في هجوم الفريق جاء كلاً من: حمدو الهوني، أنيس سالتو، محمد زعبية.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب مصر قائمة مجموعة تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن منافسه منتخب ليبيا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث جاء منتخب أنغولا برصيد 3 نقاط، وفي أدنى منتخب الغابون برصيد نقطة واحدة .

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