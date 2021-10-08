منتخب تونس يعمق جراح موريتانيا بهزيمة ثقيلة في تصفيات كأس العالم 2022

حقق منتخب تونس على منافسه منتخب موريتانيا بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب تونس والثلاثية النظيفة

ودخل منتخب تونس المباراة بقوة أمام منافسه الضيف موريتانيا ليتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال15 عن طريق إلياس سخيري بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عانقت شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال42 أحرز وهبي خزري في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بأقدامه على يمين حارس المرمى الموريتاني، وجاء الهدف القاتل في الدقيقة ال85 عن طريق سيف الدين الجزائري سددها من وسط زحمة المدافعين لتسكن في الشباك.

وقدم منتخب موريتانيا المستوى والأداء الباهت في المباراة، مع فرصه القليلة في المباراة باتجاه شباك مرمى أصحاب الأرض تونس طيلة مجريات أحداث المباراة، لينتهي اللقاء بفوز منتخب تونس بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

تشكيلة منتخب تونس

ولعب المدير الفني لمنتخب تونس منذر الكبير بتشكيلة أمام منافسه الضيف منتخب موريتانيا في منافسات تصفيات المؤهلة لمونديال كاس العالم 2022، حيث يتواجد في حراسة المرمى معز حسن.

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، ديلان برون، بينما في خط الوسط كان كلاً من: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان.

بمشاركة علي معلول وسيف الجزيري وفخر الدين بن يوسف. ✅ منتخب تونس يفوز على موريتانيا بثلاثية نظيفة. 👏 سيف الجزيري سجل الهدف الثالث بصناعة علي معلول في تصفيات كأس العالم. ⚽️ ( 📸 : FB | @ FTF.OFFICIELLE ) pic.twitter.com/Wgzs41I2Qo — جول مصر (@goaleg) October 7, 2021

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، حمزة رفيع، نعيم السليتي، وهبي الخزري.

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تشكيلة منتخب موريتانيا

ودخل المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز، في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه منتخب تونس، فقد كان في حراسة المرمى ناموري دياو.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، عبدول با، مصطفى دياو، علي عبيد، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: آدما با، خاسا كامارا، سيدي الحسن مختار، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: أبو بكر كامارا، مولاي أحمد خليل، إسماعيل دياكيتي.

المنتخب التونسي ينجح في الفوز على نظيره منتخب موريتانيا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022.🇹🇳✅ (📸:@ffrim ) pic.twitter.com/BUysRqtl4S — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 7, 2021

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

وبهذا الفوز تصدر منتخب تونس على قائمة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء منافسه منتخب موريتانيا في أدنى ترتيب دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022.

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