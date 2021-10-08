ليان عبدالله تخطف الأنظار من شقيقتها مودل روز بهذه الصور (شاهد)

خطفت الفاشينيستا السعودية ليان عبدالله، شقيقة الفاشينيستا السعودية مودل روز، الأضواء من شقيقتها، بأحدث إطلالةٍ لها عبر سناب شات.

وأطلت ليان عبدالله، عبر حسابها في سناب شات، وهي تستعرض مجموعة من الفساتين، ضمن إعلان لأحد المتاجر، وقد بدت أنيقة في الصور .

مرض ليان عبدالله شقيقة مودل روز

كانت ليان عبدالله شقيقة مودل روز، تعاني من مرض خطير يسبب لها دوارًا وصعوبة في الإبصار، كانت تعرضت له قبل سنوات، وتم علاجها منه غير أنها عادت لتعاني منه مجددًا، وبدأ بنزف صديدي من الأذن.

وتم نقل ليان عبدالله شقيقة موديل روز، إلى المستشفى فور تعرضها للإصابة بمضاعفات بسبب مرضها، الذي قد يتسبب في فقدانها حاسة البصر.

وكتبت ليان عبد الله عبر حسابها على سناب شات: “كل ياللي تطمنوا عليّ ويسألوا شفيك شكرا لكم عندي التهاب في الأذن الوسطى ومرة زاد عن عنده صار يسبب دوران واستفراغ تكرمون، قال لي لازم علاج سريع وإلا ممكن يسبب عمى لو تفاقم الله لا يقوله”.

تابعت شقيقة مودل روز: ”قبل 10 سنين جاني هالدوران نفسه وجلست شهر ما أتحرك من فراشي وأصرخ إذا أحد شغل النور كان يعورني وكنت ما احرك راسي أحس الدنيا تدور بسرعة كني راكبة لعبة حرفيا، كان أكثر شهر مرعب مريت فيه وللأسف توقعت أنني تعالجت لكن آخر فترة بدأ ينزل صديد من أذني“.

وعقبت الفاشينيستا السعودية: “ورحت لدكتور قال لي ما فيك شي وسوالي غسيل أذن.. بس لو من أول قالي رجعت لك الحالة كان عالجتها سريع قبل تتفاقم الحالة”.

اختتمت ليان عبد الله: “اليوم أحسن بحاول أعالجه قبل تجيني الحالة اللي جتني وأنا صغيرة لأن كان شي مرعب ومؤلم حبيت يارب ما يتكرر فضفضة للي حابين يتطمنوا”.

مودل روز بوصلة رقص شرقي وزوجها: شوهت سمعة السعوديين!

في سياقٍ منفصل، أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، غضب زوجها رجل الأعمال السعودي أيضا، محمد الحمود، بعد أدائها وصلة رقص شرقي أمام الجميع.

وظهرت مودل روز في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في (سناب شات)، وهي ترتدي فستاناً أحمر شبه عاري، يكشف الكثير من أجزاء من جسدها.

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ووضعت روز كوباً من الماء على رأسها، وبدأت بالرقص وتحريك خصرها على أنغام شرقية، في تحدي لتوازن جسدها أثناء الرقص وعدم إسقاط الكوب. وهو ما جعل زوج روز يتهمها بشكل غير مباشر بتشويه سمعة السعوديين.

وخرج الحمود بفيديو قال فيه: (زبدة الموضوع، أنا ما راح أضرب أحد بأحد، مو هذه طريقتي، إذا انتي متعودة على ناس معينين، هذا الموضوع، فمحمد غير ومقامه مرفوع فوق، ما حصلتي التينشن اللي تبغينه عندي، حاولتي تسوين زوبعة وما نفع معاكي).

وتابع زوج مودل روز: (أنا ساكت بمزاجي مو عشان شي.. بس كل مرة يصير شيء تروحين ترسلين فلانة وعلانة من السوشال ميديا علشان تسوين شوشرة.. حبيبتي اليوم انتهى الموضوع عيشي حياتك وكفاية قرف.. والله عيب يعني صراحة شوهتي سمعة السعوديين بهذه الحركة).

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