عمر مرموش يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

حصد نجم المصري الدولي عمر مرموش 22 عامًا مهاجم فريق شتوتغارت الألماني جائزة أضل لاعب شاب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، بعد الأداء الملفت الذي ظهر فيه اللاعب مع ناديه في الدوري الممتاز.

عمر مرموش وشتوتغارت

وتألق المصري مرموش في المباراة الأخيرة مع فريق شتوتغارت الألماني أمام منافسه هوفنهايم ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري الألماني “بوندسليغا”، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد قبل التوقف الدولي لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

وتمكن اللاعب مرموش من تسجيل هدف خلال مشاركته في ثلاثة مباريات مع فريقه المعار شتوتغارت خلال شهر سبتمبر الماضي.

عمر مرموش يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال شهر سبتمبر 🇪🇬🔥 مرموش خلال مباريات شهر سبتمبر 📅 4 مباريات 🏟️

سجل 1 ⚽️

صنع 1 🅰️ pic.twitter.com/gf0USDicTf — FilGoal (@FilGoal) October 8, 2021

عمر مرموش والهدف العالمي

وسجل مرموش هدف الفوز لمنتخب مصر “الفراعنة” في شباك ليبيا، التي جمعت كلا المنتخبين يوم أمس الجمعة في إطار منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، في الدقيقة ال49 من خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة على حارس المنتخب الليبي.

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وانتقل عمر مرموش أحد الناشئين في وادي دجلة للاحتراف في صفوف نادي نادي فولفسبورغ الألماني في عام 2017، لينتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى نادي سانت باولي، ثم فريق شتوتغارت في عام 2021 الذي تألق معه خلال الموسم الحالي رغم قلة عدد مشاركته مع الفريق الألماني.

ترتيب الدوري الألماني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني حامل اللقب السابق فريق البايرن ميونيخ برصيد 19 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق ليفركوزن بنفس النقاط.

وفي ثالث الترتيب آتى فريق بوروسيا دورتموند برصيد 15 نقطة، متساويًا مع صاحب المركز الرابع من الترتيب فريق فرايبورغ بنفي النقاط، يليه فريق فولفسبورغ في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

أما في المركز السادس جاء فريق كولن برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق يونيون برلين بنفس النقاط في المركز السابع، وآتى فريق لايبزيج في ثامن الترتيب برصيد 10 نقاط متساويًا مع فريق ماينتس وبوروسيا مونشنغلادباخ بنفس النقاط.

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