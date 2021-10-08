شوق الهادي بملابس أشبه بملابس النوم والجمهور يُطالبها بستر نفسها! (شاهد)

عادت الفنانة الكويتية شوق الهادي إلى استفزاز جمهورها بإطلالاتها الجريئة الأشبه بملابس النوم.

شوق الهادي ملابس جريئة من جديد

ونشرت شوق الهادي صوراً جديدة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهر الجزء العلوي منها فقط، مرتدية فستاناً أسود من الساتان يكشف جزءاً كبيراً من صدرها.

وعقبت الهادي على صورها بكلمة (الحمد لله).

وتعرضت الفنانة الكويتية لهجوم متابعيها الذين طالبوها بالتستر، وجاء في التعليقات: (استري نفسك لمن يخلونك بكبر وحدك كل هاي الاعجابات مراح تفيدك بس عملك).

ورأت أخرى أن الهادي تُقلد الأجانب بملابسها واكسسواراتها وتسريحة شعرها، وكتبت: (الخليجيات شنو صرتو تقلدون الاجانب).

وتساءل آخر: (لوين تبي توصل؟).

وعقبت أخرى: (الحمدلله انك نزلتي كرامتك وطلعتي عورتك؟ الحمدلله بكل الاحوال لكن انتي طلعتي جسمك وبدأتي تطلعين جزء من اللي ببالي و ببالك ومبسوطه؟ ما اقول غير أن الله يهديك).

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (على شو تحمدي ربك؟ على النص الثاني المستور من صدرك؟).

رقص شوق الهادي في حفل خاص

وقد شاركت شوق الهادي أول أمس في حفلة فنية في دبي في أحد الفنادق الخاصة، بحضور عدد كبير من فناني العراق.

وظهرت شوق وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق يكشف تفاصيل جسدها، وعاري الكتف من جهة واحدة، مع فتحة جانبية بسيطة أسفل الساق.

والتقطت شوق الهادي صوراً مع الفنان حاتم العراقي، و شذى حسون، وعلي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.

كما ظهرت تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل.

وبينما تعرضت شوق الهادي لهجوم من المتابعين بسبب جرأة ملابسها وحركاتها، أشاد آخرون بأخلاق حاتم العراقي، وقارنوه بمحمد رمضان الذي وضع يده على جسد الفنانة الكويتية أثناء التقاطها صورة معه.

وأثارت شوق الهادي حينها غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان.

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وظهرت شوق الهادي بفيديو متداول وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام، وترقص مع محمد رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

الكويتية شوق الهادي مع محمد رمضان عبر السناب . pic.twitter.com/YSMkaIB93T — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 20, 2021

وتجاهلت شوق حينها الانتقادات، وردت بظهور أكثر جرأة وفيديو رقص جديد.

ونشرت شوق الهادي صوراً ظهرت فيها بفستان “ستان” مكشوف الظهر، شبهه متابعوها بـ”قميص نوم”، فيما ظهرت في فيديو آخر وهي ترقص خلال فعالية فنيّة بمصر .

وعبّر الجمهور عن استغرابهم من تعمّد شوق الهادي ارتداء فساتين مشابهة الى حدّ قريب لقمصان النوم.

وفاة طليق شوق الهادي

وفي سياق آخر، أفجع الموت شوق الهادي العام الماضي، بوفاة طليقها الشاب الكويتي بدر خالد الماص وذلك إثر حادث سير مروع.

وأعلن الخبر خاله إبراهيم الدقباسي، قائلاً في تغريدة عبر (تويتر): “انتقل الى رحمة الله تعالى ابن اختي بدر خالد الماص، اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجرنا في مصيبتنا، وأخلف لنا خيراً منها”.

وصدمت شوق الهادي بخبر الوفاة، وكتبت تغريدة رثت بها طليقها قالت فيها: “انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا”.

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وقالت الهادي، في سلسلة تغريدات: “لماذا تركتني وحيده بهالعالم السيئ؟! لماذا أوجعت قلبي بغيابك؟! و كم ” لماذا ” اود ان اسألك بها أسئلة تحيرني للغايه، وكعادتك منذ رحيلك .. لم أجدك و لم أجد إجابات لأسئلتي لك و لن يهدأ قلبي بعد، وحاجتي لضمتك، أوجعت قلبي كثير، لكني ما زلت أشعر بأني احبك حتى بعد رحيلك”.

وأضافت: “كسرت فيني شعور كان مليان فيك الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني، رحل ولم يعرف موعد رحيله الا الله ولكن برحيله اوجع قلبي بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب بعد رحيلك من احب بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك ؟! لماذا رحلت عني؟!”.

يشار إلى أن شوق الهادي هي أخت الممثلة فرح الهادي، كما أن المذيعات عبير وحنان جابر هم أبناء خالتها.

وحصلت شوق على الثانوية العامة ثم بدأت العمل الفني بسن صغيرة سويًا مع شقيقتها فرح بعام 2007 ومازالت مستمرة بتقديم أعمالها على الرغم من ابتعادها بعد الزواج منذ عام 2015، لكنها واصلت التمثيل بعد الطلاق في مسرحية الخفافيش عام 2018.

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