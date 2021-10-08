سهير رمزي تعترف: تزوجت 10 مرات .. من بينهم أمير سعودي ورجل أعمال كويتي (شاهد)

تصدرت الفنانة المصرية سهير رمزي، محركات البحث، خلال الساعات الأخيرة، وذلك على إثر تصريحات مثيرة، أطلقتها خلال مقابلةٍ ببرنامج “السيرة” مع الاعلامية وفاء الكيلاني.
سهير رمزي تزوجت 10 مرات
وقالت سهير رمزي إنها تزوجت 10 مرات منها 8 كانت “العصمة” بيدها.
وذكرت سهير رمزي أبرز أزواجها: رجل الأعمال علاء الشربيني، الموسيقار حلمي بكر، رجل الأعمال محمد الملا، الفنان محمود قابيل، رجل الأعمال سيد متولي، الفنان فاروق الفيشاوي .
وكشفت عن أن أطول زيجة لها هي الأخيرة من رجل الأعمال علاء الشربيني، حيث قالت “الله أعلم هتكمل ولا لأ”.
وعن زواجها من الموسيقار حلمي بكر، قالت انها تزوجته وعمرها 16 سنة، ولم تكن تعمل في مجال التمثيل بعد.
وبعد زواجها من حلمي بكر، تزوجت مرة أخرى واستمرت 4 سنين، ثم تزوجت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا واستمرت 7 سنين.
وقالت إنها انفصلت عن محمد الملا بسبب الغيرة، لكنها أكدت أنها لم تقبل بأن تكون الزوجة الثانية.
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وأضافت انها تزوجت أيضا من الفنان محمود قابيل، ثم تزوجت من رجل الأعمال سيد متولي وانفصلت عنه وعادت له مجددا .
ثم تعرفت سهير رمزي على رجل أعمال سوري، وارتبطت به واستمرت الزيجة أقل من سنة، وقالت إنها تسرعت في الزواج منه.
وحول زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي، فقد استمر الزواج 5 سنين، وتطلقا 3 مرات وعادا لبعضهما.
ومعروف ان سهير رمزي تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات وظل معها لعام وانفصلت عنه لتتزوج الحاج سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي.
سهير رمزي تسببت في انفصال والدها
كما كشفت سهير رمزي عن انها كانت سببًا في انفصال والديها، وقالت: ” كنت مدلعة دلع أوفر.. دخلت على أبويا ومعه واحدة في مكتبه ضربني بالقلم.. قلت هديله (زومبة) وكدبت على ماما وقلت لها: (شفته بيبوس واحدة.. وده خرب البيت)”.
وأضافت سهير رمزي: “بصراحة هو مابسهاش.. بس شكل قعدتهم فيه استلطاف، لما شخط فيا قلت أكيد فيه حاجة” .
وقالت سهير رمزي إنها لم تعتذر لوالدها لأنه ضربها، ولم ترهُ من بعد الواقعة، وعندما توفي قرأت له الفاتحة وأبدت أسفها.
وقالت سهير رمزي:”لو شوفت إخواتي في الشارع مش هعرفهم واتنازلت لهم عن كل الميراث وأتمنى أشوفهم واحضنهم”.
وتبلغ سهير رمزي من العمر 71 عاما، وهي ابنة الفنانة درية أحمد.بحسب معلومات “ويكيبيديا”
كان أول ظهور لها في السينما بعمر صغير حيث كانت لم تتعد سن السادسة وذلك من خلال ظهورها في فيلم صحيفه سوابق بعام 1956 ولكنها قررت التوقف عن العمل الفني وبعد أربع سنوات شاركت بفيلم البنات والصيف.
عملت مضيفة جوية ثم عارضة أزياء ولكنها عادت مرة أخرى إلى السينما وهي في التاسعة عشرة من عمرها من خلال فيلم (الناس اللي جوه) ثم فيلم ميرامار بعام 1969.
بعد ذلك، انطلقت بأدوار ثانوية وثم أدوار البطولة واشتهرت كفنانة أغراء حيث قامت بالعديد من الأعمال السينمائية الجريئة .
وتوالت أفلامها ولمعت من خلال تقديم الأدوار المثيرة وأصبحت قاسما مشتركا في معظم أفلام السبعينات والثمانينات.
ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في عام 1993 ولكنها قررت العودة للتمثيل بحجابها في مسلسل حبيب الروح في عام 2006.
وسبق ان كشفت سهير رمزي عن سبب خلعها الحجاب بعد ارتدائها له 25 عاماً، موضحة أنها خلعته بعد اكتشافها أنه “ليس حجاباً حقيقياً، وإنما نوع من الاحتشام”.
وقالت رمزي في برنامج “تحت السيطرة”، المذاع على قناة “النهار”: “أنا التزمت عقب وفاة أمي وتزوجت، ونظرت لحجابي فوجدته احتشاماً وليس حجاباً؛ فبدأت أخفف قليلاً بعدما كبرت في السن”.
وأضافت: “هذه كانت مرحلة وانتهت، والآن أمر بمرحلة ثانية، وأنا أتعامل مع ربي، وكل واحد له قوة احتمال وطاقة، وسن معينة تجعل الشخص يخفف”.
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