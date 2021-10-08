ارتفع إلى 7 جنيهات .. زيادة أسعار البنزين تفجر غضباً واسعاً من تصرفات السيسي

أثار قرار لجنة التسعير الحكومية في مصر، زيادة أسعار البنزين ومواد الطاقة المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي، للمرة الثانية على التوالي حتى نهاية العام الجاري، غضباً واسعاً في الشارع المصري.

وأطلق ناشطون مصريون هاشتاجا حمل وسم “البنزين” تصدر الترند خلال ساعات قليلة عقب قرار زيارة أسعار البنزين والوقود انتقدوا خلاله تصرفات الحكومة المصرية.

ارتفاع أسعار البنزين

وتضمنت الأسعار الجديدة ارتفاع أسعار البنزين 80 أوكتان (الخاص بالسيارات القديمة والمتواضعة) إلى 7 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهاً، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات في تسعيرة يونيو/حزيران الماضي.

وزاد سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص للسيارات إلى 3.75 جنيهاً.

كما تم رفع سعر المازوت المخصص لصناعات قمائن الطوب والأسمنت ومختلف القطاعات والاستخدامات إلى 4200 جنيه للطن بدلاً من 3900 جنيه.

غضب مصري من قرار ارتفاع أسعار الوقود

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي، غضباً واسعاً عقب قرار ارتفاع أسعار البنزين وانتقد المصريون القرار واعتبروه محاولة من النظام لسحق الشعب المغلوب على أمره.

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وقال مغرد مصري :” الحكاية مش في الربع جنية ولا يخص اللي معاهم عربيات بس، الموضوع ان البنزين والمواد البترولية معتمد عليها كل حاجة المصانع والنقل والحركة كلها فطبيعي لما يغلى السلع كلها تغلى “.

الحكاية مش في الربع جنية ولا يخص اللي معاهم عربيات بس، الموضوع ان البنزين والمواد البتروليه معتمد عليها كل حاجة المصانع والنقل والحركه كلها فطبيعي لما يغلى السلع كلها تغلى..

حسبي الله ونعم الوكيل#البنزين pic.twitter.com/PNTrgSgILA — 🇦🇹Zamalkawy🇦🇹 (@Zamalka03994994) October 8, 2021

كده يابلحه ياخاين تغلي #البنزين مش احنا نور عنيك pic.twitter.com/CZ3RX8Y0D8 — حًـلَـمًيِّ (@Helmy777777) October 8, 2021

#البنزين لما تصحى الصبح تلاقى الاسعار غاليه بسبب ارتفاع البنزين pic.twitter.com/upfzB8XWCM — Mahmoud Mohamed (@Mahmoud92030798) October 7, 2021

فيما انتقد اخر تصرفات السيسي قائلاً :” رجل أستخف شعبه فوجدهم طائعون وعلي هذا المقياس يصبح كل شئ ممكن “.

رجل أستخف شعبه فوجدهم طائعون

وعلي هذا المقياس يصبح كل شئ ممكن#البنزين pic.twitter.com/a0fijtj60R — °M.J.M.E.Rashad°⭐ (@mejm4ever) October 8, 2021

بينما قال اخر :” لو انت مش فاهم معني زيادة البنزين شوف كمان كام يوم أسعار المواصلات هتزيد و الأكل و فواتير الكهرباء و المياه هتزيد تاني، أي زيادة في أسعار المحروقات معناها زيادة في سعر المنتج. و لسه هتشوفوا مصر! “.

لو انت مش فاهم معني زيادة #البنزين شوف كمان كام يوم أسعار المواصلات هتزيد و الأكل و فواتير الكهرباء و المياه هتزيد تاني، أي زيادة في أسعار المحروقات معناها زيادة في سعر المنتج.

و لسه هتشوفوا مصر!#جيش_اكتوبر_قتله_السيسي pic.twitter.com/9DxOTHQgeG — `ميم |مقيد (@January25Revol) October 7, 2021

الجماعه بتوع ده غلي ربع جنيه فين مش باينين يعني ربنا يولع فيكوا بجاز وسخ مررتوا عيشه الناس اكل وشرب وكهرباء وبنزين #البنزين — Rahma🇪🇬⁩⁦🇪🇬⁩ (@RIMOoooooooo123) October 8, 2021

وتنص المعادلة السعرية على تعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من سعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.

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وشهدت مصر سبع زيادات في أسعار الوقود منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، بنسب زيادة بلغت 740% لبنزين (80 أوكتان)، الذي يطلق عليه “وقود الفقراء” في مصر، وارتفع سعره من 0.8 جنيهاً إلى 6.75 جنيهاً لليتر، و330% لبنزين (92 أوكتان)، حيث ارتفع من 1.85 جنيهاً إلى 8 جنيهات لليتر.

وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 ملياراً بنسبة خفض بلغت 35%، علماً أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.

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