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رانيا يوسف تُشعل المواقع بالفستان الأحمر المثير (شاهد)

كتب أنس السالم
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خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بفستان أحمر اللون، حيث نشرت فيديو يوثّق الجلسة، وأرفقته بتعليق: “الاحمر دائما يكسب”.

 

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رانيا يوسف تعود لنشاطها على السوشال ميديا

تأتي هذه الإطلالة للفنانة رانيا يُوسف بعد غيابها عن السوشال ميديا منذ وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت رانيا يوسف قبل ايام صوراً بفستان أصفر، يكشف مفاتنها بطريقةٍ جريئة، وذلك في إعلانها عن حساب الرسمي الجديد على موقع فيسبوك، بعد اغلاق صفحتها الاولى.

وعلّقت رانيا يُوسف على فيديو نشرته على صفحتها الجديدة، وقالت: “مساء الخير وحشتوني جدا جدا جدا .. عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على فيس بوك واي صفحة تانيه غير تابعة تماما ليا ! وعندي ليكم خبرين حلويين أوي !!!”.

واستعرضت رانيا يُوسف جمالها بالفستان الأصفر في صورةٍ نشرتها على صفحتها الجديدة.

رانيا يوسف بالفستان الأصفر بعد تدشين حسابها الجديد على فيسبوك
رانيا يوسف بالفستان الأصفر بعد تدشين حسابها الجديد على فيسبوك

 

أما على الصعيد الفنيّ، فقد انتهت رانيا يُوسف من تصوير مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل” الآنسة فرح”، من بطولتها، ومشاركة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم.

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ومسلسل الآنسة فرح من تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

رانيا يوسف في الآنسة فرح
رانيا يوسف في الآنسة فرح

كما أنّ تصور رانيا يوسف حاليًا مشاهدها في مسلسل “المماليك” استعداداً لعرضه في موسم الشتاء.

مسلسل المماليك
مسلسل المماليك

وينتمي العمل لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يُوسف، وبيومي فؤاد، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

 

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