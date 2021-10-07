موعد ومعلق مباراة منتخب السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب السعودية نظيره منتخب اليابان مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “الملك عبد الله الدولي”.

موعد مباراة منتخب السعودية واليابان

وستنطلق مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وليبيا عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “ssc sport” السعودية على القناة “ssc “sport 7 بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12523، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

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نـجـوم الـتـاريـخ 🥇🇸🇦 يدعمون نجوم اليوم قبل مواجهة اليابان 🏟 🤝 يدًا واحدة من أجل التأهل لكأس العالم 🤝 pic.twitter.com/LqWjxS1zeW — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 5, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين السعودية واليابان عبر شبكة قنوات “ssc sport” السعودية، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة منتخب السعودية

وسيدخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب اليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد العويس.

🦅⚪️🟢 | المدير الفني ⁦@Herve_Renard_HR⁩ يختار 25 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي اليابان 🇯🇵 والصين 🇨🇳 ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 . ⁧#معاك_يالأخضر⁩ 🇸🇦 pic.twitter.com/ulIMkuJGIZ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 28, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: عبد الله عطيف، محمد كنو، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري.

تشكيلة منتخب اليابان

وسيلعب المدرب هاجيمي موريياسو في تشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منتخب السعودية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إيجي كاواشيما.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، تاكيهيرو تومياسو، مايا يوشيدا، يوتو ناجاتومو، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: تاكيفوسا كوبو، جاكو شيباساكي، هيديماسا موريتا.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، تاكومي مينامينو، كيوكو فوروهاشي، يويا اوساكو.

ترتيب المجموعة في تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب أستراليا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب السعودية بنفس النقاط في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث جاء منتخب عمان برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب اليابان صاحب المركز الرابع.

وفي المركزين الخامس والسادس آتى فريق فيتنام والصين دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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