منتخب مصر يحسم مشاركة محمد الشناوي قبيل مواجهة ليبيا

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر مشاركة الحارس الأساسي محمد الشناوي 32 عامًا، مع تشكيلة منتخب “الفراعنة” في مواجهة منتخب ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

محمد الشناوي ومنتخب مصر

وقال الكابتن وائل جمعة يوم أمس الأربعاء في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، قائلاً: ” محمد الشناوي سيتواجد بشكل طبيعي في مران منتخب مصر بعد تخلصه من أثار الكدمة التي تعرض لها في العضلة الخلفية”.

وأضاف جمعة، ” الشناوي تعرض لكدمة بسيطة في العضلة الخلفية، والأشعة أثبتت سلامته، والحارس الدولي سيشارك في مران التدريبات الجماعية مع المنتخب بشكل طبيعي”.

اتحاد الكرة يعلن مشاركة محمد الشناوي في مران منتخب مصر بأداء تدريبات تأهيلية بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعة التي خضع لها 🇪🇬 pic.twitter.com/BQRRODSQKi — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2021

وقد أثار خبر إصابة الحارس محمد الشناوي في وقت سابق، القلق لدى جماهير وعشاق الكرة المصرية واحتمالية غيابه عن المباراة الصعبة أمام نظيره منتخب ليبيا، نظرة للأداء الرائع الذي يقدمه الحارس الشناوي على صعيد مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الليبي مساء يوم الجمعة المقبلة، في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

محمد الشناوي والرحيل عن الأهلي

وتداول في الآونة الأخيرة شائعات عن قرب رحيل الحارس محمد الشناوي عن نادي الأهلي المصري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية إلى الدوري السعودي.

محمد الشناوي يشارك في تدريبات تأهيلية بعد الاطمئنان على حالته من خلال الأشعة التي أجريت له صباح اليوم 🔴 pic.twitter.com/qb1194mHgY — Btolat.com (@Btolat) October 6, 2021

ونفى حازم الحديدي وكيل أعمال الحارس محمد الشناوي في تصريح له في وقت سابق عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الأنباء التي تتحدث عن رحيل اللاعب وخوض الاحتراف خارج مصر.

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وأكد الحديدي، أن محمد الشناوي يريد مساعدة منتخب بلاده في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، وأن تركيزه منصب على خوض تلك المباريات الحالية.

وائل جمعة🗣️: أحد اللاعبين "شاط الكورة" في محمد الشناوي خلال التدريبات، فتعرض لكدمة في العضلة الخلفية. pic.twitter.com/VzU3PzAW3W — Yallakora (@Yallakoranow) October 5, 2021

وذكرت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق، أن نادي النصر السعودي يرغب في ضم الشناوي إلى صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات الصيفية، وهو ما نفاه مصدر مسؤول داخل النادي السعودي بشأن ذلك.

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

ويتربع منتخب ليبيا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر الذي جاء في وصافة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث آتى منتخب الغابون برصيد نقطة واحدة، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب أنغولا دون إحراز أي من النقاط خلال تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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