منتخب مصر وحسم مشاركة محمد الشناوي في تصفيات كأس العالم 2022
منتخب مصر وحسم مشاركة محمد الشناوي في تصفيات كأس العالم 2022
Imageرياضة

منتخب مصر يحسم مشاركة محمد الشناوي قبيل مواجهة ليبيا

كتب فارس أبو شيحة
0

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر مشاركة الحارس الأساسي محمد الشناوي 32 عامًا، مع تشكيلة منتخب “الفراعنة” في مواجهة منتخب ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

محمد الشناوي ومنتخب مصر

وقال الكابتن وائل جمعة يوم أمس الأربعاء في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، قائلاً: ” محمد الشناوي سيتواجد بشكل طبيعي في مران منتخب مصر بعد تخلصه من أثار الكدمة التي تعرض لها في العضلة الخلفية”.

وأضاف جمعة، ” الشناوي تعرض لكدمة بسيطة في العضلة الخلفية، والأشعة أثبتت سلامته، والحارس الدولي سيشارك في مران التدريبات الجماعية مع المنتخب بشكل طبيعي”.

وقد أثار خبر إصابة الحارس محمد الشناوي في وقت سابق، القلق لدى جماهير وعشاق الكرة المصرية واحتمالية غيابه عن المباراة الصعبة أمام نظيره منتخب ليبيا، نظرة للأداء الرائع الذي يقدمه الحارس الشناوي على صعيد مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الليبي مساء يوم الجمعة المقبلة، في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

محمد الشناوي والرحيل عن الأهلي

وتداول في الآونة الأخيرة شائعات عن قرب رحيل الحارس محمد الشناوي عن نادي الأهلي المصري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية إلى الدوري السعودي.

ونفى حازم الحديدي وكيل أعمال الحارس محمد الشناوي في تصريح له في وقت سابق عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الأنباء التي تتحدث عن رحيل اللاعب وخوض الاحتراف خارج مصر.

اقرأ المزيد: منتخب المغرب يقسو على غينيا بيساو بهزيمة ثقيلة في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

وأكد الحديدي، أن محمد الشناوي يريد مساعدة منتخب بلاده في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، وأن تركيزه منصب على خوض تلك المباريات الحالية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق، أن نادي النصر السعودي يرغب في ضم الشناوي إلى صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات الصيفية، وهو ما نفاه مصدر مسؤول داخل النادي السعودي بشأن ذلك.

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

ويتربع منتخب ليبيا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر الذي جاء في وصافة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث آتى منتخب الغابون برصيد نقطة واحدة، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب أنغولا دون إحراز أي من النقاط خلال تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news

قد يعجبك ايضا
رياضة

إصابة محمد الشناوي حارس المنتحب المصري قبيل تصفيات كأس العالم 2022

رياضة

لماذا استبعد مدرب منتخب مصر قفشة وشريف من القائمة النهائية لمواجهة ليبيا ؟!

رياضة

منتخب مصر يحقق الفوز النظيف على ليبيريا وديًا (فيديو)

رياضة

منتخب ألمانيا يقسو على آيسلندا بهزيمة ثقيلة في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More