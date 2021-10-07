صحيفة بريطانية تكشف عن قرب السعودية من شراء نادي نيوكاسل يونايتد

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن قرب شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في إطار عودة التفاهمات مع شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية ورفع الحظر عنها والعودة للعمل من جديد داخل المملكة العربية السعودية.

السعودية وصفقة شراء نيوكاسل يونايتد

وأفادت الصحيفة، إزالة جميع أشكال الخلافات بين السعودية وشبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، حيث من المقرر أن توقع صفقة بقيمة 300 مليون جينه إسترليني.

BREAKING: Newcastle's Saudi takeover is set to GO THROUGH as piracy row is settled | @CraigHope_DM https://t.co/mryt3QsCvw pic.twitter.com/jDedJTik1Y — MailOnline Sport (@MailSport) October 6, 2021

وبينت، أن مالك نادي نيوكاسل يونايتد “مايك آشلي”، قد قدم دعوى تحكيم ضد الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة في وقت سابق، بسبب رفضه الموافقة على صفقة استحواذ السعودية على النادي الإنجليزي، ومن المقرر النظر في تلك الدعوى من قبل المحكمة في شهر يناير المقبل.

انتهاء الخلافات السعودية القطرية

وأوضحت، بأن إدارة نيوكاسل يونايتد قد لا تنتظر جلسات المحكمة بسبب انتهاء الخلافات السعودية القطرية، مردفه: ” لو كانت الدعوى أقيمت قبل 18 شهرًا، لكانت عملية الاستحواذ السعودية قد تمت”.

🚨🚨 الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل قد يتم الاعلان عنه اليوم وفقًا لـ سكاي سبورتس. pic.twitter.com/dDO1A6FfEY — FilGoal (@FilGoal) October 7, 2021

ولم تعلق إدارة نادي نيوكاسل يونايتد على تلك التقارير، كما أن صندوق الاستثمارات السعودية العامة لم يعقب كذلك على تلك التقارير.

وقد سبق للمجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “بي سي بي كابتل بارتنرز”، وكذلك شركة “روبن بروذرز”، قد وافقت في شهر إبريل الماضي عن صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد من مالكه الحالي مايك آشلي بقيمة 300 مليون يورو.

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لكن عملية الشراء قد تعرضت للعدد من العراقيل، وما ما دفع المجموعة الاستثمارية في شهر أغسطس من نفس العام بيان صحفي لها أكدت فيه فشل الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

⚫️⚪️ كيث داوني مراسل سكاي سبورتس : "قد يتم الإعلان عن بيع نادي نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق من هذا اليوم" #NUFCTakeover pic.twitter.com/K8lSJaQ0MG — شاشة دورينا (@MBS_SCREEN) October 7, 2021

وبينت، أن تأخير إنجاز صفقة شراء النادي يعني أن الاتفاق بين المجموعة الاستثمارية ومالكي النادي قد بطل وأن العرض الاستثماري لا يمكن أن يستمر.

وحملت الخبيرة المالية أماندا ستيفلي التي ترأست المجموعة الاستثمارية آنذاك، بأن قرار الانسحاب كان صادمًا، وأن الصفقة كانت في صدد توفير الاستثمارات في منطقة نيوكاسل يونايتد، وقد حملت فشل الصفقة إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر مت قبل الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري 2021-2022.

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