صحيفة تكشف عن قرب السعودية من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد
صحيفة تكشف عن قرب السعودية من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد
Imageرياضة

صحيفة بريطانية تكشف عن قرب السعودية من شراء نادي نيوكاسل يونايتد

كتب فارس أبو شيحة
0

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن قرب شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي،  في إطار عودة التفاهمات مع شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية ورفع الحظر عنها والعودة للعمل من جديد داخل المملكة العربية السعودية.

السعودية وصفقة شراء نيوكاسل يونايتد

وأفادت الصحيفة، إزالة جميع أشكال الخلافات بين السعودية وشبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، حيث من المقرر أن توقع صفقة بقيمة 300 مليون جينه إسترليني.

وبينت، أن مالك نادي نيوكاسل يونايتد “مايك آشلي”، قد قدم دعوى تحكيم ضد الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة في وقت سابق، بسبب رفضه الموافقة على صفقة استحواذ السعودية على النادي الإنجليزي، ومن المقرر النظر في تلك الدعوى من قبل المحكمة في شهر يناير المقبل.

انتهاء الخلافات السعودية القطرية

وأوضحت، بأن إدارة نيوكاسل يونايتد قد لا تنتظر جلسات المحكمة بسبب انتهاء الخلافات السعودية القطرية، مردفه: ” لو كانت الدعوى أقيمت قبل 18 شهرًا، لكانت عملية الاستحواذ السعودية قد تمت”.

ولم تعلق إدارة نادي نيوكاسل يونايتد على تلك التقارير، كما أن صندوق الاستثمارات السعودية العامة لم يعقب كذلك على تلك التقارير.

وقد سبق للمجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “بي سي بي كابتل بارتنرز”، وكذلك شركة “روبن بروذرز”، قد وافقت في شهر إبريل الماضي عن صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد من مالكه الحالي مايك آشلي بقيمة 300 مليون يورو.

اقرأ المزيد: منتخب مصر يحسم مشاركة محمد الشناوي قبيل مواجهة ليبيا 

لكن عملية الشراء قد تعرضت للعدد من العراقيل، وما ما دفع المجموعة الاستثمارية في شهر أغسطس من نفس العام بيان صحفي لها أكدت فيه فشل الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وبينت، أن تأخير إنجاز صفقة شراء النادي يعني أن الاتفاق بين المجموعة الاستثمارية ومالكي النادي قد بطل وأن العرض الاستثماري لا يمكن أن يستمر.

وحملت الخبيرة المالية أماندا ستيفلي التي ترأست المجموعة الاستثمارية آنذاك، بأن قرار الانسحاب كان صادمًا، وأن الصفقة كانت في صدد توفير الاستثمارات في منطقة نيوكاسل يونايتد، وقد حملت فشل الصفقة إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر مت قبل الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري 2021-2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news

قد يعجبك ايضا
الهدهد

غضب أمريكي بعد حكم قضائي سعودي على عبد الرحمن السدحان بالسجن 20 عاماً

الهدهد

السعودية ترفع الحظر عن شبكة بي ان سبورت القطرية .. ما المقابل!؟

تقارير

“واشنطن بوست”: محمد بن سلمان اشتكى تجاهل أمريكا له وابن زايد غاضب من…

الهدهد

الأميرة منى الصلح والدة الوليد بن طلال تلفت الأنظار في ظهور نادر (فيديو)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More