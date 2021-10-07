بدون مكياج ووصلات شعر.. رصد نانسي عجرم على طبيعتها في دبي!

فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، جمهورها بظهور نادر لها بدون أي مساحيق تجميل على وجهها، أو وصلات لشعرها.

نانسي عجرم في إكسبو دبي

ونشرت نانسي عجرم فيديو عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، ظهرت خلاله وهي تسير في ردهة الفندق في دبي، وهي ترتدي ملابس كاجوال دون أي مساحيق تجميل على وجهها.

وبفيديو آخر، ظهرت نانسي بفستان أبيض قصير، وأشارت إلى أنها متوجهة لتحضيرات دورها في معرض (إكسبو دبي 2020).

وفي سياق آخر، أحيت نانسي حفلاً فيناً في قطر، ضمن (مهرجان قطر للتسوق)، وقدمت لجمهورها باقة منوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

حفل نانسي في قطر

ونشرت نانسي عبر حسابها على (انستجرام)، مجموعة من لقطات الحفل وظهرت بفستان أحمر طويل بفتحة حانبية لدى الساق، فتحة عند الصدر على شكل حرف V وهو من تصميم الكسندر فوتيه بحسب إشارتها.

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واعتمدت الفنانة اللبنانية تسريحة كلاسيكية لشعرها حيث بقي منسدلاً مع القليل من التجاعيد.

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وتعرضت نانسي خلال الحفل لموقف مُحرج بسبب الهواء، وكاد أن يطير فستانها ويكشف المستور، لكنها أمسكت به وعلقت مازحة: (ما كان في هواء من شان هيك لبست هيدا الفستان، بس اليوم طلع الهواء، قالولي شوب لبست هيدا الفستان).

ونشرت نانسي فيديو وهي تمازح جمهورها القطري قائلة: (هل ترغبون بتقديمي أغنية شخبط شخابيط)، فأجابوا بنعم، لتضحك الفنانة اللبنانية وترد: (جرصتونا).

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وستكون نانسي على موعد مع جمهورها التونسي في 19 من الشهر الجاري، وسيجمعها الحفل مع الفنان السوري ناصيف زيتون، و ذلك ضمن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

وقبل أسابيع، شاركت ناناسي، جمهورها بفيديو لها وهي تقضي وقتاً ممتعاً على الشاطئ، مستعنيةً بأغنيتها (ياما).

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وظهرت نانسي عجرم بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وهي ترتدي هوت شورت جينز، وتيشرت أبيض طويل.

ولم تضع نانسي مساحيق تجميل، كما لم ترتد حذاءً أثناء سيرها على الشاطئ، وتركت شعرها طبيعياً منسدلاً دون وصلات أو تسريحات.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الفيديو باسم أغنيتها فقط (ياما)، والتي طرحتها قبل أشهر ضمن ألبوم (نانسي 10).

إطلالة جريئة لنانسي عجرم

وسبق أن ظهرت نانسي بإطلالة مشابهة حين شاركت الفنانة قبل أسابيع جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية في مدينة أنطاليا بتركيا.

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ونشرت نانسي عجرم في حينها الصورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام)، وظهرت خلالها بهوت شورت جينز، وتيشرت أحمر ضيق كشف تفاصيل جسدها بوضوح، خاصة منطقة الصدر.

واستكملت نانسي إطلالتها بكارديجان مورد شفاف، وقبعة وحذاء مناسب للشاطئ.

والدة نانسي عجرم

وكانت آخر صورة قد شاركتها نانسي عجرم مع جمهورها من زفاف شقيقها الوحيد نبيل، وهذه المرة مع والدتها.

ونشرت نانسي عجرم الصورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وظهرت خلالها تحتضن والدتها التي ارتدت فستاناً أكثر جرأة من ابنتها.

وأرفقت الفنانة اللبنانية الصورة بتعليق: (إمي)، مع إيموجي قلب.

وعبر الجمهور عن صدمته بشكل والدة نانسي عجرم، مؤكدين أنها تبدو شقيقتها ولا تظهر عليها علامات التقدم في السن.

كما تساءل المتابعون عن سعر فستان والدة نانسي الذي أبهر المتابعين بجماله وأناقته، وتبين لاحقاً أنه من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

وهو فستان طويل باللون الذهبي من خامة السيكوين اللامعة، وسبق أن ارتدته عارضة الأزياء فريدة آسن في مهرجان كان في دورته الماضية. وصُدم المتابعون بسعر الفستان، حيث يصل إلى 24 ألف و246 دولاراً.

زفاف شقيق نانسي عجرم

وكانت نانسي عجرم قد احتفلت بزفاف شقيقها نبيل عجرم وذلك بحفل أقيم مساء الجمعة الماضية في بيروت بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهرت نانسي عجرم في الحفل بفستان زهري طويل من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، كما خطفت بناتها اللاتي كبرن أنظار المتابعين بفساتين بيضاء.

وغنت نانسي عجرم لشقيقها الوحيد وعروسته ناي زيدان أغنيتها الشهيرة “لون عيونك”.

ديو غنائي!

هذا وقد كشفت نانسي أنها لا تمانع فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، وقالت في لقاء تلفزيوني: (يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل ولكن أهم شيء هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية).

وأجابت نانسي على سؤال صبري زكي عن فكرة تقديمها ديو غنائي مع أي من نجوم الوطن العربي أو نجوم العالم، بالقول: (فكرة الديو هي فكرة تأتي بمفردها، وخلال الفترة الماضية تم طرح أفكار مختلفة لديو مع نجوم آخرين ولكن لم يتم الاستقرار على شيء ما، دائماً كنت أحلم بتقديم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون).

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