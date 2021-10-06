وفاة اللواء بداح الفغم في الذكرى الثانية لوفاة نجله حارس الملك سلمان

أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن وفاة اللواء بداح الفغم، والد حارس الملك سلمان الراحل عبدالعزيز الفغم، اليوم الأربعاء، بعد صراع المرض خلال الفترة الماضية.

وأثارت وفاة بداح الفغم ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديث نشطاء عن وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19″، ولكن حقيقة الأمر كشفها حفيده الذي قال ان سبب الوفاة طبيعية.

وفاة بداح الفغم

وكتب بداح بن طلال الفغم، وهو حفيد الراحل، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”بقلوب مؤمنة و راضية بقضاء الله و قدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي بداح بن عبدالله بن هايف الفغم، وستتم الصلاة عليه في مسجد الراجحي مغرب هذا اليوم، ونستقبل التعازي في منزله بقرطبة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبرًا جميلًا والله المستعان“.

وأضاف في تغريدة أخرى: ”سوف تكون الصلاة عليه بعد صلاة العشاء هذا اليوم“.

بقلوبٍ مؤمنة و راضية بقضاء الله و قدره انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي

بداح بن عبدالله بن هايف الفغم

وستتم الصلاة عليه في مسجد الراجحي مغرب هذا اليوم ونستقبل التعازي في منزله بقرطبة

ان لله وان اليه راجعون

وصبرا جميل والله المستعان. pic.twitter.com/23sePbtlOO — بداح بن طلال الفغم (@ltbdah) October 6, 2021

وعانى الشيخ بداح الفغم من المرض خلال الفترة الأخيرة، وكتب أحمد مشعل المطيري: ”اللهم ثبته عند السؤال، واجعل ما أصابه من مرض وتعب، تكفيرًا وتطهيرًا وأجرًا يا رب العالمين.“

اللهم اغفر لعبدك#بداح_الفغم

وارحمه،

وعافه وأعفُ عنه،

وأكرم نزله،

ووسّع مدخله،

واغسله بالماء والثلج والبرد،

ونقه من الذنوب والخطايا

كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،

اللهم ثبته عند السؤال

واجعل ما أصابه من مرض وتعب

تكفيراً وتطهيراً وأجرا يا رب العالمين .. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/UmIIBNlY3y — أحمد مشعل المطيري (@AhmedMAlMutairi) October 6, 2021

وتزامنت وفاة الشيخ بداح، مع مرور الذكرى الثانية لوفاة نجله الحارس، عبدالعزيز الفغم.

وكتبت الكاتبة السعودية منيرة حسن المشخص، تزامنًا مع ذكرى وفاة الحارس الفغم: ”قبل أيام قليله كنا نستذكر بحزن وفاة الشهيد إن شاء الله، عبدالعزيز الفغم، ذلك البطل حارس الملوك الذي غادرنا والعالم لا يزال يتذكره ويدعو له، وسبحان من له الدوام. اليوم نودع والده الشيخ #بداح_الفغم ليلحق بابنه كأن الله أراد أن يسكّن أوجاع قلبه بلقاء ابنه. عظم الله أجرنا جميعا رحمهم الله“.

قبل ايام قليله كنا نستذكر بحزن وفاة الشهيد إن شاء الله عبدالعزيز الفغم ذلك البطل حارس الملوك الذي غادرنا والعالم لا يزال يتذكره ويدعو له وسبحان من له الدوام اليوم نودع والده الشيخ #بداح_الفغم ليلحق بابنه كأن الله اراد ان يسكن اوجاع قلبه بلقاء ابنه عظم الله أجرناجميعا رحمهم الله😔 pic.twitter.com/1lAxpZ2d3R — منيرة حسن المشخص (@see_moone) October 6, 2021

مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم

وفي الـ29 من أيلول/سبتمبر 2019، أعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، في تبادل لـ “إطلاق نار عقب مشادة بينه وبين أحد أصدقائه”

وأكد ابن شقيق الفغم، بداح الفغم، عبر تويتر خبر مقتل عمه، مشيرا إلى أنه توفي في المستشفى متأثرا بإصابته

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وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة صرح في حينه بأن “الحادثة وقعت مساء السبت عندما كان الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة”، المقر الصيفي للحكومة السعودية.

عبدالعزيز الفغم

وأضاف المتحدث، في بيان رسمي، أن “صديقا يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، دخل عليهما وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم آل علي ليخرج الأخير من المنزل، ويعود وبحوزته سلاح ناري ويطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين آخرين هما شقيق صاحب المنزل وعامل يحمل الجنسية الفلبينية”.

وأفاد البيان أن الشرطة هرعت لموقع الحادث “حيث تحصن الجاني، وبادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، لتطلق عليه قوات الأمن النار فتردية قتيلا”.

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وأكد المتحدث مقتل الفغم متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، وإصابة تركي السبيتي وجيفري دالفينو ساربوز ينغ.

كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حسب المتحدث باسم الشرطة.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في القضية.

ويعد عبدالعزيز الفغم أول حارس شخصي على مستوى العالم يلقى هذه الشعبية والحب والإعجاب من قِبل الناس، حيث رأوا فيه شخصية جذابة وملفتة، خصوصاً بما يتميز به عبدالعزيز الفغم من مهارات احترافية وسرعة بديهة.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

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