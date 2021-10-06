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لأول مرة منذ عام 2017 .. محمد بن زايد يلتقي مع وزير الخارجية القطري في قصر الشاطئ (شاهد)

كتب أنس السالم
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لأول مرة منذ المصالحة الخليجية، استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

محمد بن زايد يلتقي وزير الخارجية القطري 

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن محمد بن زايد بحث و الشيخ محمد بن عبدالرحمن – خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ – “العلاقات الأخوية و سبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين”.

وزير الخارجية القطري يلتقي محمد بن زايد
وزير الخارجية القطري يلتقي محمد بن زايد

وأشارت إلى أنّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان حضرا اللقاء .

ويوم السادس والعشرين من أغسطس الماضي، التقى طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي،، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد ترأس طحنون بن زايد وفدا إماراتيا، للقاء الشيخ تميم وعددا من المسؤولين القطريين.

الأمير تميم بن حمد وطحنون بن زايد
الأمير تميم بن حمد وطحنون بن زايد

وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

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وكان لقاءٌ ثانٍ جمع طحنون بن زايد بأمير قطر وولي عهد السعودية محمد بن سلمان على البحر الأحمر قبل أيام .

أمير قطر و محمد بن سلمان و طحنون بن زايد
صورة محمد بن سلمان وأمير قطر وطحنون

والشهر الماضي، شارك وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي بدبي.

وشهد المؤتمر ترحيبا خاصا من وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، بوزير الطاقة القطري، بينما أعلن نائب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار”، الذي حضر المؤتمر هو الآخر، عن محادثات مرتقبة بين أنقرة وأبوظبي في مجال الطاقة.

سعد الكعبي
سعد الكعبي

هذا وشوهد وزيرا النفط الإماراتي والطاقة القطري، خلال فعاليات معرض ومؤتمر “غازتك 2021″، وهما يخرجان سويا من قاعة مزدحمة بينما كانا يتبادلان أطراف الحديث الودي، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

ورغم هذه اللقاءات، الا انه حتى اليوم لم يتقابل امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مع ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، بينما التقى بحاكم دبي محمد بن راشد ال مكتوم.

محمد بن راشد وأمير قطر
محمد بن راشد وأمير قطر

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