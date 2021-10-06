شيرين رضا بصورة مخيفة في أحدث ظهور .. “ساحرة ومصاصة دماء”!!

أثارت الفنانة المصرية شيرين رضا، جدلاً بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين رضا كواليس فيلم (عز الظهر)

ونشرت شيرين رضا صورتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، مرتدية تيشرت أو فستان أسود، حيث لم يظهر الجزء السفلي منها.

وكانت شيرين رضا تجلس أمام المرآة وفي يدها ساعة رجالية، ولم تتزين بأي مجوهرات، ورفعت شعرها من الأمام وتركت الباقي منسدلاً، ورفعت حاجبيها بطريقة غريبة، معقبة: (من كواليس فيلم في عز الظهر قريباً).

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الجمهور ينتقد إطلالة شيرين!

لكن الجمهور كان له رأي آخر بإطلالة شيرين رضا، وشبهوها بمصاصي الدماء، فجاء في التعليقات: (شكلها يخوف).

وكتب آخر: (مصاصة دماء، مش حلوه الصوره بصراحة).

بينما شبهتها إحدى المتابعات بالساحرة الشريرة، وكتبت: (مش لايق عليها الساحرة الشريرة ده).

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وأشار آخر إلى ظهور علامات التقدم في السن عليها وكتب: (اعوذ بالله كلكم عبارة عن فترة عليها مواد حافظه حتى مدة صلاحية تروح تبقوا غضب يبان على وجهكم).

نور عمرو دياب تكشف أسرار حياتها

وفي سياق آخر، تصدرت ابنة شيرين رضا، نور عمرو دياب، محركات بحث جوجل بما كشفته أمس عن علاقتها بوالديها.

وعبر خاصية البث المباشر، في حسابها الرسمي على (انستجرام)، قالت نور إنها لم تر والدها منذ انتشار فيروس كورونا بسبب الإغلاق الذي حدث بين البلدان لتفشي الفيروس.

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بينما أشارت نور عمرو دياب إلى أن تواصلها دائم ومستمر مع والدتها شيرين رضا، التي تحدثها بشكل شبه يومي هي وجدتها.

مضيفة: (دائما أتحدث معهما وأراهما من خلال المكالمات المصورة، تماما كما أتحدث معكم عبر تقنية البث المباشر على إنستجرام).

نور دياب: (والدي لا يصرف علي)

وأجابت نور دياب عن سؤال أحد المتابعين حول العلاقة المادية بينها وبين والدها، مؤكدة أنها مستقلة مادياً عن أسرتها، ولا تحصل على أموال من والدها ولا ينفق عليها منذ سنوات، لأنها شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها.

وقالت نور: (أعمل كصانعة محتوى، وتصميم الأزياء أيضا).

وكشفت نور أنها تفكر في إعادة تصوير أغنية (نور العين) التي غناها والدها لها، وقالت: (ما زلت منبهرة بأغنية نور العين التي قدمها، وأنا صغيرة في العمر، وأفكر في تسجيل فيديو وأنا أرقص نفس رقصة والدي لأن هذه الرقصة من الرقصات المفضلة لي، خاصة أني من المحبين للرقص بكل أنواعه وخاصة السالسا).

وقبل أسابيع، فاجأ حبيب نور عمرو دياب، حبيبته ابنة الفنان المصري المشهور، بطلب يدها للزواج، بعدما استدرجها للقيام بجلسة تصوير.

ونشرت نور عمرو دياب صورتين على حسابها الرسمي في انستغرام، تُظهر إحداهما حبيبها كيران وودوارد، وهو يُلبسها الخاتم في يدها، فيما ظهر في الصورة الأُخرى وهو يجلس أرضاً على ركبته أمامها ويطلب يدها، وبدت “نور” مندهشة من المفاجأة.

وفي اغسطس 2021، فاجأت نور عمرو دياب، متابعيها بإعلان خطوبتها دون سابق إنذار، واستعدادها للانتقال للعيش معه جنوب لندن.

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام)، شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها معبرة عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

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وفي اغسطس 2021، فاجأت نور عمرو دياب، متابعيها بإعلان خطوبتها دون سابق إنذار، واستعدادها للانتقال للعيش معه جنوب لندن.

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام)، شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها معبرة عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

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كما كشفت نور عمرو دياب عن جنسية خطيبها، قائلة إنه أفريقي بريطاني، ووعدت متابعيها بأنها ستشاركهم تفاصيل خطبتها وصورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا.

ونوهت ابنة عمرو دياب إلى أنها لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة بعد بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

عيد ميلاد شيرين الـ52

وقبل أشهر، احتفلت نور عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا عبر حسابها بانستغرام حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها برسالة حب وثناء على والدتها طليقة عمرو دياب.

ونشرت نور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بانستغرام صورة لوالدتها وهي تضحك وترتدي الملابس الوردية.

وعلقت عليها بالقول:”عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد.”

وتابعت ابنة عمرو دياب:”أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية.”

واحتفلت شيرين طليقة عمرو دياب بعيد ميلادها الـ 52، وقدم عدد كبير من الفنانين التهنئة لها.

بالإضافة للجمهور، وذلك عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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