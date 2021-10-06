روبي تثير الجدل بأجرأ إطلالاتها والجمهور ينتقدها: (قميص النوم محترم عن كده)!

تعرضت الفنانة المصرية روبي لموجة انتقادات حادة من متابعيها بسبب أحدث ظهور لها، تجاوزت به الخطوط الحمراء حسب تعبيرهم.

فستان روبي الفاضح!

وظهرت روبي بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي تجلس أمام المرآة، مرتدية فستاناً باللون الذهبي، لا يغطي سوى القليل من جسدها.

وتركت روبي شعرها الأسود منسدلا، واستكملت إطلالتها بحذاء ذهبي أيضاً يتلاءم مع فستانها، والقليل من المجوهرات.

ولم ترفق الفنانة المصرية الصورة سوى بتعليق عبارة عن إيموجي نجمة، في إشارة إلى لمعان فستانها كالنجوم.

الجمهور: (فين الفستان؟)

لكن روبي تعرضت لهجوم متابعيها بسبب جرأة الفستان الذي كشف أكثر مما ستر، فجاء في التعليقات: (هو فين الفستان اصلا).

وكتب آخر: (قميص النوم بيكون محترم عن كدة).

وسخر آخر في تعليقه قائلا: (مافيش فستان ..دا زينة العيدميلاد بس ).

بينما شبه آخر فستانها بشيء آخر، وكتب: (فين الفستان؟ قصاصات ورق).

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وتساءل آخر: (هاد فستان ولا ستارة، ولا قلة أدب).

وسخر آخر أيضا: (هو فين الفستان ده شراشيب رمضان معرفش مين الحمار اللي بيختار ليها الستايل إتنيلي ياروبي وروحي إتفرجي على اليسا وهيفاء بلا قرف).

مسلسل شقة 6

وفي سياق آخر، يُعرض حاليا لروبي مسلسل شقة 6 ، والذي تدور أحداثه حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة المسلسل مع جيرانها.

ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف، وتتواصل روبي من خلال أحداث المسلسل مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق تغير حياتها ومسار الشخصيات حولها.

والمسلسل من إخراج محمود كامل، وقصة مصطفى يوري، وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، ورفيق القاضي، ونبيل شعيب، ومحمود وحيد، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن.

ويشارك روبي البطولة كل من أحمد حاتم، وصلاح عبد الله، وهاني عادل، ورحاب الجمل، ومحمود البزاوي، وسماء إبراهيم، وملك قورة، وحمزة العيلي، وتامر نبيل.

هذا وقد تصدرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، محركات البحث عبر الانترنت قبل أسابيع، بعدما شاركت مواطنتها روبي، الغناء في أحد حفلات الأخيرة بالساحل الشمالي.

وظهرت دينا الشربيني على المسرح لأول مرة مع روبي، لتشاركها الرقص والتفاعل مع الجمهور، والغناء سوياً أغنية (قلبي بلاستيك).

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وما لفت الأنظار هو تكرار دينا الشربيني للمقطع الذي يقول (راح حب صاحبتي وطلع فستك) و( باي باي حبيبي باي باي).

وهو ما فسره الجمهور بأنه رسالة إلى حبيبها السابق، الفنان عمرو دياب.

وارتدت روبي في الحفل شورت أسود، وتيشرت بنفس اللون يكشف بطنها وظهرها، ولم ترتد حذاءً، وهو ما أثار الجدل والسخرية ضدها.

عمرو دياب: (هنرجع)

وعودةً لدينا الشربيني، أثار عمرو دياب قبل أيام حالة من الجدل والشك حول عودته لها وذلك بسبب كلمة نطقها أثناء حفله الأخير.

وقال دياب في حفله الغنائي بعد انتهائه من أداء أغنية (برج الحوت)، موجهاً حديثه لأحد الحضور: (هنرجع).

وهو ما أثار الشك بين جماهيره، فمنهم من رجح أنه يمهد لإعلان عودته إلى دينا الشربيني، ومنهم من قال إنها كلمة عابرة ليس أكثر، ولا تعني عودتهما معاً.

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وسبق أن رفضت دينا الشربيني الإجابة عن سؤال بعض الصحفيين لها عن إمكانية عودتها لعمرو دياب مجدداً، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا

وقبلها بأيام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لعمرو ودينا الشربيني من إحدى المناسبات.

وهو ما تسبب بالجدل حيث ظن البعض أن الثنائي عاد مرة أخرى قبل أن يتبين أن الصورة المنتشرة هي صور قديمة من حملة الترويج لتطبيق “YELA” وأن الهدف من تداولها حاليًا كان إعادة الترويج للتطبيق الذي أُطلق سابقاً.

وفي هذا السياق، كشف موقع (الفن) عن صدمة تلقتها دينا ​حين التقت صدفة بعمرو على مدخل أحد الفنادق في القاهرة.

وذكرت الموقع أن المعلومات تفيد بأن دينا ألقت التحية على عمرو، فتجاهلها وأكمل طريقه نحو المصعد، وتبين لاحقاً أنه يقيم في نفس الفندق بين الحين والآخر، ولا يختلط مع الكثير من الناس.

وأشار الموقع إلى أنه لا عودة لدينا والهضبة على الإطلاق، لأن الأخير يرفض حتى الصداقة بينهما، والقصة بالنسبة له انتهت تماماً، بعد أن خدمها وأصبحت نجمة صف أول إثر إرتباط اسمها باسمه، بحسب مصادر حولهما.

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