شاهد فيديو رقص درة التونسية لزوجها رجل الأعمال المصري الذي أثار ضجة!

احتفلت الفنانة درة التونسية، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد بطريقة خارجة عن المألوف.

ونشرت درة فيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، مدته خمس دقائق، بدأته بظهورها وهي توجه له معايدة.

ثم توالى عدد من نجوم الفن بالفيديو، على توجيه التهنئة لهاني سعد، منهم الفنانة السورية جومانة مراد وزوجها، وبشرى وهند عبد الحليم وشريف رمزي وخالد الصاوي، وغيرهم.

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وعلقت درة التونسية على الفيديو: (كل سنة وانت طيب يا حبيبي ربنا يسعد قلبك ويارب وكل سنة تبقى مبسوط اكتر والسنة الجديدة يكون كلها نجاح وسعادة).

وتابعت: (عيد ميلاد سعيد حبيبي كل ما أتمناه اليوم هو أن أراك سعيدا ومحبوبا، استمتع بهذا اليوم لأن كل شيء عنك.. واستمتع بالحياة، شكر خاص لجميع أصدقائنا الرائعين على المشاركة في هذا الفيديو نحن نحبك).

وصلة رقص لدرة على (نمبر ون)

كما نشرت درة فيديو آخر، لكنها قامت بحذفه لاحقاً، ظهرت خلاله وهي ترتدي ملابس كاجوال بجانب زوجها وترقص على أغنية (نمبر ون) للفنان محمد رمضان.

وتعرضت درة للهجوم بسبب رقصها خاصة أن جمهورها لم يعتد على مشاهدتها بهذه الجرأة، كما طالبوها بمراعاة مشاعر طليقة زوجها وأبناءه.

وجاء في التعليقات: (ونسيتى تقولي يا دره والسنه الجايه تكون مع ولادك وامهم).

وكتبت أخرى: (هما ليه بيعملوا دوشة كده…ما يراعوا شعور الام والأولاد…احتفلوا بس من غير استعراض ورقص).

وسخر آخر من رقص درة وعقب: (هم ومشاكل العالم العربي كله في رقص دره وزوجها كدا اتحل نصها على هز وسط دره).

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ورأى آخر أن مصير درة الطلاق وعلق: (هذا فيديو فقط للعرض يعنى بالا نگلش SHOW لانهم بعد فترة بيطلقون والفنانين الوطن العربي عامة ممثلات ومطربات الوطن العربي كلمة واحدة تناسبهم وهيا Cheaper than cheap، يعني أرخص من الرخص).

وعلق آخر: (الله يرحم زمن الرجولة والغيرة على الزوجة).

(اختر السعادة)

وقبل أسابيع، نشر هاني سعد صورة وهو يحتضن درة عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، معقباً: (عش اللحظة بهدوء وشاهد جمال الجميع أمامك. المستقبل سوف يعتني بنفسه، اختر السعادة).

وختم سعد تعليقه بتوجيه كلمة غزل لزوجته: (أحبك).

بدورها ردت درة التونسية على غزل زوجها بإيموجي قلب، ووجه مُحب وممتن.

درة بالهوت الشورت

وشاركت الفنانة درة التونسية، جمهورها قبل أسابيع بصور من رحلتها في أحد المناطق الساحلية حيث تقضي إجازة الصيف هناك.

وظهرت درة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي ملابس البحر المكونة من هوت شورت يغلب عليه اللون الأخضر، مع توب بنفس الألوان، وبدون أكمام.

وأكملت درة إطلالتها بمكياج ناعم ومجموعة اكسسوارات ونظارة شمسية.

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وعلقت درة على الصور قائلة: (السماء فوق ، والرمل في الأسفل، والسلام في الداخل.. قابلني حيث تلامس السماء البحر).

وتباينت ردود الأفعال حول صور درة، منهم من تغزل بجمالها ورأوا أنها أنيقة، ومنهم من هاجمها واتهمها بالاتجاه إلى الجرأة بعد أن اعتاد الجمهور على إطلالاتها المحتمشة.

(بين السما والأرض)

وحصدت درة التونسية قبل أيام جائزة عن دورها في مسلسل “بين السما والارض، حيث ” أقامت إدارة دير جيست حفل توزيع جوائز الدورة الـ18.

وعُرض للفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل “بين السما والأرض” بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان وغيرهم.

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المسلسل من تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وإنتاج شركة “سينرجي”.

(غالية)

وتواصل درة تصوير مسلسلها (غالية) مع المخرجة شرين عادل في أماكن مختلفة في القاهرة.

وهي حكاية جديدة من مسلسل (زي القمر) الذي يدور في حكايات منفصلة، عبارة عن خمس حلقات لكل حكاية، ويعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

درة والإقامة الذهبية

وفي سياق آخر، كشفت درة قبل أسابيع عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

ونشرت درة، صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة، لمنحي الإقامة الذهبية، ولدعمها للفنانين والمبدعين”.

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وأضافت درة: “أتمنى أن يديم المحبة والأخوة بيننا”.

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