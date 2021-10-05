مودة وسارة .. مثليتان سعوديتان وقعتا في حبّ بعضمهما وهربتا إلى ألمانيا (شاهد)

تناولت حلقة جديدة من برنامج “جعفر توك”، الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبدالكريم، على قناة “دويتشه فيله”، علاقة فتاتين مثليتين من السعودية، تُدعيان مودة وسارة.

مودة وسارة .. فتاتين مثليتين من السعودية

مودة 32 عاما مثلية جنسية من مكة وقعت في حب سارة 32 عاماً مثلية من جدة، حيث اضطرتا الى اخفاء قصة حبهما في السعودية، لكنهما اليوم تعيشان قصة حبهما بحريّة في ألمانيا.

" نستطيع اليوم أن نعيش حبنا أمام الناس!" قصة حب مثليتين سعوديتين لجأتا لألمانيا بعد علاقة سرية لـ3 سنوات داخل السعودية. #جعفر_توك pic.twitter.com/pu9GbmsKae — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) October 1, 2021

عام 2016، تعرف مودة وسارة على بعضهما البعض عن طريف صديق مشترك في السعودية، لكن اعلان قصة حبهما كان مستحيلاً في بلدهما.حسب قولهما

وكانت مودة تعمل في خدمة أرقام الطوارئ بالشرطة السعودية في مكة، فيما كان لدى سارة وظيفة ادارية بإحدى الجامعات في جدة.

"مجتمع ذكوري لا يتقبل أن تكون المرأة حرة في جسدها وتفكيرها وهو مجتمع مسلم!" لهذا السبب لا تستطيع مودة أن تعيش كمثلية في السعودية!#جعفر_توك pic.twitter.com/PfXBmj9dqc — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) October 4, 2021

وقالت مودة ان والدها كان متشدد دينياً ويمنعها من الخروج من المنزل إلا للذهاب لعملها، فكانت تضطر سارة للسفر أسبوعيا لمكة للقاء حبيبتها مودة في أوقات تغيب والد مودة عن المنزل، وكانت تضطر للاختباء عندما يظهر والد مودة بالبيت.

"التغيير لا يتم بقول الملك "يلا أوك المثلية"!" مودّة، مثلية سعودية لجأت إلى ألمانيا مع شريكتها!#جعفر_توك pic.twitter.com/I5O5NJNYsr — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) October 1, 2021

اضطرار مودة وسارة لاخفاء علاقتهما كان يضغط عليهما، حيث انتظرت مودة وسارة 3 سنوات حتى يتمكنا من ترك السعودية سوياً.

في حزيران عام 2019، ذهبت مودة مع عائلتها في رحلة سياحية الى ماليزيا، وهناك ادّعت في أحد الأيام انها مريضة حتى لا تخرج من غرفتها، ثم ذهبت للمطار وحجزت طائرة متجهة الى تونس عبر ترانزيت في ألمانيا.

"جعلت لحياتي معنى!" "هي أهلي وأمي وحبيبتي!" مثليتان سعوديتان تحكيان ما في قلبهما لبعض في جعفر توك!#جعفر_توك pic.twitter.com/EHxd8lxlQy — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) October 1, 2021

وعند وصولها الى ألمانيا طلبت اللجوء ولحقتها سارة بعد شهر، وقد حصلتا اليوم على لجو انساني في المانيا، اضافة الى مساعدات مالية حكومية (800 يورو) شهريا.

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يذكر انه لا توجد في السعودية قوانين مكتوبة خاصة بالتوجه الجنسي، لكن القضاة يستخدمون مبادئ الشريعة الاسلامية لمعاقبة المشبته بممارستهم العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج ومنهم المثليين.

"الكثير من المثليين/ات في السعودية تعرّضوا لكثير من العنف والسجن فقط لأنهم أظهروا مثليتهم!" مودة، مثلية سعودية لجأت إلى ألمانيا مع شريكتها سارة!#جعفر_توك #أجبروني_على_الرحيل pic.twitter.com/pcfodi1BHc — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) October 4, 2021