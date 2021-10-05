الأميرة منى الصلح والدة الوليد بن طلال تلفت الأنظار في ظهور نادر (فيديو)

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق ظهور نادر لأميرة منى الصلح، والدة الأمير والملياردير السعودي البارز الوليد بن طلال.

ووفق المقطع المتداول فقد ظهرت والدة الوليد بن طلال، على كرسي متحرك ويقف أمامها سيدة يبدو أنها قابلتها صدفة أخذت تمدح في نجلها الوليد وتثني عليه أمامها.

View this post on Instagram A post shared by دكتورة مشاهير اشهر وحدة😜 (@dr_mshaher)

منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال

وظهرت منى الصلح بدون حجاب في إحدى الحفلات الاجتماعية، فيما لفت ناشطون إلى أن هذا الفيديو يعود لعام 2019 وتم إعادة تداوله مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى انتشارا واسعا من جديد.

وكان يتواجد في المقطع أيضاً مع الأميرة منى الصلح، ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، شقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.

من هي الأميرة منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال؟

ويشار إلى أن منى الصلح، تزوجت من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.

الأميرة منى الصلح هي ابنة أول رئيس وزراء لبناني مستقل رياض الصلح، وهي الزوجة السابقة للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، ووالدة الأمير الوليد بن طلال والأمير خالد بن طلال والأميرة ريما بنت طلال، وتحمل الجنسيتين اللبنانية والسعودية.

اقرأ أيضاً: الوليد بن طلال وصفقة مفاجئة مع بيل غيتس .. هل يمر الأمير الخاضع لإقامة جبرية بأزمة؟!

ولدت الأميرة منى الصلح في أواخر الثلاثينيات لأحد أعرق الأسر اللبنانية، فوالدها رياض الصلح أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال وأحد الرموز التاريخية، واغتيل والدها في عمان الأردن عام 1951، ووالدتها تسمى السيدة فايزة الجابر، ولديها 4 شقيقات، يدعين علياء الصلح، والأميرة لمياء الصلح، وبهيجة الصلح، وليلى الصلح.

تعرفت منى الصلح على الأمير طلال بن عبد العزيز أول مرة حين كان يقوم بزيارة إلى لبنان مطلع الخمسينيات ليطلب بعدها يدها للزواج ويتزوجان عام 1954 وتكتسب بعدها لقب أميرة.

انفصلت عام 1968 عن الأمير طلال بعد زواج استمر 14 عامًا دون معرفة الأسباب وظلت محتفظة بلقب الأميرة رغم انفصالها، وهو اللقب الذي ظل يلازمها حتى الآن.

اقرأ أيضاً: شاهدوا ماذا فعل الأمير الوليد بن طلال مع شاب قال له (ركز معي أبو خالد)!

جدير بالذكر أن الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو مؤسس شركة المملكة القابضة وأحد أعضاء مجلس إدارتها وأحد أغنى رجال العالم حسب مجلة فوربس.

ينشط الأمير السعودي في قطاعات استثمارية متباينة تتقدمها الفنادق العالمية، كما ينشط في قطاع الإعلام إذ يمتلك شركة روتانا للإنتاج الفني بالإضافة لقناة الرسالة.

الوليد بن طلال يتمتع بلياقة بدنية عالية

وأمس تداول ناشطون أيضا فيديو للأمير ​الوليد بن طلال​ وهو يلعب مع إحدى حفيداته في ملعب مخصص ليلعب فيه الاطفال.

وظهر الأمير السعودي في الفيديو وهو يركض خلف حفيدته التي كانت تركب دراجة صغيرة، ويلعب معها ويضحكها، فأشاد المعلقون بلياقة الأمير البدنية العالية على الرغم من تقدمه في السن.

مشيرين إلى أنه ما زال محافظا على صحته ونشاطه، وتمنوا له الصحة والعافية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news