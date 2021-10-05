مفتي عمان أحمد الخليلي يوجه رسالة لأصحاب الأموال في السلطنة

ناشد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، أصحاب الأموال في السلطنة وأولي السعة في الرزق دعم الأفراد والأسر المتضررة من إعصار شاهين، الذي تسبب بخسائر كبيرة في السلطنة ونتج عنه وفيات أيضا.

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، بيانا شكر فيه جميع الذين هبوا لمواساة المنكوبين بما بذلوه من أموالهم.

نحمدك اللهم على ما أنعمت به من الغيث فأحييت به الأرض بعد موتها وأنعشتها به بعد انكماشها فما أعظم نعمتك علينا، ونسألك المزيد من النعم والتوفيق لشكرها، ونواسي جميع الذين أصيبوا في الأنفس أو في الأموال بالجوائح، ونسأل الله أن يجزيهم بما أصابهم خيرا وأن يكتبهم من الصابرين على الضراء. pic.twitter.com/hHC8fDumj7 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 5, 2021

ودعاهم وجميع أولي السعة في الرزق “أن يتنافسوا في هذا العمل الصالح الذي هو عز في الدنيا وسعادة في الآخرة، وسوف يعوضهم الله ما هو خير وأبقى.”

وقال الشيخ الخليلي في بيانه:”نحمدك اللهم على ما أنعمت به من الغيث فأحييت به الأرض بعد موتها وأنعشتها به بعد انكماشها فما أعظم نعمتك علينا، ونسألك المزيد من النعم والتوفيق لشكرها، ونواسي جميع الذين أصيبوا في الأنفس أو في الأموال بالجوائح، ونسأل الله أن يجزيهم بما أصابهم خيرا وأن يكتبهم من الصابرين على الضراء.”

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ولم ينس مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي توجيه الشكر للمؤسسات الرسمية والأهلية وفي مقدمتها الأجهزة العسكرية والأمنية على دورها البارز خلال الأزمة طيلة الأيام الماضية.

واختتم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي بيانه بالدعاء لضحايا إعصار شاهين، وكتب:”نسأل الله تعالي أن يتغمد برحماته جميع شهداء الغرق أو الهدم، وأن يبدلهم بحياتهم حياة خيرا وأبقى.”

وأضاف:”وندعو جميع السكان إلى أخذ الحيطة والحذر مما يخشى من عواقب هذه النوازل، فإن الأخذ بالأسباب من مقتضيات ديننا، ولا ينافي توكلنا على الله.”

مراسل العربية في سلطنة عُمان يعلن استقالته

وفي سياق آخر أعلن الإعلامي العماني ومراسل قناة “العربية” في سلطنة عمان يوسف الهوتي، اليوم الثلاثاء، استقالته من القناة السعودية بسبب التقرير المسيء الذي بثته على شاشتها قبل أيام بشأن إعصار شاهين.

وفي تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) قال يوسف الهوتي، إنه يعلن استقالته من العربية كمراسل لها في مسقط.

نزولا عند رغبة أبناء #عُمان الأوفياء الذين شعروا بالاستياء من المادة المصورة التي بثتها قناة #العربية على موقعها الإلكتروني " ظنوا أنها مزحة " فإني أعلن عن استقالتي من #قناة_العربية كمراسل لها في مسقط علما بأن هذه المادة لا علاقة لي بها إطلاقًا#عمان_السعودية_مستقبل_واعد #شاهين https://t.co/HuUPsSDTyU — يوسف الهوتي (@YousufAl_Hooti) October 5, 2021

ودون ما نصه:”نزولا عند رغبة أبناء عُمان الأوفياء الذين شعروا بالاستياء من المادة المصورة التي بثتها قناة العربية على موقعها الإلكتروني “ظنوا أنها مزحة” فإني أعلن عن استقالتي من قناة_العربية كمراسل لها في مسقط.”

واختتم الهوتي تغريدته مشددا على أن “هذه المادة لا علاقة لي بها إطلاقًا.”

تقرير قناة العربية عن إعصار شاهين

وكان وكيل وزارة الاعلام في سلطنة عمان، علي بن خلفان الجابري، وجه انتقاداً لقناة العربية السعودية التي تبث من دبي، بعد عرضها مقطعاً مرئياً تضمن مقاطع مجمعة من تطبيق “تيك توك” قبل بدء التأثير المباشر لإعصار “شاهين”.

وبثت قناة العربية السعودية مقطعا مرئيا بعنوان “عمانيون والإعصار شاهين” على موقعها في تويتر، ثم قامت بحذفه بعد أن تعرض لانتقادات واسعة من المواطنين العمانيين على تويتر.

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وعلق وكيل وزارة الاعلام العماني على مقطع الفيديو الذي بثته العربية في تغريدة على تويتر قال فيها :”عمل لا علاقة له لا بالإعلام المهني ولا بالتصرف الإنساني، وأنتم تغطون حالةً مداريةً يتعرض لها بلد يكن لكم الاحترام.”

وتابع:”الكلام لإدارة قناة العربية، وفي انتظار ردة فعلكم تجاه صاحب الفكرة (العبقرية) ومَن سمح بظهورها للعلن، فالعمانيون أعظم مما روجتم له وزدتم عليه من شوارد لا علاقة لها بنا”.

ولاقى رد المسؤول العماني، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث هاجم العمانيون قناة العربية بعد الفيديو الذي بثته وأثار غضبهم.

إعصار شاهين

وترك إعصار “شاهين” الذي أعلنت السلطات العمانية انحساره، الاثنين، وانتهاء أثره بصمات صادمة ومروعة في ولايات السلطنة حيث تسبب بدمار واسع خاصة في ولايتي السويق والخابورة.

وبينما أعلن المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في سلطنة عمان أمس، انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية “شاهين”، بث العديد من النشطاء العمانيين عبر حساباتهم الشخصية بتويتر، صورا ومقاطع مصورة تظهر الضرر البالغ الذي وقع بأماكن سكنهم، وكانت الصور والمقاطع من كل ولايات السلطنة المتضررة.

ولايتي الخابورة والسويق

وكان واضحا من الصور والفيديوهات أن الضرر الأكبر لإعصار شاهين قد وقع في ولايتي الخابورة والسويق، حيث أن هناك منازل اختفت تماما وكأنها لم تكن.

وفيات إعصار شاهين

من جانبها ثمنت هيئة الطيران المدني في عمان، الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الأخرى، وتجاوب المواطنين والمقيمين مع التقارير والتحذيرات الصادرة عنها.

وكان المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قد أعلن في وقت سابق على حسابه الرسمي على موقع تويتر، الاثنين، أنه سجل 7 وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين. وكانت العاصفة قد أودت بحياة 4 يوم الأحد.

ومنذ يوم السبت، أجلي الآلاف من المناطق الساحلية في عمان. وغمرت المياه شوارع العاصمة مسقط.

إعصار شاهين في سلطنة عمان

وشهدت عمان على مدار اليومين السابقين، ظاهرة مناخية تتمثل في حالة مدارية ضربت سواحل البلاد وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، عُرف باسم إعصار شاهين.

وتم تفعيل حالة الطوارئ في عمان، وتعطيل العمل على مدار يومي الأحد والاثنين، وأعلنت الحكومة العمانية عن مراكز الإيواء المستعدة لاستقبال المتضررين من الإعصار.

نتج عن الإعصار خسائر في الأرواح، وتهالك البنية التحتية في المناطق التي ضربها.

وبدأ الإعصار بمنخفض مداري في مساحة كبيرة من بحر عمان ثم انتهى إلى مسار مغلق أو ضيق في دولة الإمارات والسعودية، ولم تتضرر منه دول عربية أخرى.

وبحلول ليلة الاثنين، أعلنت الجهات المختصة في سلطنة عمان، عبور مركز الإعصار شاهين اليابسة بما يعني تحوله إلى عاصفة مدارية أقل شدة مما كانت عليه.

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