“هذا ما حدث باختصار”.. كواليس ما حصل داخل فيسبوك كشفها موظفون بالشركة

كشف موظفون داخل شركة فيسبوك تفاصيل وكواليس ليلة أمس العصيبة، بعد انقطاع الخدمة بشكل مفاجئ على المستخدمين وحدوث ربكة عالمية، تسببت بخسائر فادحة لمارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك.

موقع “The Verge” الأمريكي نقل، اليوم الثلاثاء، عن موظفين يعملون في الموقع حديثهم عما حدث في الشركة لحظة التوقف المفاجئ لجميع خدماتها.

انقطاع خدمة فيسبوك

وقال الموظفون إن انقطاع الخدمة داخل الشبكة، أدى إلى تعطيل جميع الأنظمة الداخلية تقريباً التي يستخدمها الموظفون للتواصل والعمل.

وأشار الموقع إلى أن موظفو فيسبوك قاموا بالتواصل من خلال حسابات البريد الإلكتروني في Outlook التي يوفرها العمل.

وذلك لأنَّ الشبكة العريقة يعتمد بالدرجة الأولى على إصدار داخلي من الشبكة الاجتماعية، وبينما يمكن للموظفين إرسال رسائل بريد إلكتروني لبعضهم البعض، عجزوا عن إرسال رسائل أو تلقيها من عناوين خارجية.

ولفت إلى أن فيسبوك يتطلب من الموظفين تسجيل الدخول بحسابات العمل الخاصة بهم للوصول إلى أدوات، مثل محرر مستندات جوجل وتطبيق زووم، فإنَّ هذه الخدمات أيضاً لا تعمل.

مما دفع بعض الموظفين إلى استخدام خدمات بديلة مثل “فيس تايم” لمكالمات الفيديو و”ديسكورد” للرسائل النصية والصوتية من آبل.

أما الموظفون الذين حصلوا على مصادقة سابقة بحسابات غير متعلقة بالشبكة لاستخدام أدوات مثل محرر مستندات جوجل قبل بدء الانقطاع، فقد استطاعوا الوصول إليها برغم الانقطاع.

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وذكر الموقع أن فيسبوك أرسلت مهندسيها إلى أحد مراكز البيانات الرئيسية في الولايات المتحدة الموجود في كاليفورنيا لاستعادة الخدمة، مما يعني أنه لم يكن من الممكن إجراء الإصلاح عن بُعد.

الانقطاع أثر على الشبكة الداخلية

وبدوره، قال كبير موظفي التكنولوجيا، مايك شروبفر، إنَّ المشكلة “تؤثر في العمود الفقري لشبكاتنا الذي يربط جميع مراكز البيانات لدينا معاً”.

وحذر قائلاً: “إذا كنت لا تعمل بنشاط على التعافي، فالرجاء التحلي بالصبر وعدم التسرع في إعادة تحميل كل شيء لمنع إبطاء استعادة الشبكة”.

وقالت الشركة بعد عودة منصات الشبكة للعمل إن السبب الرئيسي وراء العطل هو تعديلات خاطئة في الإعدادات، لكن مؤسسها، مارك زوكربيرغ، لمح إلى إمكانية استهدافه من طرف الصين.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فإن الأمور ازدادت تعقيداً بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي عرقل مؤقتاً قدرة بعض الموظفين على الوصول إلى مباني الشركة، وغرف المؤتمرات بشاراتهم.

وأكدت شركة فيسبوك أنه لا دليل لديها على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق جراء هذا العطل، كما أسفت عن انقطاع الخدمة عن منصاتها.

من جانبها، قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن توقف منصات الشبكة أدى إلى انخفاض ثروة مؤسس الشبكة زوكربيرغ إلى نحو 120.9 مليار دولار، بعدما خسر 7 مليارات دولار خلال ساعات فقط.

وكانت جميع تطبيقات الشركة، فيسبوك، وإنستغرام، وواتس آب، قد توقفت عن العمل، يوم أمس الإثنين، على مستوى العالم لمدة ساعات، مما أثر على مليارات المستخدمين والملايين من المعلنين.

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