فيفي عبده ترقص بفستان جريء كاد يسقط ويكشف المستور!

استعرضت الراقصة المصرية فيفي عبده، جسدها بفستان فاضح أثناء أداءها وصلة رقص جديدة عبر حسابها على (انستجرام).

فيفي عبده ترقص على اغنية خطوة

وظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي ترتدي فستاناً بلا أكمام، ويكشف الجزء العلوي من جسدها بشكل فاضح، وكانت ترفع الفستان طوال فترة رقصها لأنه كاد يسقط أكثر من مرة.

ورقصت فيفي على أنغام أغنية (خطوة) لمصطفى حجاج، وعلقت: (خطوة يا صاحب الخطوة من الساحل الشمالي و ربنا يستر اسكوز مي).

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وتعرضت الراقصة المصرية لهجوم من المتابعين الذين علقوا في البداية على رقصها في شارع عام، وجاء في التعليقات: (نفسي اعرف ليش بترقصي بالشوارع).

وكتب آخر: (والله يا فوفه كلنا بنحبك جدا بس والله انت لو احترمت نفسك هتبقى موضوعك الطف من كده بكثير).

وذكرها آخر بمرضها، وعقب: (بكرا ما تنسي ترتمي على تخت وتحكي يا رب اشفيني استحي على مكبرك واعملي اشي لا اخرتك ).

ونصحها آخر باللجوء إلى طبيب نفسي، وقال: (ما تعقلي ياست واتقي الله في نفسك الدنيا مش دايمة يافيفي عيب ألي بتعمليه ده. روحي لدكتور نفسي يعالجك لإنك مش متقبله انك كبرتي وجسمك باظ وسنك ما يسمح بالمراهقة المتأخرة الي انتي عيشاها دي، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم).

وتجاهلت فيفي قرار جهات التحقيق في مصر، إحالة البلاغ المقدم ضدها، ويتهمها بنشر الفسق والفجور، إلى نيابة الاستئناف.

فقد نقلت صحيفة (الوطن) المصرية عن مصادر قضائية قولها، إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد فيفي عبده، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه.

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وكان أشرف فرحت مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، قد تقدم ببلاغ ضد فيفي للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فيفي عبده متهماً إياها بنشر الفسق والفجور.

واستند فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع) في بلاغه إلى فيديو فيفي عبده الذي ظهرت خلاله وهي ترقص بالمنشفة فقط.

وقال المحامي في بلاغه، إن الفيديو يتنافي مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وأضاف فرحات في بلاغه: (لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة).

فيفي عبده من الحمام للرقص!

وكانت فيفي عبده قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، وأثارت غضباً واسعاً بين متابعيها إثر أداءها وصلة رقص وهي عارية تغطي جسدها بمنشفة استحمام فقط.

ونشرت فيفي عبده الفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيه وقد سرحت شعرها وارتدت مجوهراتها، ولم تنس تزيين يديها وقدميها ووضع مساحيق تجميل كاملة، لكنها لم ترتدِ ثياباً فقط.

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وعلقت فيفي على الفيديو قائلة فيما نصه: (يا مساء الفل من الساحل الشمالى اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح .. خمسه اموااااه).

وفي منتصف الرقصة، وقعت المنشفة عن جسد فيفي عبده، لكنها أدارت ظهرها للكاميرا وثبتتها مرة أخرى، واستكملت الرقص وكأن شيئاً لم يحدث.

لن يُكتب على قبري راقصة!

وقبل أيام، أثارت الراقصة المصرية الجدل بتصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامجه (مع الفارس)، على قناة (الرشيد).

وأجابت فيفي عبده على سؤال نزار الفارس: (مستعدة يكتبون على قبرك الراقصة فيفي عبده)، لترد قائلة: (أنا بحب الرقص ربنا يسامحني.. ربنا هو اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا.. وأنا مشبعتش من الفن ده بيبقى في الدم).

وتابعت: (أنا مدفني جنب مدفن الفنان عبدالحليم حافظ، بينا شارع، ورحت عملته بعد ما مات، ومكانش مكتوب عليه الفنان، وأنا ما ينفعش ينكتب راقصة على قبري).

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واستطردت: (هو أنا رايحة لربنا كراقصة؟ يمكن أنا غلطانة، ولا هخلي حد يحطلي لقب على مدفني).

مهري رخيص

وفاجأت فيفي نزار الفارس بإجابتها عن مهرها، قائلة: (مهري 25 جنيه طالما يبقى راجل، الغالي اني اشتري راجل يحافظ علي ويحترمني ويحافظ على اسمي).

وكشف نزار أن فيفي عبده قرأت القرآن قبل بداية البرنامج، لتقاطعه الراقصة: (أنا دائماً بقرأ القرآن حتى لما أطلع من البيت، لازم، وكل واحد حسابه بينه وبين ربه).

وتابعت: (لما أطلع وأقرأ قرآن، بحس أنه ربنا مش هيبتليني بحادثة أعملها، لازم أحصن نفسي بالقرآن).

وأكدت فيفي عبده أن منزلها مليء بأعمال السحر والشعوذة، مضيفة: (بس أنا مفوضة أمري لله سبحانه وتعالى، يرموا أعمل إيه).

وتابعت: (ممكن حد يدخل ويقول إيه البيت ده وما يقولش ماشاء الله، يمشي من هنا وأشوف البيت قد خرم الإبرة مش عايزاه لأنه قر عليا، وكتير انحسدت مع إنه القرآن ما بيفارقش لساني).

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