رونالدو يخسر في تحدي طريف مع المعتزل حبيب نورمحمدوف (شاهد)

خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحدي طريف أمام الملاكم الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف بطل العالم السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة.

رونالدو وحبيب نورمحمدوف

وقد نشر الروسي حبيب نورمحمدوف صديق صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، فيديو طريف عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” مع الدون رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي “الشياطين الحمر”.

Фердинанда Хабиб вынес, теперь – финальный босс 😎 pic.twitter.com/AVExvJa0sP — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 5, 2021

ويظهر الفيديو تحدي الملاكم المعتزل نورمحمدوف وصديقه رونالدو، يقفان وجهًا لوجه في تحدي من سيحبس ضحكته لفترة أطول، وخسارة رونالدو في هذا التحدي الذي كان أول من بدأ بالضحك.

حبيب نورمحمدوف والتعليق على تحدي رونالدو

وأرفق حبيب عدد من الصور عبر حسابه الشخصي رفقة رونالدو، معلقًا عليها: ” رونالدو هو الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم”.

💪🏻 كريستيانو رونالدو وحبيب نور محمدوف بطل الفنون القتالية. pic.twitter.com/mAdJOAnIsZ — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) October 5, 2021

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ونال منشور الروسي حبيب نورمحمدوف إعجاب أكثر من ثلاثة ملايين عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يوم واحد على نشر هذا المنشور.

اعتزال عالم الملاكمة

وبدأ حبيب نورمحمدوف مسيرته في عالم الفنون القتالية بدورته المهنية في سبتمبر 2008م ،وقام بتجميع أربعة انتصارات في أقل من شهر واحد فقط، ليصبح بذلك بطل كأس Atrium، بعد أن هزم خصومه الثلاثة في حدث العاصمة الروسية موسكو.

وفي أواخر عام 2011، وقع الروسي حبيب نورمحمدوف ستة أشواط في قسم الوزن الخفيف في بطولة القتال النهائي العالمية “UFC”، وكانت أولى مشاركاته في عام 2012 التي حقق فيها الانتصار على منافسه الإيراني كمال شالوروس، وبعدها توالت الانتصارات وصولاً إلى قرار الاعتزال.

He is a best ever, keep doing your things Champ, you inspire millions of people around the World 🌍 @Cristiano pic.twitter.com/CwehesVlFK — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 5, 2021

وقرر الروسي المسلم حبيب نورمحمدوف، اعتزال عالم الفنون القتالية المختلطة بعد أن دافع عن لقب بطل “UFC” للوزن الخفيف، بفوزه على الأمريكي جاستن غايتغي في النزال المثير الذي جمعهما في أكتوبر عام 2020، في العاصمة الإمارتية أبو ظبي ضمن دورة ” UFC 254″.

وعلل حبيب عن قرار اعتزاله عالم رياضة الملاكمة بفقدان والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف الذي توفيّ في شهر يوليو عام 2020، متأثرًا بمضاعفات وباء فيروس كورونا، ورغبته في القضاء وقت أطول مع والدته بعد مسيرة حافلة بالانتصارات، كما وحقق الفوز في 29 انتصارًا خلال مسيرته الاحترافية دون أن يتعرض إلى أي هزيمة خلال مسيرته الاحترافية في عالم الملاكمة ليتجه بعدها إلى عالم الرياضة.

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