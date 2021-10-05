إصابة محمد الشناوي حارس المنتحب المصري قبيل تصفيات كأس العالم 2022

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن إصابة الحارس محمد الشناوي يوم أمس الثلاثاء، في التدريبات الجماعية الاستعدادي لخوض مواجهة قوية أمام منافسه منتخب ليبيا في التصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

الاتحاد المصري وإصابة محمد الشناوي

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحارس محمد الشناوي، جاء فيه: ” الشناوي لم يتمكن من استكمال تدريبات مصر بسبب كدمة استوجبت إراحته حتى التأكد من طبيعة إصابته من خلال الأشعة التي سيجريها اللاعب اليوم”.

ويستعد منتخب مصر ” الفراعنة” لمواجهة قوية أمام منتخب ليبيا يوم الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم الذي سيقام في دولة قطر عام 2022، حيث سيجمع كلا المنتخبين على ملعب “استاد برج العرب” في مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية.

وائل جمعة🗣️: أحد اللاعبين "شاط الكورة" في محمد الشناوي خلال التدريبات، فتعرض لكدمة في العضلة الخلفية. pic.twitter.com/VzU3PzAW3W — Yallakora (@Yallakoranow) October 5, 2021

وأردف بيان الاتحاد المصري، ” أن النجم المصري محمد صلاح الذي انضم مؤخرًا إلى تدريبات الجماعية لمنتخب مصر، حيث يخضع اللاعب لبعض من التدريبات الاستشفائية قبيل المواجهة الهامة أمام نظيره منتخب ليبيا”.

محمد الشناوي والرحيل عن الأهلي

وتداول في الآونة الأخيرة شائعات عن قرب رحيل الحارس محمد الشناوي عن نادي الأهلي المصري خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية إلى الدوري السعودي.

ونفى حازم الحديدي وكيل أعمال الحارس محمد الشناوي في تصريح له في وقت سابق عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الأنباء التي تتحدث عن رحيل اللاعب وخوض الاحتراف خارج مصر.

رسميًا 🚨 المنتخب المصري يعلن إصابة محمد الشناوي بكدمة في القدم ❌ اللاعب لم يستكمل تدريبات اليوم، وسيجري أشعة غدًا للتأكد من حالته. pic.twitter.com/jYdq420qqn — جول مصر (@goaleg) October 5, 2021

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وأكد الحديدي، أن محمد الشناوي يريد مساعدة منتخب بلاده في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، وأن تركيزه منصب على خوض تلك المباريات الحالية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق، أن نادي النصر السعودي يرغب في ضم الشناوي إلى صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات الصيفية، وهو ما نفاه مصدر مسؤول داخل النادي السعودي بشأن ذلك.

خاص وعاجل.. إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب قبل مواجهة ليبيا 😳😞#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/Hyieohy6tJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 5, 2021

ترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

ويتربع منتخب ليبيا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر الذي جاء في وصافة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث آتى منتخب الغابون برصيد نقطة واحدة، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب أنغولا دون إحراز أي من النقاط خلال تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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