أمل الشهراني بفيديو جريء مع حبيبها وسط الشارع .. وشكلها يثير الشك حول حملها! (شاهد)

ظهرت الناشطة السعودية أمل الشهراني، بفيديو جديد مع حبيبها جوني، أثناء خضوعهما لجلسة تصوير في شارع عام.

حركات غريبة ووزن زائد!

وارتدت أمل الشهراني كما ظهر بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على (انستجرام)، فستاناً باللون الزهري من الساتان، يكشف عن ساقيها بشكل واضح.

وكانت أمل ترتدي قبعة في بداية الفيديو، ثم تخلعها، وتقفز بطريقة غريبة أمام حبيبها الذي احتضنها وقبلها بطريقة حميمية لالتقاط الصور.

امل الشهراني مع حبيبها جوني .. pic.twitter.com/o0MKNZECt9 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 2, 2021

وعلقت أمل على الفيديو: (أنت وأنا، على الرغم من أن رفقاء الروح لا يبحثون عنك ، سوف يجدونك.” أحبك).

ووجهت أمل عبارات شكر للمصور قائلة: (شكراً على صبرك خاصة عندما أغلق عيني عدة مرات خلال الجلسة وكانت تلك من أفضل التجارب في كي ويست).

وتابعت: (ستكون رحلتنا القادمة في مكان به أغانٍ جميلة ومثيرة وطعام لذيذ ، في مكان ما لا يوجد فيه عنصرية ولا تمييز على أساس الجنس، ولا حكم على أحد ، وفي مكان ما يمكن أن يرقص فيه كلانا وينشر الإيجابية بابتسامتنا ونكاتنا المجنونة، نعم نحن ذاهبون إلى الأشخاص الذين يهتمون بشأنهم الخاص فقط كما نفعل نحن).

وهو ما أثار الجدل بين متابعي أمل الذين عبروا عن غضبهم وشعورهم بالشفقة تجاه أبناءها، بينما نوه أغلب المتابعون في تعليقاتهم إلى زيادة وزن أمل الشهراني ما جعلهم يتساءلون ما إ ذا كانت حامل بطفلها الأول من جوني.

تعليقات ساخرة وغاضبة

فكتب ناشط: (منظر مقزز والله القلب ينكسر على أولادها اللي مالهم ذنب بتصرفاتها المنحطه ذي وهم يشوفون امهم في زي هالمنظر).

ووافقه متابع الرأي وقال: (يارب سترك وعفوك ألف فكرة جت في بالي .. بغض النظر عن كمية النقص والقرف وحب لفت الأنظار والرخص اللي هي فيه إلا أني على يقين أن أهلها في حال ما يعلم فيه إلا ربي وأنها وشاكليتها في قمة الفجور .. أحترمي الدين اللي أنتي عليه أقل معروف).

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وكتبت متابعة: (مالها سيقان، فخذ وبطن ورا، معقول حامل؟).

وعلق آخر: (المقطع في لمسات خاطئة كثير).

بينما سخر متابع في تعليقه وكتب: (واضحه كانت مكبوتة في الجنوب وجالسة تطبق كل شافته في الافلام والمسلسلات مع هالسبيكة).

وقبل أيام فقط، ظهرت أمل الشهراني بفيديو مع حبيبها وصفه الناشطون بـ(الخادش للحياء)، كانت ترتدي فيه هوت شورت أسود، مع توب أسود مكشوف الصدر والأكمام.

ووقفت الشهراني ترقص أمام الكاميرا بينما يرقص حبيبها خلفها، ويقوم بتقبيلها بجرأة وحميمية، واحتضانها، وعقبت الناشطة السعودية: (سعيدة جدا، يارب زيدني وأسعد الله اللي يقول آمين).

وظهرت أمل بفيديو فاضح على أحد المراكب وسط البحر، بالبكيني، مع جوني قبلها بيوم.

ونشرت أمل الشهراني مجموعة فيديوهات عبر حسابها الرسمي على (سناب شات)، وهي ترتدي بيكيني باللون الأحمر من قطعتين، وتظهر وهي ترقص وتغني مع حبيبها على مركب وسط البحر.

وتسببت أمل الشهراني بموجة هجوم ضدها من ناشطين سعوديين اتهموها بتشويه صورة نساءهم.

وسبق أن ظهرت أمل في فيديو “مثير” قبل أشهر وهي تسبح بملابس البحر المعروفة “بكيني”، داخل إحدى برك السباحة، الأمر الذي تسبب بضجة وهجوم واسع عليها من المعلّقين .

وظهرت الشهراني في مقطع آخر مع حبيبها الجديد على متن قارب صغير.

هل خطفت أمل الشهراني أبناءها؟

وفي يونيو الماضي، خرجت أمل الشهراني عن صمتها، وردت على الاتهامات التي طالتها حول اختطاف أبناءها من السعودية إلى خارج البلاد.

وقالت أمل الشهراني بفيديو نشرته عبر (تيك توك)، (نأتي لفقرة إن أولادي كانوا لحالهم وأنا سافرت وخليتهم لحالهم، وأني أنا أم شريرة.. هل أنتي وياها حملتوا 9 شهور ودخلتوا المستشفى وخلفتوهم، هل أنتم من تكبدتم العناء 17 سنة خلفة وتربية وعناء؟).

وكشفت أمل الشهراني في معرض حديثها، معلومات لأول مرة عن والد أبناءها، وقالت: (لازم نقول لأبوهم المسكين أني خطفت الأولاد منه، أبوهم شرطي.. أبوهم شرطة.. هل سأخطف أبناء شرطي يا مريض).

وتعتبر المرة الأولى التي تتحدث فيها الشهراني عن والد أطفالها، مشددةً على أنها تحب أبناءها وبالتالي تحب والدهم وتتمنى له الخير من أجل أبنائها.

أمل الشهراني: (زوجتك مالك سلطة عليها)

كما ردت الشهراني على شاب هددّها في سناب شات بقوله إنه لو كان له سلطة عليها لدخل بسببها السجن، في إشارة منه الى ارتكاب جناية بحقها.

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وقالت الشهراني في مقطع بحسابها في سناب شات: (اختك وهي اختك ما عاد لك سلطة عليها، حتى زوجتك مالك سلطة عليها، انت في عصر محمد بن سلمان، تمشي وانت ساكت .. تسمع وأنت ساكت).

وتعدّ السعودية أمل من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

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