نصيحة مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي للعمانيين بشأن إعصار “شاهين”

علق مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، على الحالة المدارية وإعصار (شاهين) الذي يضرب السلطنة، ناصحا مواطنيه في مثل هذه الظروف بالجمع بين الرجاء والخوف من الله، حسب قوله.

وعبر حسابه الرسمي بتويتر قال مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي:”المؤمن دائمًا موصول باللّٰه تعالى، ولا يزال يجمع في جميع أحواله خوفَ اللّٰه تعالى ورجاءَه.”

المؤمن دائمًا موصول باللّٰه تعالى، ولا يزال يجمع في جميع أحواله خوفَ اللّٰه تعالى ورجاءَه، فمهما بدا له ما يطمعه في رحمة اللّٰه وفضله استصحب خوف اللّٰه تعالى بجانب رجائه.#الحالة_المدارية #شاهين pic.twitter.com/2q1MKLxr2i — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 2, 2021

مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي

مضيفا:”فمهما بدا له ما يطمعه في رحمة اللّٰه وفضله استصحب خوف اللّٰه تعالى بجانب رجائه.”

واستشهد المفتي بقول الله تعالى في سورة الروم:”مِنۡ ءَایَـٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّیۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبۡتِغَاۤؤُكُم مِّن فَضۡلِهِۦۤۚ إِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَسۡمَعُونَ، وَمِنۡ ءَایَـٰتِهِۦ یُرِیكُمُ ٱلۡبَرۡقَ خَوۡفࣰا وَطَمَعࣰا وَیُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ فَیُحۡیِۦ بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۤۚ إِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ.”

كما أورد حديث السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ ” كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا رأَى مَخيلةً تلوَّن وجهُه وتغيَّر ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سُرِّي عنه قال فذكرتْ له عائشةُ بعضَ ما رأت منه فقال وما يُدريك لعلَّه كما قال قومُ هودٍ ( فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ).”

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واختتم مفتي سلطنة عمان حديثه بالدعاء للسلطنة وشعبها قائلا:”فنسأل الله تعالى أن يحقق لنا ما نرجوه، وأن يكفينا ما نخشاه، وأن ينزل علينا من رحمات سمائه، وأن يخرج لنا من بركات أرضه.”

إعصار شاهين يتعمّق والسلطات العمانية تطلب إخلاء السكان من هذه المناطق فوراً

ومع اقتراب إعصار شاهين المداري، طلبت السلطات العُمانية، قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للحالة من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلي لمحافظة مسقط وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان أعلنت عن مراكز الإيواء الجاهزة للتفعيل في محافظة جنوب الشرقية ومحافظة جنوب الباطنة ومحافظة مسندم.

مع اقتراب إعصار شاهين من السلطنة .. 7 نصائح لتحمي نفسك

نشرت الأرصاد العمانية، مجموعة ارشادات ونصائح للتخفيف من مخاطر الحالات المدارية، تزامناً وقرب وصول إعصار شاهين إلى سواحل السلطنة.

ودعت الأرصاد العمانية الى ما يلي:

التأكد من سلامة مبنى المنزل وتعزيز الأبواب والنوافذ واغلاقها بإحكام مع تدعيمها بألواح خشبية.

تحديد مكان آمن داخل المنزل ليكون ملجأ لك ولعائلتك.

ملء خزانات وقود السيارات وصهاريج المياه.

الاحتفاظ بمذياع وبطاريات احتياطية للحصول على آخر تحديثات الطقس والإشعارات والتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

التخفيف من حجم الأشجار المجاورة للمنزل وغيرها من الأشياء غير الثابتة تجنباً لوقوعها او تطايرها.

التحقق من حقيبتي الإسعاف والطوارئ.

تجنب الانسياق وراء الشائعات واحرص على أخذ المعلومة من المصادر الرسمية المعتمدة.

التحذير الأول من هيئة الطيران المدني

وقبل ساعات، نشرت هيئة الطيران المدني التحذير رقم 1 للحالة المدارية شاهين، حيث توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمرکز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 61.8 درجة شرقا، ويستمر في حرکته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

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وقالت الهيئة في تحذيرها بأن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 320 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 64 إلى 75 عقدة (116- 150 كم/ساعة).

التأثيرات غير المباشرة

وذكرت بأن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3-5 أمتار) مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفرقة، وسجلت محطات الرصد سرعات رياح ( 10 – 20 عقدة ) ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.

وتبدأ التأثيرات المباشرة صباح غد الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة ( 30 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جدا ( 200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط و الظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية وقد تتأثر محافظتا مسندم و شمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 30 إلى 80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15 – 25 عقدة ).

وأشارت الهيئة إلى أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (3-5 أمتار).

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وقد اعلنت كافة الجهات ذات العلاقة في سلطنة عمان جهوزيتها العالية للتعامل مع الحالة المدارية شاهين .

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