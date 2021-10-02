انتهاء العرس الانتخابي في قطر بإعلان أسماء الفائزين لقيادة مجلس الشورى والنساء يفشلن في دخوله

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى في قطر، رسمياً نتائج أول استحقاق لاختيار الشعب ممثليه في مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ البلاد.

وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى في قطر، أن نسبة المشاركة بلغت 63.5%، وتلت النتائج الرسمية لأول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.

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وأعلن اللواء ماجد إبراهيم الخليفي، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، في مؤتمر صحافي عقد في ساعة متأخرة من مساء السبت، أسماء الفائزين الثلاثين، ليس بينهم أي امرأة من المرشحات الـ28.

اللواء ماجد إبراهيم الخليفي، رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى | بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 63.5٪ من إجمالي عدد الناخبين #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/W4shoZhlA7 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021

ولاحقاً نشرت وزارة الداخلية بياناً بشأن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى- الدورة الأولى 2021، وتقدمت بالتهنئة للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى، وتمنت لهم التوفيق والسداد.

نتائج انتخابات مجلس الشورى وصلاحيات الأمير تميم

وهذه النتائج تعزز احتمال أن يستخدم أمير البلاد صلاحياته لتعيين باقي الأعضاء من أجل تصحيح هذا الوضع.

ومن غير المعروف حتى الآن متى سيتم تعيين الثلث الباقي من أعضاء المجلس الذي يتألف من 45 مقعدا، أو موعد التئام المجلس الجديد.

🚨🗳 | بالأسماء والصور.. هؤلاء هم أعضاء #مجلس_الشورى المنتخبين لأول مرة في تاريخ دولة #قطر 🇶🇦 اللهمّ خذ بناصيتهم لما تحب وترضى

وانفع بهم البلاد والعباد 🤲🏻🇶🇦#انتخابات_مجلس_الشورى_القطري#مجلس_الشورى_القطري | #نديب_قطر pic.twitter.com/98qtu4YH63 — نديب قطر (@NadeebQa) October 2, 2021

وتعد نسبة المشاركة أعلى بكثير من تلك المسجلة في الانتخابات البلدية، عام 2019، والتي بلغت أقل من 10 بالمئة.

وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين، أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، دون أن يتضح إن كان ذلك قد تم لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية في وقت لاحق بأن ما مجموعه 233 مرشحا خاضوا المنافسة.

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وقال الأستاذ المساعد في جامعة “كينغز كوليدج” في لندن، آندرياس كريغ، إن “المرشحين الذين أدركوا انه ليست لديهم أي فرصة للفوز بمقعد قرروا دعم مرشحين آخرين”.

وجرت الانتخابات في مراكز اقتراع أُقيم غالبيتها في مدارس وقاعات رياضية.

وفي الخور، شمال العاصمة القطرية، حيث توافد الناخبون للتصويت لمرشح من أصل 13 عن الدائرة، قال راشد عبد اللطيف المهندي (37 عاما) إن “هناك عدد كبير من المرشحين في الخور ولكن بالنسبة لي أهم شيء في الاختيار هو الكفاءة سواء كان من العائلة أو من غير العائلة”.

وأضاف “لم أجد صعوبة في الاختيار رغم كثرة عدد المرشحين، وقمت بالتصويت للشخص الذي أرى أنه يستحق أن يكون في هذا المكان”.

وفي الدائرة 17، أوصلت سيارات غالبية من المقترعين النساء للتصويت منتصف النهار.

“توصيل صوتنا”

يقول محللون إن الانتخابات، وهي بادرة غير معممة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحول في قطر التي تُسلّط عليها الأضواء بشكل متزايد لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.

وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر، لوسيانو زاكارا، أن “إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها إيجابيا كطريقة لإظهار أنهم يتخذون خطوات إيجابية”.

وأضاف زاكارا أن الانتخابات هذه “طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق مزيد من المشاركة السياسية”.

وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى قطر، سوزان زيادة، إن الإمارة “تتطلع لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية” لذلك نظمت الاقتراع قبل عام 2022.

وحول موضوع تمثيل المرأة، لفتت زيادة إلى أن تركيز الناخبات سوف يكون على “الحقوق، سواء كانت قوانين الأحوال الشخصية أو أي قضايا أخرى”.

وأضافت أنه قبل إعلان النتائج “سوف يتطلعن إلى كيفية استغلال هذا المجلس”.

ويبدو أن التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات سيكون محدودا جدا في الدولة الخليجية، حيث لن تتغير الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.

ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.

وتجنّب جميع المترشحين نقاش سياسة قطر الخارجية، وركزوا على القضايا الاجتماعية.

وقال الناخب، سلطان عبد الله الكواري، إنه “في بداية اليوم سمعت الكثير من الناس يقولون إنهم لن يصوتوا لأنه لن يحدث تغيير، لكننا رأينا الكثير من الناس”. وأضاف “هذا فأل حسن أنه سيكون هناك تغيير”.

وأكدت سبيكة يوسف التي جاءت للإدلاء بصوتها أن الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة موضحة “نشجع الجميع على المشاركة والتصويت لأهمية هذه الانتخابات وأن يكون للجميع صوت كعائلة واحدة وليس المرأة فقط لأن المرأة في قطر تتمتع بحقوقها وأكثر في التعليم والعمل وغيره”.

وأضافت الموظفة القطرية أن “الأهم بالنسبة لي في هذه العملية هو اختيار مرشح قادر على توصيل صوتنا ويكون حلقة وصل بيننا وبين الحكومة”.

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