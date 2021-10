موعد ومعلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق تشيلسي أمام منافسه ساوثهامبتون مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب “ستامفورد بريدج”.

وستقام مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا في تمام الرابعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة السادسة مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثالثة مساءً.

وستنقل المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على المباراة بين تشيلسي وساوثهامبتون على شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

Behind the scenes at Cobham this week. 📼

وسيدخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ساوثهامبتون، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

وسيلعب المدرب رالف هاسنهوتل في تشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف تشيلسي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ألكس مكارثي.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: يانيك فيسترجارد، رومان بيرو، فوجنوفيتش، محمد ساليسو، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: ناثان تيلا، إبراهيما ديالو، موسى دجينيبو، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: ثيو والكوت، شين لونغ، دان نلوندولو.

Who else could it be on #WorldSmileDay! 😁 pic.twitter.com/8kT7t6yLMq

— Southampton FC (@SouthamptonFC) October 1, 2021